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सड़क किनारे 50 पैसे में बिकने वाले कटहल से खड़ी की 1 करोड़ की कंपनी, तकनीक देख पीएम मोदी भी रह गए हैरान!

उनका लक्ष्य भविष्य में नॉर्थ-ईस्ट भारत से शुरुआत करते हुए भारत के हर राज्य में अपने इस काम को फैलाना है. वे कटहल को सिर्फ एक कच्चे फल के रूप में सीमित न रखकर, इसके विभिन्न प्रसंस्कृत सह-उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में पेश करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.

मिथिलेश ने अपने 28 एकड़ के फॉर्म में कटहल की 70 से ज़्यादा अनोखी किस्मों की खेती की है. उनके द्वारा शुरू की गई 'कटहल किंग एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी' का सालाना टर्नओवर अब 1 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. खास बात यह है कि इस पहल के तहत कैंसर पर रिसर्च के लिए कटहल की पत्तियों को जर्मनी एक्सपोर्ट किया जा रहा है.

साल 2000 में मिथिलेश के पिता हरिश्चंद्र देसाई ने कटहल की 36 अलग-अलग किस्मों के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाने के लिए केरल का दौरा किया था. वे वहां से पौधे लेकर आए और उन्हें अपने गांव में लगाया. इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए, मिथिलेश ने 'महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ' से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा हासिल की. इसके बाद, उन्होंने कटहल पर आधारित पोषण, प्रसंस्करण और उत्पाद विकास पर अपना गहन शोध शुरू किया..

इतना ही नहीं, जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और उन्होंने कटहल के कचरे से बने इको-फ्रेंडली लेदर बैग, पासपोर्ट होल्डर और डायबिटीज-कंट्रोल पाउडर जैसी अनोखी चीजें दिखाईं, तो पीएम मोदी भी उनकी तकनीक के कायल हो गए.

रत्नागिरी (महाराष्ट्र): क्या आप सोच सकते हैं कि जिस कटहल को कुछ साल पहले तक लोग सड़क किनारे महज़ 25 से 50 पैसे में खरीद लेते थे, वह आज करोड़ों रुपये के इंटरनेशनल बिजनेस का जरिया बन सकता है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले 31 वर्षीय युवा मिथिलेश देसाई ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया. लोग उन्हें 'जैकफ्रूट किंग' कहने लगे. नौकरी के पीछे भागने के बजाय मिथिलेश ने कटहल की खेती से कंपनी का टर्नओवर सालाना 1 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया.

प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रस्तुति

एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार के परिवार में एक शादी समारोह के दौरान मिथिलेश की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई. इस मुलाकात के दौरान मिथिलेश ने लांजा और झापड़े इलाकों में पिछले 10 से 12 वर्षों के दौरान कटहल पर किए गए अपने शोध के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने दुनिया की 128 कटहल किस्मों में से 88 पर सफलतापूर्वक शोध किया है, जिन्हें उन्होंने खुद इकट्ठा किया है.

इस पहल के माध्यम से, उनकी कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कटहल के पेड़ और पत्तियां निर्यात करने वाली भारत की पहली कंपनी बनकर एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया. इस बातचीत के दौरान, मिथिलेश ने प्रधानमंत्री को कटहल से बने उत्पाद दिखाए, जिनमें कच्चे कटहल से बना डायबिटीज-कंट्रोल पाउडर, कटहल के बीजों से बना प्रोटीन पाउडर और सबसे खास, कटहल के कचरे (वेस्ट) से तैयार किए गए पर्यावरण के अनुकूल 'लेदर बैग' और 'पासपोर्ट होल्डर' शामिल थे.

तकनीक से प्रभावित हुए पीएम मोदी

इन उत्पादों की एक मुख्य विशेषता आधुनिक 'डिजिटल ट्रेसेबिलिटी' तकनीक का इस्तेमाल है. इसके जरिये, सिर्फ उत्पाद पर मोबाइल फोन टैप करते ही- खेत से लेकर पैकेजिंग तक- उसका पूरा सफर और विस्तृत जानकारी एक सिंगल क्लिक में सामने आ जाती है. इस आधुनिक तकनीक के बारे में जानकर प्रधानमंत्री मोदी बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने विशेष रूप से इस पहल की तारीफ की.

मिथिलेश ने प्रधानमंत्री का ध्यान इस बात की ओर भी खींचा कि दुर्भाग्य से भारत में 85 से 90 प्रतिशत कटहल बर्बाद हो जाता है. लेकिन अगर इसकी सही तरीके से प्रोसेसिंग की जाए, तो यह देश के लिए 2 बिलियन (अरब) डॉलर की एक बड़ी इकॉनोमी बन सकता है. जिससे 0.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट आसानी से हासिल किया जा सकता है.

इसी पृष्ठभूमि में, उन्होंने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी एक विशेष वर्ष को 'कटहल वर्ष' घोषित करने का आग्रह किया, ताकि कटहल किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके और वैश्विक बाजार में इस फल की कीमत बढ़ सके.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिलेश देसाई के इस अभिनव प्रयास और शोध की दिल से सराहना की और उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं दीं. यह सम्मान न केवल मिथिलेश देसाई की कड़ी मेहनत का फल है, बल्कि पूरे कोंकण क्षेत्र और महाराष्ट्र के कृषि जगत के लिए भी बड़े गर्व की बात है.

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