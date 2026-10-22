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बिहार का झिझिया नृत्य, सिर पर जलता दीया रखकर क्यों डांस करती हैं बिहार की महिलाएं?

शिवहर/सीतामढ़ी: शिवहर और सीतामढ़ी समेत बिहार के मिथिलांचल में समय की बहती धारा में आधुनिकता की आंधी कई पुरातन परंपराओं के दीपक बुझाती चली जा रही है. फिर भी यह क्षेत्र आज भी पीढ़ियों का विश्वास, आस्था और 'झिझिया' की ज्योति अपने आंचल में समेटे हुए है.

दरअसल बिहार के मिथिलांचल का एक प्रमुख लोक नृत्य है झिझिया. दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं. इस नृत्य में कुंवारी लड़कियां और महिलाएं अपने सिर पर छिद्र वाले घड़े में जलते दीये रखकर नृत्य करती हैं.

आयोजन का समय और स्वरूप

इस नृत्य का आयोजन शारदीय नवरात्र में किया जाता है. महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ गोल घेरा बनाकर गीत गाते हुए नृत्य करती हैं. घेरे के बीच एक मुख्य नर्तकी रहती हैं. क्या है झिझिया नृत्य का महत्व और इतिहास, उसकी विधि और झिझिया के प्रमुख गीत आइए जानते हैं-

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

झिझिया का संबंध और आरंभ

झिझिया का संबंध बिहार की लोक आस्था से जुड़ा है. माना जाता है कि इस नृत्य की शुरुआत 8वीं या 9वीं सदी में हुई थी और यह मां दुर्गा और ब्रह्म बाबा को समर्पित है. इस नृत्य को महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए करती हैं, ताकि किसी की बुरी नजर उनसे दूर रहे. इतना ही नहीं, इस नृत्य को काले जादू से बचने के लिए भी किया जाता है. इस नृत्य को परिवार की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है.

मटके से जुड़ी मान्यता

मान्यता है कि अगर कोई डायन मटके के छेदों को गिन ले, तो नर्तकी की मृत्यु हो सकती है. यही कारण है कि मटके में बहुत सारे छोटे-छोटे छेद किए जाते हैं, ताकि कोई इसे गिन न पाए. इस नृत्य के लिए पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं, जिनकी धुन काफी मजेदार होती है और महिलाएं इन पर शानदार नृत्य करती हैं.

नृत्य की विधि

झिझिया अकेले नहीं, बल्कि समूह में किया जाता है. महिलाएं शाम को इकट्ठा होती हैं और झिझिया नृत्य करती हैं. इस दौरान नर्तकियां पारंपरिक तरीके से साड़ी पहनती हैं, जिसका पल्ला आगे की तरफ रखा जाता है और वे खूबसूरत गहनें पहनती हैं. घड़े में कई छेद किए जाते हैं और उसे सजाया जाता है. महिलाएं झिझिया गीतों तथा वाद्य यंत्रों की धुन पर घूमते हुए नृत्य करती हैं और इस मटके को सिर पर बैलेंस करती हैं.

शिवहर में झिझिया की जीवंतता

मिथिलांचल में शिवहर की उर्वर माटी आज भी झिझिया की ज्योति को अपने आंचल में सहेजे हुए है. यहां यह लौ मद्धम नहीं पड़ी, बल्कि पीढ़ियों की आस्था की ऊर्जा पाकर और अधिक उज्ज्वल और प्रखर हो उठी है. नवरात्र के दस दिवसीय पावन अनुष्ठान में जिले के विभिन्न गांवों की युवतियां और महिलाएं इस लोकनृत्य के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को नवजीवन का अमृत पिलाती हैं और पूर्वजों की विरासत आने वाले कल के हाथों में सौंपती चलती हैं.

विभिन्न स्थानों पर झिझिया का स्वरूप

शिवहर में गांव की गलियों से लेकर देवी-स्थानों के प्रांगण तक, नदी-तटों की शीतल रेत से लेकर पूजा समितियों के जगमगाते पंडालों तक, हर कोने में झिझिया अपने अलग-अलग रंगों में खिल उठती है. कहीं श्रद्धा का रंग है, कहीं उल्लास का, कहीं लोकगीतों की मिठास, तो कहीं नृत्य की लय.

जनमानस का लोकपर्व

झिझिया मात्र एक नृत्य नहीं, बल्कि जनमानस का लोकपर्व है, जिसमें समूचा समाज अपनी आस्था के साथ एकाकार हो जाता है. मिट्टी के घड़े में छोटे-छोटे छिद्र किए जाते हैं और उसके भीतर एक दीप जलाया जाता है. उन छिद्रों से निकलती प्रकाश की किरणें जब रात के अंधकार को चीरती हैं, तो लगता है मानो धरती पर तारों की सभा उतर आई हो. यही झिझिया की पहचान है, यही उसकी आत्मा है.

पूजा समितियों द्वारा आयोजित झिझिया नृत्य (ETV Bharat)

नर्तकियों की छवि और गीतों का प्रभाव

वहीं सिर पर इस दीप-कलश को साधे, संतुलन और साधना की अद्भुत छवि बनी युवतियां जब लोकगीतों की तान छेड़ती हैं, तब वायुमंडल में लय और भक्ति की मिली-जुली सुगंध तैर जाती है. उनके कदम धरती पर पड़ते हैं तो ताल बनती है, और कंठ से फूटते हैं तो गीत बन जाते हैं.

गीतों में निहित कामनाएं

इन गीतों में समाज की सुख-समृद्धि की मनुहार है, डायन जैसी कुरीतियों के समूल अंत की कामना है और अपने स्वजनों की दीर्घायु के लिए मांगी गई मंगलकामनाएं हैं. महिलाएं, युवतियां और किशोरियां सब मिलकर अपने प्रियजनों के लिए जब सुर साधती हैं, तो वह गीत प्रार्थना बनकर आकाश तक पहुंचता है.

लोक-मान्यता और सुरक्षा का कवच

लोक-मान्यता है कि झिझिया भूत-प्रेत और डायन के अशुभ प्रभावों से रक्षा करने वाला एक अभेद्य कवच है. शिवहर में इस परंपरा के साक्षी वयोवृद्ध पूर्व जिला पार्षद अजब लाल चौधरी भावपूर्ण स्वर में कहते हैं कि झिझिया केवल नृत्य नहीं, बल्कि लोकनृत्य, परंपरा, आस्था और कला-संस्कृति की वह पावन त्रिवेणी है, जिसमें समाज की आत्मा स्नान करती है.

बागमती तट की यादें

अजब लाल याद करते हैं कि एक समय था जब बागमती नदी के तट पर महिलाएं झिझिया खेलती थीं और नदी की लहरों के साथ उनके गीतों की लहरियां भी बहा करती थीं. किंतु काल के प्रवाह में वहां यह परंपरा धीरे-धीरे विलुप्त हो गई, फिर भी आशा की किरण बुझी नहीं है.

राजा चित्रसेन की लोक-कथा

लोक-कथाओं के आलोक में अजय कुमार इस नृत्य का एक और मार्मिक पक्ष सामने रखते हैं. उनके अनुसार झिझिया राजा चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम-प्रसंग पर आधारित है. यानी यह नृत्य प्रेम की उस अमर गाथा का गायन भी है, जिसे लोक-स्मृति ने सदियों से अपने हृदय में संजोकर रखा है. इसके साथ ही डायन की कुदृष्टि से रक्षा की भावना भी इस अनुष्ठान से जुड़ी है.

आस्था और शक्ति-उपासना

झिझिया के मूल में शक्ति-उपासना की प्राचीन धारा प्रवाहित है. नवरात्र जगज्जननी दुर्गा के आह्वान का पर्व है, और मिथिला की स्त्रियां इस आह्वान को अपने अनूठे लोक-ढंग से स्वर देती हैं. लोक-विश्वास है कि यह अनुष्ठान बुरी दृष्टि, अभिचार और अनिष्टकारी शक्तियों का दमन करता है तथा परिवार में सुख, समृद्धि और मंगल का संचार करता है. इस दृष्टि से झिझिया एक रक्षा-कवच है.

सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व

झिझिया का एक पहलू ये भी है कि इसका महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि गहरे अर्थों में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है. ग्रामीण समाज में, जहां स्त्री का जीवन अमूमन घर की चहारदीवारी में बंधा रहा है, ऐसे सामूहिक आयोजन उसे अभिव्यक्ति का मुक्त आकाश प्रदान करते हैं. सखियों का मिलना, साझा हंसी-ठिठोली, सुख-दुःख की अनकही बातें—ये सब गीतों के माध्यम से मुखर हो उठती हैं. झिझिया इस प्रकार स्त्री-सामूहिकता का उत्सव है.

इतिहास और मौखिक परंपरा

झिझिया के आरंभ का कोई प्रामाणिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है. यह परंपरा शिलालेखों या ताम्रपत्रों में नहीं, स्मृति की धरोहर बनकर मांओं से उनकी बेटियों तक संचरित होती आई है. मौखिक परंपरा की यही नियति और यही गौरव है कि वह ग्रंथों में नहीं, हृदयों में जीवित रहती है.

झिझिया नृत्य करती युवतियां (ETV Bharat)

लोक-आख्यान और उनकी विविधता

इसके साथ ही झिझिया के साथ अनेक लोक-आख्यान भी जुड़े हैं, जिनमें राजा चित्रसेन की कथा विशेष प्रचलित है. इन कथाओं के रूप क्षेत्र-क्षेत्र में अलग-अलग मिलते हैं, और इनकी ऐतिहासिक पुष्टि भी संभव नहीं है. इसलिए झिझिया को किसी एक घटना की परिणति न मानकर, देवी को प्रसन्न करने और अनिष्ट को दूर रखने की उस आदिम लोक-साधना का विकसित रूप माना जाना चाहिए.

झिझिया के गीत: मैथिली की माधुरी

झिझिया के गीत मैथिली के माधुर्य से सराबोर हैं. मैथिली, जिसे विद्यापति की पदावली ने अमर कर दिया, इन गीतों में अपनी सहज मिठास और लोच के साथ प्रवाहित होती है. ये गीत लिपिबद्ध कम, कंठस्थ अधिक रहे हैं, इसीलिए अलग-अलग गांवों में इनके बोल, इनकी भंगिमाएं और इनके सुर बदलते रहते हैं.

गीतों की विषय-वस्तु

इन गीतों की विषय-वस्तु बहुरंगी है. कहीं देवी की स्तुति और रक्षा की करुण पुकार है, कहीं लोक-देवताओं का श्रद्धा के साथ स्मरण, कहीं बुरी नजर से बचाव की मन्नत है, तो कहीं नारी-मन की वह अनकही व्यथा और उल्लास. इन गीतों में देवी केवल पूजनीय नहीं बल्कि वे अपनी हैं.