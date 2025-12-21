ETV Bharat / bharat

इतना बड़ा शहर पर हरियाली 'नदारद', अब जापानी तकनीक से उगा रहा जंगल

मियावाकी तकनीक एक छोटी जगह में जंगल उगाने का तरीका है. मियावाकी जंगल को खास प्रक्रिया के जरिए उगाया जाता है,ताकि ये हमेशा हरे-भरे रहें.

Etv Bharat
शहर के बीचों बीच बसाए जा रहे जंगल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 12:02 PM IST

|

Updated : December 21, 2025 at 3:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: वैश्विक तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण ने दुनिया भर के शहरों को गंभीर संकट में डाल दिया है. भारत के महानगर भी इससे अछूते नहीं हैं. खासकर चेन्नई जैसे शहर, जहां विकास के नाम पर कंक्रीट की इमारतें तेजी से बढ़ीं और पेड़ों की संख्या घटती चली गई, वहां शहरी गर्मी (अर्बन हीट) और स्वच्छ हवा की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी है. थोड़ी सी भी तापमान वृद्धि का असर सीधे आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है.

इस चुनौती के बीच मियावाकी पद्धति एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आई है. इस पद्धति का नाम जापान के प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है. उन्होंने कम जगह में अधिक घनत्व के साथ देशी पौधों और पेड़ों को उगाने की तकनीक विकसित की. मियावाकी जंगल सामान्य जंगलों की तुलना में 10 गुना तेजी से विकसित होते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं. आज यह तकनीक भारत सहित दुनिया के कई देशों में अपनाई जा रही है.

कैसे उगता है मियावाकी घना जंगल
कैसे उगता है मियावाकी घना जंगल (Etv Bharat)

चेन्नई में मियावाकी जंगलों का विस्तार
चेन्नई, जिसे अब “कंक्रीट जंगल” कहा जाने लगा है, वहां नगर निगम और निजी सामाजिक संगठनों के सहयोग से मियावाकी जंगल विकसित किए जा रहे हैं. शहर में खाली पड़ी जमीनों, सरकारी परिसरों, जल निकायों के आसपास और अनुपयोगी क्षेत्रों की पहचान कर वहां छोटे-छोटे घने जंगल बनाए जा रहे हैं.

अड्यार, सचिवालय पार्क, चेपॉक, शोलिंगनल्लूर और विरुगंबक्कम जैसे इलाकों में पहले ही मियावाकी जंगल तैयार किए जा चुके हैं, जिससे आसपास के इलाकों में हरियाली और ठंडक बढ़ी है.


ईज़ीफॉरेस्ट के संस्थापक रामचंद्रन ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, “मियावाकी घने जंगल चेन्नई जैसे शहरों के लिए एक वरदान हैं, जहां चारों ओर कंक्रीट की इमारतें हैं और बड़े जंगल उगाने की कोई गुंजाइश नहीं है. कम जगह में ज्यादा हरियाली ही शहरी पर्यावरण को बचा सकती है.”

उनके अनुसार, मियावाकी जंगल स्थापित करने के लिए कम से कम 1000 से 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है. इस जगह में पेड़, झाड़ियां, बेलें और छोटे पौधे मिलाकर लगभग 110 या उससे अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं.

“मियावाकी घने जंगल चेन्नई जैसे शहरों के लिए एक वरदान हैं
मियावाकी घने जंगल चेन्नई जैसे शहरों के लिए एक वरदान हैं (Etv Bharat)

कैसे उगता है मियावाकी घना जंगल
रामचंद्रन बताते हैं कि मियावाकी पद्धति में एक ही प्रकार का पेड़ नहीं लगाया जाता. नीम, पुंगन, जामुन, कटहल जैसे देशी पेड़ों के साथ छोटे पेड़, पौधे और बेलें एक साथ लगाई जाती हैं.

एक एकड़ भूमि में 800 से 1200 पेड़ लगाए जा सकते हैं और छोटे पौधों के साथ कुल संख्या लगभग 4000 तक पहुंच जाती है. बड़े देशी पेड़ों के बीच 8 से 10 फीट की दूरी रखी जाती है, जबकि करी पत्ता और पपीता जैसे छोटे पेड़ों के लिए 2 से 3 फीट पर्याप्त होता है. इससे जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलती है और पौधे स्वस्थ रूप से बढ़ते हैं.

जैविक खाद और रखरखाव
मियावाकी जंगलों में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता. मिट्टी की जांच कर यह देखा जाता है कि कौन से खनिजों की कमी है. इसके बाद वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, बकरी और मुर्गी खाद, नारियल रेशा और जैविक कचरे से बनी खाद का उपयोग किया जाता है.

चेन्नई में मियावाकी जंगल बने पर्यावरण संरक्षण की नई उम्मीद
चेन्नई में मियावाकी जंगल बने पर्यावरण संरक्षण की नई उम्मीद (ETV Bharat)

पहले दो वर्षों तक नियमित रूप से पानी देना और खरपतवार हटाना जरूरी होता है. इसके बाद जंगल अपने आप विकसित होने लगता है और अतिरिक्त देखभाल की जरूरत नहीं रहती.

तापमान में कमी और जैव विविधता को बढ़ावा
घने जंगलों के कारण आसपास का तापमान कम होता है और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट घटता है. एसी, वाहन, निर्माण कार्य और मशीनों से निकलने वाली गर्मी को ये जंगल अवशोषित कर लेते हैं.

इसके साथ ही, पक्षियों के लिए भोजन और आश्रय उपलब्ध होता है. प्रवासी पक्षियों की संख्या में जो कमी देखी जा रही है, उसे रोकने में मियावाकी जंगल अहम भूमिका निभा सकते हैं.

कंक्रीट शहर में हरियाली की वापसी, मियावाकी पद्धति से बढ़ रहे घने जंगल
कंक्रीट शहर में हरियाली की वापसी, मियावाकी पद्धति से बढ़ रहे घने जंगल (ETV Bharat)

हरित क्षेत्र की कमी
राष्ट्रीय हरित नीति के अनुसार किसी भी शहर का 33 प्रतिशत क्षेत्र हरित होना चाहिए. लेकिन चेन्नई में यह केवल 12 प्रतिशत है. 2016 के चक्रवात वार्दाह और 2018 के चक्रवात गाजा में लाखों पेड़ नष्ट हो गए, जिससे हरियाली को भारी नुकसान पहुंचा.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चेन्नई जैसे शहरों में मियावाकी जंगलों की संख्या बढ़ाई जाए, तो पर्यावरण संतुलन, स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है.

प्रदूषण और अर्बन हीट से लड़ने का उपाय बने मियावाकी घने जंगल
प्रदूषण और अर्बन हीट से लड़ने का उपाय बने मियावाकी घने जंगल (ETV Bharat)

कंक्रीट की छाया में जी रहे शहरों के लिए मियावाकी घने जंगल एक व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान हैं. सीमित जगह में अधिक हरियाली, कम तापमान और बढ़ती जैव विविधता—यही मियावाकी पद्धति की सबसे बड़ी ताकत है. यदि सरकार, सामाजिक संगठन और आम लोग मिलकर इस दिशा में काम करें, तो आने वाले समय में चेन्नई फिर से हरियाली और प्रकृति के करीब लौट सकता है.

यह भी पढ़ें- 'जल्लीकट्टू गर्ल' योगदर्शनी, बैलों के साथ रहने वाली कॉलेज की छात्रा...पुरुषों को देती है चुनौती!

Last Updated : December 21, 2025 at 3:26 PM IST

TAGGED:

मियावाकी पद्धति
मियावाकी जंगल कैसे बनता है
MIYAWAKI FORESTS TRANSFORM CHENNAI’

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.