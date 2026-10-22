बिहार का झिझिया नृत्य, सिर पर जलता दीया रखकर क्यों डांस करती हैं बिहार की महिलाएं?
शारदीय नवरात्र में मिथिलांचल की महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि, सुरक्षा के लिए करती हैं पारंपरिक 'झिझिया' नृत्य. रिपोर्ट- सुमित सिंह/धर्मेंद्र झा
Published : October 22, 2026 at 6:55 AM IST
शिवहर/सीतामढ़ी: शिवहर और सीतामढ़ी समेत बिहार के मिथिलांचल में समय की बहती धारा में आधुनिकता की आंधी कई पुरातन परंपराओं के दीपक बुझाती चली जा रही है. फिर भी यह क्षेत्र आज भी पीढ़ियों का विश्वास, आस्था और 'झिझिया' की ज्योति अपने आंचल में समेटे हुए है.
झिझिया: मिथिलांचल का प्रमुख लोकनृत्य
दरअसल बिहार के मिथिलांचल का एक प्रमुख लोक नृत्य है झिझिया. दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं. इस नृत्य में कुंवारी लड़कियां और महिलाएं अपने सिर पर छिद्र वाले घड़े में जलते दीये रखकर नृत्य करती हैं.
आयोजन का समय और स्वरूप
इस नृत्य का आयोजन शारदीय नवरात्र में किया जाता है. महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ गोल घेरा बनाकर गीत गाते हुए नृत्य करती हैं. घेरे के बीच एक मुख्य नर्तकी रहती हैं. क्या है झिझिया नृत्य का महत्व और इतिहास, उसकी विधि और झिझिया के प्रमुख गीत आइए जानते हैं-
झिझिया का संबंध और आरंभ
झिझिया का संबंध बिहार की लोक आस्था से जुड़ा है. माना जाता है कि इस नृत्य की शुरुआत 8वीं या 9वीं सदी में हुई थी और यह मां दुर्गा और ब्रह्म बाबा को समर्पित है. इस नृत्य को महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए करती हैं, ताकि किसी की बुरी नजर उनसे दूर रहे. इतना ही नहीं, इस नृत्य को काले जादू से बचने के लिए भी किया जाता है. इस नृत्य को परिवार की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है.
मटके से जुड़ी मान्यता
मान्यता है कि अगर कोई डायन मटके के छेदों को गिन ले, तो नर्तकी की मृत्यु हो सकती है. यही कारण है कि मटके में बहुत सारे छोटे-छोटे छेद किए जाते हैं, ताकि कोई इसे गिन न पाए. इस नृत्य के लिए पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं, जिनकी धुन काफी मजेदार होती है और महिलाएं इन पर शानदार नृत्य करती हैं.
नृत्य की विधि
झिझिया अकेले नहीं, बल्कि समूह में किया जाता है. महिलाएं शाम को इकट्ठा होती हैं और झिझिया नृत्य करती हैं. इस दौरान नर्तकियां पारंपरिक तरीके से साड़ी पहनती हैं, जिसका पल्ला आगे की तरफ रखा जाता है और वे खूबसूरत गहनें पहनती हैं. घड़े में कई छेद किए जाते हैं और उसे सजाया जाता है. महिलाएं झिझिया गीतों तथा वाद्य यंत्रों की धुन पर घूमते हुए नृत्य करती हैं और इस मटके को सिर पर बैलेंस करती हैं.
शिवहर में झिझिया की जीवंतता
मिथिलांचल में शिवहर की उर्वर माटी आज भी झिझिया की ज्योति को अपने आंचल में सहेजे हुए है. यहां यह लौ मद्धम नहीं पड़ी, बल्कि पीढ़ियों की आस्था की ऊर्जा पाकर और अधिक उज्ज्वल और प्रखर हो उठी है. नवरात्र के दस दिवसीय पावन अनुष्ठान में जिले के विभिन्न गांवों की युवतियां और महिलाएं इस लोकनृत्य के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को नवजीवन का अमृत पिलाती हैं और पूर्वजों की विरासत आने वाले कल के हाथों में सौंपती चलती हैं.
विभिन्न स्थानों पर झिझिया का स्वरूप
शिवहर में गांव की गलियों से लेकर देवी-स्थानों के प्रांगण तक, नदी-तटों की शीतल रेत से लेकर पूजा समितियों के जगमगाते पंडालों तक, हर कोने में झिझिया अपने अलग-अलग रंगों में खिल उठती है. कहीं श्रद्धा का रंग है, कहीं उल्लास का, कहीं लोकगीतों की मिठास, तो कहीं नृत्य की लय.
जनमानस का लोकपर्व
झिझिया मात्र एक नृत्य नहीं, बल्कि जनमानस का लोकपर्व है, जिसमें समूचा समाज अपनी आस्था के साथ एकाकार हो जाता है. मिट्टी के घड़े में छोटे-छोटे छिद्र किए जाते हैं और उसके भीतर एक दीप जलाया जाता है. उन छिद्रों से निकलती प्रकाश की किरणें जब रात के अंधकार को चीरती हैं, तो लगता है मानो धरती पर तारों की सभा उतर आई हो. यही झिझिया की पहचान है, यही उसकी आत्मा है.
नर्तकियों की छवि और गीतों का प्रभाव
वहीं सिर पर इस दीप-कलश को साधे, संतुलन और साधना की अद्भुत छवि बनी युवतियां जब लोकगीतों की तान छेड़ती हैं, तब वायुमंडल में लय और भक्ति की मिली-जुली सुगंध तैर जाती है. उनके कदम धरती पर पड़ते हैं तो ताल बनती है, और कंठ से फूटते हैं तो गीत बन जाते हैं.
गीतों में निहित कामनाएं
इन गीतों में समाज की सुख-समृद्धि की मनुहार है, डायन जैसी कुरीतियों के समूल अंत की कामना है और अपने स्वजनों की दीर्घायु के लिए मांगी गई मंगलकामनाएं हैं. महिलाएं, युवतियां और किशोरियां सब मिलकर अपने प्रियजनों के लिए जब सुर साधती हैं, तो वह गीत प्रार्थना बनकर आकाश तक पहुंचता है.
लोक-मान्यता और सुरक्षा का कवच
लोक-मान्यता है कि झिझिया भूत-प्रेत और डायन के अशुभ प्रभावों से रक्षा करने वाला एक अभेद्य कवच है. शिवहर में इस परंपरा के साक्षी वयोवृद्ध पूर्व जिला पार्षद अजब लाल चौधरी भावपूर्ण स्वर में कहते हैं कि झिझिया केवल नृत्य नहीं, बल्कि लोकनृत्य, परंपरा, आस्था और कला-संस्कृति की वह पावन त्रिवेणी है, जिसमें समाज की आत्मा स्नान करती है.
बागमती तट की यादें
अजब लाल याद करते हैं कि एक समय था जब बागमती नदी के तट पर महिलाएं झिझिया खेलती थीं और नदी की लहरों के साथ उनके गीतों की लहरियां भी बहा करती थीं. किंतु काल के प्रवाह में वहां यह परंपरा धीरे-धीरे विलुप्त हो गई, फिर भी आशा की किरण बुझी नहीं है.
राजा चित्रसेन की लोक-कथा
लोक-कथाओं के आलोक में अजय कुमार इस नृत्य का एक और मार्मिक पक्ष सामने रखते हैं. उनके अनुसार झिझिया राजा चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम-प्रसंग पर आधारित है. यानी यह नृत्य प्रेम की उस अमर गाथा का गायन भी है, जिसे लोक-स्मृति ने सदियों से अपने हृदय में संजोकर रखा है. इसके साथ ही डायन की कुदृष्टि से रक्षा की भावना भी इस अनुष्ठान से जुड़ी है.
आस्था और शक्ति-उपासना
झिझिया के मूल में शक्ति-उपासना की प्राचीन धारा प्रवाहित है. नवरात्र जगज्जननी दुर्गा के आह्वान का पर्व है, और मिथिला की स्त्रियां इस आह्वान को अपने अनूठे लोक-ढंग से स्वर देती हैं. लोक-विश्वास है कि यह अनुष्ठान बुरी दृष्टि, अभिचार और अनिष्टकारी शक्तियों का दमन करता है तथा परिवार में सुख, समृद्धि और मंगल का संचार करता है. इस दृष्टि से झिझिया एक रक्षा-कवच है.
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व
झिझिया का एक पहलू ये भी है कि इसका महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि गहरे अर्थों में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है. ग्रामीण समाज में, जहां स्त्री का जीवन अमूमन घर की चहारदीवारी में बंधा रहा है, ऐसे सामूहिक आयोजन उसे अभिव्यक्ति का मुक्त आकाश प्रदान करते हैं. सखियों का मिलना, साझा हंसी-ठिठोली, सुख-दुःख की अनकही बातें—ये सब गीतों के माध्यम से मुखर हो उठती हैं. झिझिया इस प्रकार स्त्री-सामूहिकता का उत्सव है.
इतिहास और मौखिक परंपरा
झिझिया के आरंभ का कोई प्रामाणिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है. यह परंपरा शिलालेखों या ताम्रपत्रों में नहीं, स्मृति की धरोहर बनकर मांओं से उनकी बेटियों तक संचरित होती आई है. मौखिक परंपरा की यही नियति और यही गौरव है कि वह ग्रंथों में नहीं, हृदयों में जीवित रहती है.
लोक-आख्यान और उनकी विविधता
इसके साथ ही झिझिया के साथ अनेक लोक-आख्यान भी जुड़े हैं, जिनमें राजा चित्रसेन की कथा विशेष प्रचलित है. इन कथाओं के रूप क्षेत्र-क्षेत्र में अलग-अलग मिलते हैं, और इनकी ऐतिहासिक पुष्टि भी संभव नहीं है. इसलिए झिझिया को किसी एक घटना की परिणति न मानकर, देवी को प्रसन्न करने और अनिष्ट को दूर रखने की उस आदिम लोक-साधना का विकसित रूप माना जाना चाहिए.
झिझिया के गीत: मैथिली की माधुरी
झिझिया के गीत मैथिली के माधुर्य से सराबोर हैं. मैथिली, जिसे विद्यापति की पदावली ने अमर कर दिया, इन गीतों में अपनी सहज मिठास और लोच के साथ प्रवाहित होती है. ये गीत लिपिबद्ध कम, कंठस्थ अधिक रहे हैं, इसीलिए अलग-अलग गांवों में इनके बोल, इनकी भंगिमाएं और इनके सुर बदलते रहते हैं.
गीतों की विषय-वस्तु
इन गीतों की विषय-वस्तु बहुरंगी है. कहीं देवी की स्तुति और रक्षा की करुण पुकार है, कहीं लोक-देवताओं का श्रद्धा के साथ स्मरण, कहीं बुरी नजर से बचाव की मन्नत है, तो कहीं नारी-मन की वह अनकही व्यथा और उल्लास. इन गीतों में देवी केवल पूजनीय नहीं बल्कि वे अपनी हैं.
वर्तमान परिप्रेक्ष्य और संरक्षण की आवश्यकता
आज जब आधुनिकता की आंधी लोक-परंपराओं के दीपकों को बुझाने की कोशिश कर रही है, तब झिझिया जैसी परंपराओं का संरक्षण केवल सांस्कृतिक दायित्व नहीं, बल्कि आत्मिक दायित्व बन जाता है. शहरीकरण, पलायन और बदलती जीवन-शैली ने गांवों के आंगनों को सूना किया है. फिर भी मिथिला के अनेक अंचलों में, और सांस्कृतिक समारोहों के मंचों पर, यह परंपरा आज भी अपनी चमक बिखेर रही है.
झिझिया: एक जीवन-दर्शन
झिझिया अपने समग्र रूप में एक जीवन-दर्शन है. वह सिखाती है कि प्रकाश को धारण करने के लिए सिर ऊंचा और चित्त स्थिर रखना पड़ता है. यह सिखाती है कि अंधेरा कितना ही घना हो, एक नन्हे दीए की लौ भी उसे चुनौती दे सकती है, और यह भी कि जब अनेकों हाथ एक साथ ताल देते हैं, तो अकेली स्त्री का साहस सामूहिक शक्ति में रूपांतरित हो जाता है.
मिट्टी के घड़े का संदेश
मिट्टी का वह छिद्रयुक्त घड़ा, जो सामान्यतः जल रोक नहीं सकता, यहां प्रकाश को बिखेरने का माध्यम बन जाता है. मानो यह संदेश देता हुआ कि जीवन के छिद्र, उसकी अपूर्णताएं और दरारें ही वे द्वार हैं जिनसे होकर भीतर की ज्योति संसार तक पहुंचती है.
परंपरा को पुनर्जीवित करने के प्रयास
झिझिया के दौरान कलाकार और पुरनहिया निवासी सुधीर कुमार ने बताया कि प्रमुख संगीत है—‘चल-चल रे डैनी बरहम तर...’. इस संगीत पर हम लोगों ने सोचा कि इस बार अपनी कलाकारी को दिखाएं और परंपरा को पुनर्जीवित करें.
झिझिया हमारी परंपरा
वहीं मुकेश कुमार झा ने बताया कि झिझिया हमारी परंपरा है. एक दौर में झिझिया को हमारी माता-बहनें सभी लोग मानती थीं, लेकिन अब दिन-प्रतिदिन सब लोग भूल चुके हैं. इसी परंपरा को हम लोग पुनः जीवित कर रहे हैं. हम लोगों ने झिझिया की तैयारी की, झिझिया बनवाई और सभी ग्रामीण लोग मिलकर रसिया खेले. पूजा समिति के सदस्यों द्वारा झिझिया खेला गया.
"झिझिया हमारी परंपरा है. एक दौर में झिझिया को हमारी माता-बहनें सभी लोग मानती थीं, लेकिन अब दिन-प्रतिदिन सब लोग भूल चुके हैं. इसी परंपरा को हम लोग पुनः जीवित कर रहे हैं."- मुकेश कुमार झा, स्थानीय
सीतामढ़ी में झिझिया की छटा
शिवहर की तरह ही सीतामढ़ी में भी सदियों पुरानी मिथिला की लोकपरंपरा में महिलाएं सिर पर छिद्रयुक्त घड़ा रखकर झिझिया नृत्य करती हैं. यह मां दुर्गा की आराधना और लोकविश्वास से जुड़ी है. दशहरा के दौरान हर जगह इसकी छटा दिखती है. सीतामढ़ी समेत पूरे मिथिलांचल में दशहरा के दौरान झिझिया नृत्य आस्था, परंपरा और लोकसंस्कृति का अद्भुत संगम बनकर सामने आता है.
सिर पर घड़ा और भीतर जलती आग
सिर पर मिट्टी का घड़ा, घड़े के भीतर जलती आग और पारंपरिक गीतों की धुन पर थिरकते महिलाओं के कदम इस लोककला को विशिष्ट पहचान देते हैं. यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है.
लोकमान्यताएं और सामूहिक भागीदारी
लोकमान्यताओं के अनुसार, झिझिया के माध्यम से महिलाएं मां दुर्गा की आराधना करती हैं और परिवार तथा समाज की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. परंपरागत गीत, सामूहिक नृत्य और विशेष तरीके से तैयार किए गए घड़े इस अनुष्ठान को खास बनाते हैं. आधुनिकता के दौर में भी झिझिया मिथिला की पहचान और सांस्कृतिक गौरव को जीवंत बनाए हुए है.
मां दुर्गा पूजा समिति के प्रयास
सीतामढ़ी में मां दुर्गा पूजा समिति कोर्ट कंपाउंड के द्वारा इस पारंपरिक लोकनृत्य को बीते दो दिनों से लगातार लोगों को दिखाया जा रहा है. जिले की कई पूजा समितियों द्वारा भी इस पारंपरिक लोकनृत्य को दर्शाया जा रहा है.
आस्था की लौ और मिथिला की लोकसंस्कृति
आस्था की लौ और मिथिला की लोकसंस्कृति का अनूठा संगम है झिझिया. मिथिलांचल की धरती अपनी समृद्ध लोकपरंपराओं, धार्मिक आस्थाओं और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए जानी जाती है. यहां पर्व-त्योहार केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि लोकगीत, लोकनृत्य और सामूहिक उत्सव के रूप में भी अपनी छाप छोड़ते हैं.
झिझिया की सबसे खास पहचान
झिझिया नृत्य की सबसे खास पहचान इसका पारंपरिक स्वरूप है. महिलाएं मिट्टी के घड़े को विशेष तरीके से तैयार करती हैं. घड़े में छोटे-छोटे छिद्र बनाए जाते हैं और उसके भीतर दिया जलाकर उसे सिर पर संतुलित किया जाता है. इसके बाद महिलाएं पारंपरिक धुनों और गीतों पर नृत्य करती हैं. घड़े के भीतर जलती आग की रोशनी जब छिद्रों से बाहर निकलती है, तो पूरा दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है.
अभ्यास और संतुलन की कला
नृत्य के दौरान सिर पर घड़े को संभालना और लय के साथ कदम बढ़ाना अभ्यास तथा संतुलन की मांग करता है. यही वजह है कि झिझिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से सीखी और सिखाई जाने वाली लोककला भी है. पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत और सामूहिक भागीदारी इस आयोजन की सुंदरता को और बढ़ाते हैं.
मां दुर्गा की आराधना से जुड़ाव
मिथिला में झिझिया को मां दुर्गा की आराधना से जोड़कर देखा जाता है. दशहरा और दुर्गापूजा के दौरान शक्ति की उपासना का विशेष महत्व होता है. स्थानीय लोकविश्वासों के अनुसार, इस परंपरा के माध्यम से महिलाएं मां दुर्गा को प्रसन्न करने और परिवार की सुख-शांति, समृद्धि तथा कल्याण की कामना करती हैं.
"मिथिला में झिझिया को मां दुर्गा की आराधना से जोड़कर देखा जाता है. दशहरा और दुर्गापूजा के दौरान शक्ति की उपासना का विशेष महत्व होता है. स्थानीय लोकविश्वासों के अनुसार, इस परंपरा के माध्यम से महिलाएं मां दुर्गा को प्रसन्न करने और परिवार की सुख-शांति, समृद्धि तथा कल्याण की कामना करती हैं"- ब्रज किशोर पांडे, स्थानीय निवासी
सांस्कृतिक पहचान और सहजता
सदियों पुरानी इस परंपरा में मिथिला की सांस्कृतिक पहचान छिपी है. झिझिया भी इसी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. इसकी खासियत यह भी है कि इसके लिए आधुनिक मंच या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती. पारंपरिक घड़ा, लोकगीत, सामूहिक भागीदारी और श्रद्धा इसके प्रमुख आधार हैं.
बदलते समय में संरक्षण की जरूरत
आज बदलती जीवनशैली और आधुनिक मनोरंजन के साधनों के बीच पारंपरिक लोक कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना महत्वपूर्ण हो गया है. विद्यालयों, सांस्कृतिक मंचों और स्थानीय आयोजनों में मिथिला की लोकपरंपराओं को स्थान मिलने से बच्चों और युवाओं को अपनी विरासत समझने का अवसर मिलेगा.
सुरक्षा का ध्यान
झिझिया का आयोजन करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है. सिर पर जलते घड़े के साथ नृत्य करना जोखिम भरा हो सकता है. इसलिए आग को संभालने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आयोजन स्थल पर आवश्यक सावधानियां बरतने की जरूरत है.
आस्था की रोशनी से जगमगाती विरासत
दशहरा के दौरान झिझिया नृत्य मिथिला की उस सांस्कृतिक परंपरा की याद दिलाता है, जिसमें धर्म, लोककला और सामुदायिक जीवन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. सीतामढ़ी सहित मिथिलांचल के लिए झिझिया एक ऐसी लोकपरंपरा है, जिसमें मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा, महिलाओं की सामूहिक शक्ति और लोकजीवन की सुंदरता एक साथ दिखाई देती है. जब तक नई पीढ़ी अपनी लोकसंस्कृति से जुड़ी रहेगी, तब तक झिझिया जैसी परंपराएं मिथिला की पहचान को रोशन करती रहेंगी.
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