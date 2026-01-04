चुनावी वर्ष में पोंगल की दोगुनी मिठास: तमिलनाडु सरकार 2.22 करोड़ परिवारों को देगी 3,000 रुपये
तमिलनाडु में, राज्य सरकार आमतौर पर पोंगल त्योहार के दौरान राशन कार्डधारकों को पोंगल उपहार देती है.
चेन्नई: तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इस चुनावी वर्ष में सरकार ने राज्य के 2.22 करोड़ से अधिक चावल राशन कार्डधारकों के लिए इस साल के पोंगल त्योहार को बेहद खास और यादगार बनाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सरकार ने पोंगल उपहार पैकेज के साथ 3,000 रुपये की नकद सहायता देने की आधिकारिक घोषणा की है.
यहां बता दें कि तमिलनाडु में दो तरह के राशन कार्ड धारक होते हैं. एक चावल राशन कार्ड धारक और दूसरा शुगर राशन कार्ड धारक. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म थी कि चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार निश्चित रूप से नकद उपहार देगी, और सरकार ने इन उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अब तक की सबसे बड़ी नकद राशि मंजूर की है. सरकार ने इस योजना के लिए कुल 6,936 करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया है.
गौरतलब हो कि तमिलनाडु में, राज्य सरकार आमतौर पर पोंगल त्योहार के दौरान राशन कार्डधारकों को पोंगल उपहार देती है. इस उपहार में नकदी के साथ-साथ साड़ी, धोती और गन्ना जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं. नकद उपहार आमतौर पर 2,000 रुपये से 2,500 रुपये के बीच होता है. हालांकि, कुछ वर्षों में आर्थिक तंगी के कारण नकद उपहार नहीं दिया जा रहा था. पिछले साल कोई नकद उपहार नहीं दिया गया था.
तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है: "तमिलनाडु के लोगों को पोंगल का त्योहार भव्य तरीके से मनाने में सक्षम बनाने के लिए, तमिलनाडु सरकार सभी राइस राशन कार्डधारकों और श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी शिविरों में रहने वाले परिवारों को पोंगल उपहार पैकेज प्रदान करेगी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि इस पोंगल उपहार पैकेज में एक किलो कच्चा चावल, एक किलो चीनी और एक पूरा गन्ना शामिल होगा. इसके माध्यम से 2.22 करोड़ चावल राशन कार्डधारकों और श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी शिविरों में रहने वाले परिवारों को लाभ होगा."
पोंगल त्योहार के लिए बांटी जाने वाली सभी धोतियां और साड़ियां सभी जिलों में भेज दी गई हैं. सरकार ने पोंगल उपहार पैकेज और नकद उपहार के लिए कुल 6,936 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने निर्देश दिया है कि यह पोंगल उपहार पैकेज त्योहार से पहले सभी उचित मूल्य की दुकानों (राशन दुकानों) के माध्यम से वितरित किया जाए.
