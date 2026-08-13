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बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया क्यों लिखा 'वंदे मातरम' पर 183 पन्नों का दस्तावेज?

प्रभात प्रकाशन ने किया पुस्तक का प्रकाशन : यह पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है. शिक्षा मंत्री के मुताबिक प्रकाशक ने इसे आकर्षक और व्यवस्थित रूप में प्रकाशित किया है. पुस्तक को पाठकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रही है और राष्ट्रगीत के इतिहास को लेकर लोगों में उत्सुकता दिखाई दे रही है.

चार से छह महीने की मेहनत के बाद तैयार हुई पुस्तक : मिथिलेश तिवारी ने बताया कि पुस्तक को अंतिम रूप देने में करीब चार से छह महीने का समय लगा. इस दौरान उन्होंने कई लोगों से विचार-विमर्श किया, ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन किया और विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई. कई चरणों में सुझाव लेने के बाद पुस्तक का स्वरूप तैयार किया गया.

''वंदे मातरम' से जुड़ाव छात्र जीवन से रहा है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहने के दौरान यह गीत मेरे लिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया था. छात्र जीवन से ही 'वंदे मातरम' मेरे लिए राष्ट्रीय जयघोष का महामंत्र रहा है और यही भावनात्मक जुड़ाव पुस्तक लेखन की एक बड़ी वजह बना.'' - मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री एवं 'वंदे मातरम' पुस्तक के लेखक

नए कानून के संदर्भ को भी किया गया शामिल : मिथिलेश तिवारी ने बताया कि हाल में आए 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026' के बाद 'वंदे मातरम' को लेकर लोगों का ध्यान फिर व्यापक स्तर पर गया है. पुस्तक में राष्ट्रगीत के सम्मान, उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति संवेदनशीलता जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है.

विवाद और विमर्श को भी दी गई जगह : शिक्षा मंत्री का कहना है कि किसी भी ऐतिहासिक विषय को समझने के लिए उसके विभिन्न पक्षों को सामने रखना आवश्यक होता है. इसी सोच के तहत पुस्तक में 'वंदे मातरम' से जुड़े विवादों, आलोचनाओं और समय-समय पर उठे वैचारिक प्रश्नों को भी शामिल किया गया है. उनके मुताबिक यह पुस्तक केवल प्रशंसा का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक व्यापक ऐतिहासिक अध्ययन है.

बंकिम चंद्र से संविधान सभा तक की पूरी कहानी : मिथिलेश तिवारी के अनुसार पुस्तक केवल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा गीत की रचना तक सीमित नहीं है. इसमें यह भी बताया गया है कि रचना के बाद 'वंदे मातरम' की यात्रा कैसे आगे बढ़ी, स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका क्या रही, संविधान सभा में इसे किस तरह स्थान मिला और राष्ट्रगीत के रूप में इसकी पहचान कैसे स्थापित हुई.

150 वर्ष पूरे होने से मिली पुस्तक लिखने की प्रेरणा : ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि 7 नवंबर 2025 को 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर ने उन्हें यह पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कथन का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि भारत माता के अनगिनत वीर सपूतों ने 'वंदे मातरम' का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे को गले लगाया और अंतिम क्षण तक इसे अपना युद्धघोष बनाए रखा.

पटना : 'वंदे मातरम' केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक रहा है. अब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसकी रचना से लेकर राष्ट्रगीत के रूप में स्थापित होने तक की पूरी यात्रा को एक पुस्तक के जरिए सामने लाने का प्रयास किया है. 183 पन्नों की इस पुस्तक में 'वंदे मातरम' के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका, संविधान सभा में हुई चर्चा और इससे जुड़े विभिन्न विमर्शों को विस्तार से शामिल किया गया है.

अपनी कृति के साथ मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

रॉयल्टी लेने से किया इनकार : पुस्तक की एक खास बात यह भी है कि मिथिलेश तिवारी ने इससे मिलने वाली रॉयल्टी खुद लेने से इनकार कर दिया है. उन्होंने प्रकाशक से अनुरोध किया है कि उनके हिस्से में आने वाली राशि किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी में खर्च की जाए. उनका कहना है कि पुस्तक का उद्देश्य केवल लेखन नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकार को भी आगे बढ़ाना है.

शिक्षा मंत्री की भूमिका और पुस्तक लेखन का संबंध : जब उनसे पूछा गया कि व्यस्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच पुस्तक लिखने का विचार क्यों आया, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी हर गतिविधि विद्यार्थियों को प्रभावित करती है. इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य करने की कोशिश की, जो छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके. मिथिलेश तिवारी 7 मई 2026 को पहली बार बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बने.

स्वतंत्रता दिवस से पहले पुस्तक लाने की विशेष योजना : मिथिलेश तिवारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के आसपास पुस्तक को सामने लाने का निर्णय सोच-समझकर लिया गया. उनके लिए यह अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि पहली बार प्रभारी मंत्री के रूप में वह अपने प्रभारी जिले में सरकारी स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे.

मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया 'वंदे मातरम' क्यों जरूरी? (ETV Bharat)

चिंतन शिविर में हुआ पुस्तक का विमोचन : पुस्तक का विमोचन शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर के दौरान किया गया. 9 और 10 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका लोकार्पण किया. इस अवसर पर शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और शिक्षा मंत्री ने उन्हें पुस्तक की प्रतियां भी भेंट कीं. शिक्षा मंत्री की योजना पुस्तक को केवल अधिकारियों और सामान्य पाठकों तक सीमित रखने की नहीं है. उनका लक्ष्य इसे राज्य के विद्यार्थियों तक भी पहुंचाना है, ताकि युवा पीढ़ी राष्ट्रगीत के इतिहास और महत्व को समझ सके.

बच्चों के लिए तैयार हुआ सरल संस्करण : मिथिलेश तिवारी ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए पुस्तक का एक संक्षिप्त और सरल संस्करण भी तैयार कराया गया है. इसे मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने आसान भाषा में संपादित किया है. उद्देश्य यह है कि बच्चे बिना किसी कठिनाई के 'वंदे मातरम' की ऐतिहासिक यात्रा और राष्ट्रीय महत्व को समझ सकें.

राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रगान की जानकारी भी : बच्चों के लिए तैयार संस्करण में केवल 'वंदे मातरम' ही नहीं, बल्कि राष्ट्रगान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी शामिल किया गया है. शिक्षा मंत्री का कहना है कि विद्यार्थियों को केवल गीत याद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पीछे का इतिहास और राष्ट्रीय भावना भी समझनी चाहिए.

मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री एवं 'वंदे मातरम' पुस्तक के लेखक (ETV Bharat)

पुस्तक में किन विषयों को किया गया शामिल? : 183 पृष्ठों की पुस्तक को कई अध्यायों में विभाजित किया गया है. शुरुआत 'वंदे मातरम क्यों जरूरी है' जैसे प्रश्नों से होती है. इसके बाद गीत की रचना, शब्दों का अर्थ, भावनात्मक पृष्ठभूमि और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका को विस्तार से समझाया गया है.

स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रगीत की भूमिका पर विशेष फोकस : पुस्तक में इस बात का भी विश्लेषण किया गया है कि अंग्रेजी शासन के दौरान 'वंदे मातरम' किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा और संघर्ष का प्रतीक बना. स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में इसकी भूमिका को ऐतिहासिक संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया गया है.

राष्ट्रगीत बनने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण : पुस्तक में संविधान सभा में हुई चर्चा, राष्ट्रगीत के रूप में इसकी स्वीकृति और उससे जुड़े राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विमर्शों को भी स्थान दिया गया है. शिक्षा मंत्री के अनुसार यह हिस्सा पाठकों को राष्ट्रगीत की संवैधानिक यात्रा समझने में मदद करेगा.

विरासत से भविष्य तक का दृष्टिकोण : पुस्तक का अंतिम हिस्सा 'विरासत और भविष्य' पर केंद्रित है. इसमें यह बताया गया है कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए 'वंदे मातरम' की प्रासंगिकता क्या है और इसे किस रूप में समझा जाना चाहिए. मिथिलेश तिवारी ने बताया कि उनकी एक और पुस्तक 'वंदे मातरम की कहानी बच्चों की जुबानी' भी तैयार हो रही है. इसे विशेष रूप से बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि वे कहानी और संवाद के माध्यम से राष्ट्रगीत के इतिहास को सहज रूप में समझ सकें.

यात्राओं के दौरान निकाला लेखन का समय : शिक्षा मंत्री ने बताया कि पटना में नियमित प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच पुस्तक लेखन के लिए समय निकालना आसान नहीं था. हालांकि सरकारी और संगठनात्मक प्रवास के दौरान वह प्रतिदिन लगभग चार घंटे लैपटॉप पर काम करते थे. इसी दौरान सामग्री एकत्र करने, लोगों से चर्चा करने और नोट्स तैयार करने का काम हुआ. मिथिलेश तिवारी के अनुसार अलग-अलग यात्राओं, अध्ययन और संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से पुस्तक की सामग्री तैयार हुई. करीब चार से छह महीने की मेहनत के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया और अब इसे पाठकों के बीच पहुंचाया जा रहा है.

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