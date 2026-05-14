तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मैं पार्टी की हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं : एमके स्टालिन
पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि डीएमके को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन पार्टी को काफी वोट मिले.
Published : May 14, 2026 at 9:29 PM IST
चेन्नई : द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) अध्यक्ष एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि वे 23 अप्रैल को हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव में मिली हार के कारणों का विश्लेषण करने और 20 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा.
स्टालिन ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके) पर भी निशाना साधते हुए कहा कि डीएमके इतनी परिपक्व है कि वो अपने विधायकों को किसी रिसॉर्ट में नहीं ठहराएगी.
उन्होंने परोक्ष रूप से एआईएडीएमके का संदर्भ दिया, जिसने चार मई को आए विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद अपने नवनिर्वाचित विधायकों को पुडुचेरी के एक रिसॉर्ट में ठहराया था. इन चुनावों में किसी भी दल को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटें नहीं मिली थीं.
கழகத்தின் அமைப்பு முறையில் அவசியமான மாற்றங்களை முன்னெடுப்பது பற்றி இன்றைய மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசினேன்.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) May 14, 2026
தோல்விக்கு யாரும் யாரையும் குறை சொல்ல வேண்டாம். கட்சித் தலைவர் என்கிற முறையில நானே இதுக்கு பொறுப்பேத்துக்குறேன்.
பின்னடைவை வென்று முன்னேறுவோம்! மீண்டு… pic.twitter.com/upyPvNteRK
डीएमके मुख्यालय ‘अन्ना अरिवलयम’ में पार्टी के जिला सचिवों को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं किया.
पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार गठन के दौरान सहयोगियों द्वारा टीवीके को दिए गए बिना शर्त समर्थन का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से ही सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है. उन्होंने वामपंथी दलों, वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से सरकार बनाई है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले चुनाव नतीजे बताते हैं कि जब भी हम सत्ता से बाहर हुए हमें बहुत कम सीटें मिलीं. लेकिन इस बार हमने 59 सीटें जीती हैं. अगर हमारे सहयोगियों की सीटें भी जोड़ दी जाएं तो ये संख्या 73 तक पहुंच जाती है.’’
चुनावों में जीत और हार को जीवन के उतार-चढ़ाव की तरह स्वाभाविक बताते हुए स्टालिन ने कहा कि डीएमके दूसरे दलों की तुलना में ज्यादा परिपक्व पार्टी है.
उन्होंने एआईएडीएमके पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘इसीलिए, दूसरी पार्टियों के विपरीत, हमने डर के मारे अपने विधायकों को रिसॉर्ट और स्टार होटलों में नहीं ठहराया, बल्कि हार का सामना करने के लिए पर्याप्त साहस दिखाया.’’
स्टालिन ने कहा कि उन्होंने पिछले पांच सालों में अथक परिश्रम किया और ये सुनिश्चित किया कि पिछली डीएमके सरकार जनता के कल्याण के लिए कार्य करे.
उन्होंने कहा, ‘‘लोग इस बात से वाकिफ हैं. सत्ता में वापसी न कर पाने के लिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता. पार्टी के नेता के तौर पर मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं. जब मैं जीत पर गर्व कर सकता हूं, तो दूसरों को दोष देने के बजाय असफलता की जिम्मेदारी लेने में कोई बुराई नहीं है. यही उचित है.’’
स्टालिन ने एआईएडीएमके में फूट का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के 25 विधायकों ने बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय के शक्ति परीक्षण के दौरान टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया.
उन्होंने कहा, ‘‘एआईएडीएमके का व्यवहार कैसा होगा, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है. इस स्थिति में आगे क्या होगा, इसका अनुमान लगाना असंभव है. इसलिए, हमें विधानसभा में उचित और प्रभावी ढंग से कार्य करना होगा.’’
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