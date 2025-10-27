ETV Bharat / bharat

'मैंने राहुल गांधी के अलावा कभी किसी को भाई नहीं कहा'- स्टालिन ने बतायी इसकी वजह

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में भावनात्मक तरीके से बताया. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी के अलावा किसी को भी भाई नहीं कहा. वह भी मुझे हमेशा 'मेरा प्यारा भाई' कहते हैं." विरुधुनगर पूर्वी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीराजा चोकर के बेटे के विवाह समारोह में चेन्नई के अन्ना अरिवलयम कलैग्नार अरंगम पहुंचे थे. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दूल्हा-दुल्हन को बधाई दी.

स्टालिन ने कहा, "डीएमके और कांग्रेस कभी अलग-अलग रास्तों पर चलते थे, आज वे एक ही टीम में और देश की भलाई, एकता और तमिलनाडु के विकास के लिए समान विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. मैं शब्दों में उस प्यार को बयां नहीं कर सकता जो मेरे भाई राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का युवा नेता माना जाता है, मेरे प्रति व्यक्तिगत रूप से दिखाते हैं."

स्टालिन ने कहा कि जब वो किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं से बात करता हैं या उनसे मिलते हैं, तो किसी को भी अपना भाई नहीं कहते. लेकिन जब राहुल गांधी की बात होती है तो उन्हें हमेशा अपना प्यारा भाई कहते हैं. उन्होंने बताया कि इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी भी उन्हें भाई कहते हैं. स्टालिन ने कहा-"चाहे हम आमने-सामने मिलें या फ़ोन पर, वे मुझे हमेशा 'मेरा प्यारा भाई' कहते हैं. मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा."