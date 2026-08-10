बागेश्वर से शुरू हुई थी Love Story, अब सरयू में विसर्जित हुईं रॉबर्ट की अस्थियां, पति की अंतिम इच्छा पूरी करने जापान से आईं मियाको
जापान की रहने वाली एक महिला अपने अमेरिकी पति की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पहुंची.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 10, 2026 at 2:29 PM IST
बागेश्वर: देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति विदेशियों को भी अपनी ओर खींचती है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से. दरअसल, जापान की एक महिला अपने पति की अस्थियां लेकर बागेश्वर पहुंची. ताकि उनकी अस्थियां बागेश्वर की पवित्र सरयू नदी में प्रवाहित की जा सकें. महिला के पति की ये अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां बागेश्वर की पवित्र सरयू नदी में प्रवाहित की जाएं, जिसे पूरा करने उनकी पत्नी बागेश्वर पहुंचीं.
जापान में रहने वाली मियाको केटलेट के पति रॉबर्ट केटलेट अमेरिका में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे. उनका बागेश्वर से गहरा लगाव था. मरने से पहले रॉबर्ट केटलेट ने पत्नी को अपनी आखिरी इच्छा बताई थी. रॉबर्ट केटलेट की आखिरी इच्छा यही थी कि उनकी अस्थियों को बागेश्वर की पवित्र सरयू नदी में प्रवाहित की जाए.
पति के निधन के बाद मियाको ने इस अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया और जापान से बागेश्वर पहुंचीं, जहां उन्होंने विधि-विधान से अस्थियां सरयू में प्रवाहित कीं. इस अवसर पर करीब पौने घंटे तक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा-अर्चना की गई.
2005 में बागेश्वर में हुई थी दोनों की मुलाकात: दरअसल, साल 2005 में अमेरिका के रहने वाले रोबर्ट केटलेट उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में घूमने आए थे. रोबर्ट केटलेट अमेरिका में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे. साल 2005 में एक योग साधना शिविर के दौरान उनकी मुलाकात जापान की मियाको केटलेट नाम की महिला से हुई. दोनों के बीच का परिचय धीरे-धीरे गहरे रिश्ते में बदल गया. उस समय मियाको जापान में अंग्रेजी की प्रोफेसर थीं.
2007 में जापान में शिफ्ट हो गए थे रॉबर्ट केटलेट: उन्होंने रॉबर्ट को जापान आने और वहां अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया. मियाको के आग्रह पर रॉबर्ट वर्ष 2007 में अमेरिका से जापान आ गए और वहीं बस गए. बागेश्वर ने रॉबर्ट को गहराई से प्रभावित किया. यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आध्यात्मिकता ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि बागेश्वर उनके दिल में बस गया.
2009 में दोनों ने शादी की: साल 2007 में जब वह मियाको के साथ दोबारा बागेश्वर आए, तो उन्होंने मियाको को भी बागेश्वर शहर की खूबसूरती से परिचित कराया. दोनों ने यहां कुछ समय बिताया और रॉबर्ट का बागेश्वर के प्रति लगाव और गहरा होता चला गया. साल 2009 में रॉबर्ट और मियाको ने विवाह कर लिया और जापान में एक साथ रहने लगे.
पति की इच्छा पूरी करने पहुंची बागेश्वर: वर्ष 2022 में रॉबर्ट को ब्रेन हेमरेज हुआ. लंबे उपचार के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. रॉबर्ट के निधन से मियाको को गहरा धक्का लगा था, वो इस दु:ख से उभर नहीं पा रही थी. मियाको मानसिक पीड़ा और बीमारी से जूझती रहीं, लेकिन रॉबर्ट की अंतिम इच्छा उनके मन में जीवित रही. उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी दूरी क्यों न हो, वह अपने पति की इच्छा पूरी करने बागेश्वर जरूर आएंगी.
मियाको अपने पति की अस्थियां लेकर बागेश्वर पहुंचीं और एक पुजारी के साथ मंदिर के पास विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. मंत्रोच्चारण के बीच रॉबर्ट की अस्थियां सरयू की पवित्र धारा में प्रवाहित की गईं. इस दौरान उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे. जब सरयू की लहरों में रॉबर्ट की अस्थियां विलीन हुईं, तो मियाको के लिए यह पल अत्यंत भावुक था.
मियाको का घरेलू नाम ताओमी है. अमेरिका से जापान और फिर बागेश्वर तक की यह यात्रा केवल भौतिक दूरी तय करने की कहानी नहीं है, बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते की एक गहरी कहानी है, जिसमें जीवनसाथी के जाने के बाद भी उसका आखिरी वचन दिल में जीवित रहा. सरयू की पवित्र धारा में रॉबर्ट की अस्थियां भले ही विलीन हो गईं, लेकिन बागेश्वर से उनका जुड़ाव और मियाको का यह भावुक सफर लंबे समय तक याद किया जाएगा.
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