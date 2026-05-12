नीट यूजी पेपर रद्द: अभ्यर्थी बोले- ईमानदारी से मेहनत करने वालों पर आया संकट, दोबारा एमबीबीएस सीट पाना होगा मुश्किल
छात्रों का यह भी कहना था कि दुबारा परीक्षा से धांधली करने वाले छात्रों को मौका नहीं मिलेगा.
Published : May 12, 2026 at 4:13 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पेपर लीक एवं धांधली की शिकायतों के बाद रद्द कर दी गई है. इस फैसले के बाद परीक्षार्थियों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कोटा में ईटीवी भारत ने यहां पढ़ने वाले छात्रों एवं अभिभावकों से बातचीत की. अधिकांश छात्रों का कहना था कि उन्हें दोबारा मौका तो मिल गया है, लेकिन पिछली बार उनके अच्छे अंक आ रहे थे. उन्होंने बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा दी थी, लेकिन कुछ छात्रों की धांधली का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. जिन्हें पहले एमबीबीएस सीट मिल रही थी, अब दोबारा सीट पाना मुश्किल हो सकता है.
सरकार का फेलियर है पेपर रद्द होना: दिल्ली से अपनी भांजी से मिलने आए प्रमोद कुमार ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा रद्द होना सरकार का फेलियर है. सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए. एक साल बच्चों का खराब हो जाता है. दोबारा परीक्षा में पहले जैसा कमिटमेंट नहीं रहता. पेपर कैंसिल होने से छात्रों एवं अभिभावकों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है.
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बुक्स भी दे चुके थे दूसरों को: बिहार के वैशाली से कोटा में कोचिंग कर रही श्वेता ने बताया कि उसने 2025 में पहली बार नीट दिया था. 2026 में ड्रॉप लेकर दोबारा परीक्षा दी थी. पेपर अच्छा गया था, लेकिन अब दोबारा पढ़ाई करनी होगी. उसके जैसे कई छात्रों ने सफलता मानकर अपनी किताबें भी दूसरों को दे दी थीं. अब इस माहौल में ढल पाना चुनौती होगी.
री-नीट से नुकसान होगा: जौनपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी कृष सेठ ने कहा कि नीट यूजी कैंसिल नहीं होना चाहिए था. कई छात्र अच्छा स्कोर कर रहे थे. एक साल मेहनत की, सफल हो गए थे, लेकिन अब दोबारा परीक्षा देनी होगी.
बिना पढ़े सीट पा जाते थे गड़बड़ी करने वाले: बिहार निवासी छात्र सूरज कुमार का कहना था कि जिन छात्रों ने धांधली की, वे बिना पढ़े सीट पा रहे थे. ईमानदार छात्रों का करियर खराब होने से बच गया. मुझे 550 स्कोर पर कॉलेज मिल रहा था, लेकिन अब दोबारा मेहनत करनी होगी. कोचिंग ने 18 मई से कक्षाएं शुरू कर दी हैं.
एनटीए की रही लापरवाही: अभिभावक रेखा जैन का कहना था कि पेपर में लापरवाही के चलते ईमानदार विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी हुई है. एनटीए के कुछ लोगों की मिलीभगत हो सकती है. सरकार को पूरी मॉनिटरिंग रखनी चाहिए थी.