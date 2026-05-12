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नीट यूजी पेपर रद्द: अभ्यर्थी बोले- ईमानदारी से मेहनत करने वालों पर आया संकट, दोबारा एमबीबीएस सीट पाना होगा मुश्किल

नीट यूजी पेपर रद्द होने पर छात्रों की प्रतिक्रियाएं ( ETV Bharat Kota )