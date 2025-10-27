ETV Bharat / bharat

'मैंने राहुल गांधी के अलावा कभी किसी को भाई नहीं कहा'- स्टालिन ने बतायी इसकी वजह

स्टालिन ने कहा कि उन दोनों के बीच सिर्फ राजनीतिक मित्रता ही नहीं, बल्कि नीतिगत संबंध भी मजबूत हुए हैं.

Stalin called Rahul his brother
राहुल और स्टालिन. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में भावनात्मक तरीके से बताया. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी के अलावा किसी को भी भाई नहीं कहा. वह भी मुझे हमेशा 'मेरा प्यारा भाई' कहते हैं." विरुधुनगर पूर्वी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीराजा चोकर के बेटे के विवाह समारोह में चेन्नई के अन्ना अरिवलयम कलैग्नार अरंगम पहुंचे थे. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दूल्हा-दुल्हन को बधाई दी.

स्टालिन ने कहा, "डीएमके और कांग्रेस कभी अलग-अलग रास्तों पर चलते थे, आज वे एक ही टीम में और देश की भलाई, एकता और तमिलनाडु के विकास के लिए समान विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. मैं शब्दों में उस प्यार को बयां नहीं कर सकता जो मेरे भाई राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का युवा नेता माना जाता है, मेरे प्रति व्यक्तिगत रूप से दिखाते हैं."

स्टालिन ने कहा कि जब वो किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं से बात करता हैं या उनसे मिलते हैं, तो किसी को भी अपना भाई नहीं कहते. लेकिन जब राहुल गांधी की बात होती है तो उन्हें हमेशा अपना प्यारा भाई कहते हैं. उन्होंने बताया कि इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी भी उन्हें भाई कहते हैं. स्टालिन ने कहा-"चाहे हम आमने-सामने मिलें या फ़ोन पर, वे मुझे हमेशा 'मेरा प्यारा भाई' कहते हैं. मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा."

स्टालिन ने कहा कि उन दोनों के बीच सिर्फ़ राजनीतिक मित्रता ही नहीं, बल्कि नीतिगत संबंध भी मज़बूत हुए हैं. और आज भारत की आवाज बनकर गूंज रही हैं. उन्होंने कहा कि मित्रता की वह भावना आज भी कायम है. इस भावना के साथ कि देश का हित व्यक्ति के हितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. स्टालिन ने कहा- "यह समझ और नीतिगत संबंध जो स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से इस देश के भविष्य को बचाएगा."

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, "1967 से पहले, सुधरे हुए और स्वाभिमानी विवाहों को कोई कानूनी मान्यता नहीं थी. हालांकि, 1967 में अन्ना के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार के दौरान स्वाभिमानी विवाहों को मान्यता दी गई."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

M K STALIN
RAHUL GANDHI
स्टालिन ने राहुल गांधी को भाई बताया
राहुल गांधी
STALIN CALLED RAHUL HIS BROTHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.