'मियां कांग्रेस की ऑक्सीजन हैं', मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर पूरी तरह से मियां वोटों पर निर्भर रहने का आरोप लगाया है.
Published : November 23, 2025 at 7:33 PM IST
प्रणब कुमार दास
तेजपुर (असम): असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस आने वाले चुनावों में 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने होने वाले उम्मीदवारों से बड़ी रकम इकट्ठा करना शुरू कर दिया है।
सोनितपुर जिले के रंगपारा विधानसभा क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कांग्रेस ने संकेत दिया है कि हर उम्मीदवार को 1 करोड़ रुपये एडवांस में देने होंगे. उन्हें यह भी बताया गया है कि बाद में और 3 करोड़ रुपये देने होंगे. यह मांग मुख्य रूप से मिया-बहुल सीटों जैसे सोजोंगम, बाघबर, दलगांव और कई अन्य सीटों पर की गई है.”
कांग्रेस पर पूरी तरह से मियां वोटों पर निर्भर रहने का आरोप लगाते हुए सरमा ने कहा, “मियां कांग्रेस की ऑक्सीजन हैं. पार्टी उनके वोटों पर चलती है और उनके इर्द-गिर्द राजनीति करती रहती है. दूसरी ओर, BJP ने मियां समुदाय के लिए बहुत काम किया है.”
एक से ज्यादा शादी और कम्युनिटी के मुद्दों पर टिप्पणी
एक से अधिक शादी पर उनके स्टैंड के बारे में कुछ बुद्धिजीवियों के हालिया कमेंट्स का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में कई सुधार शुरू किए गए हैं. उन्होंने कहा, “हमने कई गैर-कानूनी शादियां रोकी हैं. इस वजह से कई मुसलमान हमारे काम की तारीफ करते हैं. यह सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ही नहीं है, हिंदुओं में भी दूसरी शादियों के मामले हैं. हमारे पास इस बारे में जानकारी है और जांच चल रही है.”
सरमा ने आगे कहा कि मिया बेनिफिशियरीज को अरुणोदोई और चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योर स्कीम जैसी स्कीमों के तहत फायदे मिले हैं. उन्होंने कहा, “अच्छे काम को पहचान मिलनी चाहिए, लेकिन दिक्कतें तभी आती हैं जब वे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं. अगर वे ऐसी एक्टिविटीज जारी रखते हैं तो उन्हें नतीजे भुगतने होंगे.”
जुबीन गर्ग और गौरव गोगोई पर क्या बोले सीएम?
सिंगर जुबीन गर्ग के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने पर बोलते हुए, सरमा ने कहा कि प्रोसेस खत्म होने के बाद सरकार कांग्रेस MP और असम कांग्रेस प्रेसिडेंट गौरव गोगोई के कथित ‘पाकिस्तान कनेक्शन’ से जुड़ी कुछ जानकारी पब्लिक करेगी. CM ने रिपोर्टर्स से कहा, “जब तक जुबीन गर्ग केस अपने लॉजिकल नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, मैं यह मुद्दा नहीं उठाऊंगा.”
BJP टिकट बंटवारे और चुनाव क्षेत्र के डिलिमिटेशन पर
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि BJP टिकट बंटवारे में 'सेटिंग-गेटिंग' जैसी किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी. पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड परफॉर्मेंस के आधार पर कैंडिडेट तय करेगा. उन्होंने कहा, “डिलिमिटेशन के बाद सभी चुनाव क्षेत्र बदल गए हैं और टेक्निकली मेरे पास अपनी सीट नहीं है. BJP परफॉर्मेंस, युवाओं के रिप्रेजेंटेशन और महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी पर खास जोर देती है.”
ULFA (इंडिपेंडेंट) नेताओं की हिरासत पर सीएम का बयान
ULFA(I) नेताओं अरुणोदय दोहोतिया और उनके बॉडीगार्ड फ्रांसिस पर कमेंट करते हुए, डॉ. सरमा ने साफ किया कि असम सरकार का उन्हें दिल्ली शिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं है. CM ने जोर देकर कहा, “दोनों तिनसुकिया में ही रहेंगे. शांति वार्ता सिर्फ UKFA(I) चीफ परेश बरुआ के साथ ही होनी चाहिए. किसी और व्यक्ति के साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा.”
CM ने महिला SHG मेंबर्स को चेक बांटे
ठाकुरबाड़ी में प्रोग्राम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता स्कीम के तहत अलग-अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 24,829 मेंबर्स को 10,000 रुपये के चेक बांटे. सरमा ने कहा कि सरकार अपने वादे पूरे करने और पूरे असम में महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए कमिटेड है. उन्होंने कहा, “अरुणोदोई स्कीम के तहत, महिलाओं को सम्मान और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली है.”
इस इवेंट में नाडुअर MLA पद्मा हजारिका, MP रंजीत दत्ता, तेजपुर MLA पृथ्वीराज राभा, बरचाला MLA गणेश लिंबू, रंगपारा MLA कृष्ण कमल तांती और सोनितपुर के डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार दास शामिल हुए.
