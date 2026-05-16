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'मेरे मुख्यमंत्री बनने के पीछे मिथुन चक्रवर्ती का अहम योगदान', शुभेंदु अधिकारी ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर की तारीफ की

शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन दा की तारीफ करते हुए कहा कि, उनकी कोशिशों की वजह से आज वे मुख्यमंत्री है.

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सीएम शुभेंदु अधिकारी मिथुन चक्रवर्ती से उनके घर मिलने पहुंचे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 3:00 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी शनिवार सुबह भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता स्टार मिथुन चक्रवर्ती के न्यू टाउन स्थित उनके घर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मिथुन दा की जमकर तारीफ की.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि, बंगाल में भाजपा की जीत और उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे मिथुन चक्रवर्ती का अहम हाथ है. खास बात यह है कि भाजपा ने पहली बार बंगाल में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है. मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद, शुभेंदु अधिकारी आज, शनिवार को अपने पहले जिले के दौरे पर निकले. वह सुबह मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचे, फिर एक प्रशासनिक बैठक के लिए डायमंड हार्बर गए.

Suvendu pays coutsey visit to Mithun
मिथुन चक्रवर्ती से मिलने उनके घर पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री आज बाद में साउथ 24 परगना के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं. फाल्टा में 21 मई को फिर से चुनाव होने हैं, इससे पहले, शुभेंदु अधिकारी जिले की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए लोकल अधिकारियों से बातचीत करेंगे.

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बंगाली सिनेमा के 'महागुरु' (आइकान) मिथुन चक्रवर्ती के घर से निकलने के क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि, उन्होंने पश्चिम बंगाल में बदलाव लाने का वादा किया था. उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी.

Suvendu pays coutsey visit to Mithun
मिथुन चक्रवर्ती से मिलने उनके घर पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी (ETV Bharat)

इस पर शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन से कहा कि, उन्हें उनके पास आने की जरूरत नहीं है, आपका मुख्यमंत्री खुद आपसे मिलने आएंगे.

शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन चक्रवर्ती की तारीफ करते हुए कहा कि, मिथुन ने 2026 के चुनावों से पहले पूरे बंगाल में लगातार कैंपेन किया और ताबड़तोड़ बैठकें कीं. लगभग छह सालों से, उन्होंने (मिथुन) बिना किसी स्वार्थ के बंगाल की खोई हुई शान वापस लाने की कोशिश की है."

Suvendu pays coutsey visit to Mithun
मिथुन चक्रवर्ती से मिलने उनके घर पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी (ETV Bharat)

शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि, "पिछले तीन महीनों में मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा की तरफ BJP की तरफ से सबसे ज्यादा पब्लिक मीटिंग, रैलियां और रोड शो किए हैं. शुभेंदु ने कहा कि, मिथुन की लगन और कड़ी मेहनत की कोई सीमा नहीं थी. उन्हें जो भी संगठनात्मक पोस्ट ऑफर की जाती है, वह उसे मना कर देते हैं, और इसके बजाय जमीनी स्तर पर काम करना पसंद करते हैं.

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि, मिथुन चक्रवर्ती असल में, बंगाल में भाजपा की जीत और उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे मुख्य वजहों में से एक हैं. जाते समय मुख्यमंत्री ने कहा, "मिथुन दा की लोकप्रियता सिर्फ भाजपा की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, यह उससे कहीं आगे तक फैली हुई है. उन्होंने कहा, "मैंने तो आठवीं क्लास के बाद से फ़िल्में नहीं देखी हैं, लेकिन, मिथुन दा की अपनी एक अलग ही पहचान है... वह 'महागुरु' हैं."

Suvendu pays coutsey visit to Mithun
मिथुन चक्रवर्ती से मिलने उनके घर पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी (ETV Bharat)

बदले में मिथुन चक्रवर्ती ने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए उन्हें बंगाल का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताया. उन्होंने कहा कि, शुभेंदु अधिकारी से बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता. उन्होंने पूरी गारंटी के साथ कहा कि, शपथ लेने के बाद से शुभेंदु अधिकारी बिना थके काम कर रहे हैं. मिथुन दा ने कहा कि, उन्हें शुभेंदु अधिकारी से मुख्यमंत्री होने पर गर्व महसूस हो रहा है.

Suvendu pays coutsey visit to Mithun
मिथुन चक्रवर्ती से मिलने उनके घर पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी (ETV Bharat)

उन्होंने लोगों से कहा कि, वे भी आने वाले दिनों में बंगाल में होने वाले काम को देखेंगे. मिथुन चक्रवर्ती ने शुभेंदु अधिकारी को योद्धा कहकर संबोधित किया और कहा कि, यह योद्धा आगे रहकर एक के बाद एक लड़ाई लड़ेगा और वे उनके पीछे रहेंगे.

खास बात यह है कि 9 मई को भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ब्रिगेड परेड ग्राउंड सितारों की टोली से सजा हुआ था. जश्न के बीच, एक खास नजारे ने सबका ध्यान खींचा. ब्रिगेड में सभी की नजरें पीएम मोदी और मिथुन दा पर टिकी थीं.

लगभग पांच साल पहले इसी जगह पर मिथुन प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल में खड़े होकर भाजपा में शामिल हुए थे. 9 तारीख को ब्रिगेड में स्टेज पर आने के थोड़ी देर बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने ठीक बगल में बैठा लिया. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और मिथुन के बीच मुस्कुराते हुए बातचीत हुई.

ये भी पढे़ं: आरजी कर रेप-मर्डर केस पर शुभेंदु अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर समेत 3 IPS सस्पेंड

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