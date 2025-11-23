ETV Bharat / bharat

'मियां कांग्रेस की ऑक्सीजन हैं', मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ( ANI )

प्रणब कुमार दास तेजपुर (असम): असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस आने वाले चुनावों में 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने होने वाले उम्मीदवारों से बड़ी रकम इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सोनितपुर जिले के रंगपारा विधानसभा क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कांग्रेस ने संकेत दिया है कि हर उम्मीदवार को 1 करोड़ रुपये एडवांस में देने होंगे. उन्हें यह भी बताया गया है कि बाद में और 3 करोड़ रुपये देने होंगे. यह मांग मुख्य रूप से मिया-बहुल सीटों जैसे सोजोंगम, बाघबर, दलगांव और कई अन्य सीटों पर की गई है.” कांग्रेस पर पूरी तरह से मियां वोटों पर निर्भर रहने का आरोप लगाते हुए सरमा ने कहा, “मियां कांग्रेस की ऑक्सीजन हैं. पार्टी उनके वोटों पर चलती है और उनके इर्द-गिर्द राजनीति करती रहती है. दूसरी ओर, BJP ने मियां समुदाय के लिए बहुत काम किया है.” एक से ज्यादा शादी और कम्युनिटी के मुद्दों पर टिप्पणी

एक से अधिक शादी पर उनके स्टैंड के बारे में कुछ बुद्धिजीवियों के हालिया कमेंट्स का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में कई सुधार शुरू किए गए हैं. उन्होंने कहा, “हमने कई गैर-कानूनी शादियां रोकी हैं. इस वजह से कई मुसलमान हमारे काम की तारीफ करते हैं. यह सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ही नहीं है, हिंदुओं में भी दूसरी शादियों के मामले हैं. हमारे पास इस बारे में जानकारी है और जांच चल रही है.” सरमा ने आगे कहा कि मिया बेनिफिशियरीज को अरुणोदोई और चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योर स्कीम जैसी स्कीमों के तहत फायदे मिले हैं. उन्होंने कहा, “अच्छे काम को पहचान मिलनी चाहिए, लेकिन दिक्कतें तभी आती हैं जब वे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं. अगर वे ऐसी एक्टिविटीज जारी रखते हैं तो उन्हें नतीजे भुगतने होंगे.”