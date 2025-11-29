ETV Bharat / bharat

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मिथिला पेंटिंग पर असर, रामायण थीम की खूब हो रही डिमांड

सालाना 8-10 लाख रुपये की आमदनी: समय के साथ उनके बनाए पेंटिंग लोगों को पसंद आने लगे. पहले फिल्म पोस्टर पेंटिंग से ही परिवार का भरण–पोषण चलता था, लेकिन दौर बदलने के बाद उन्होंने मिथिला और मधुबनी पेंटिंग को साड़ी, बेडशीट और अन्य वस्तुओं पर उकेरकर नया काम शुरू किया. वे बताते हैं कि मिथिला और मधुबनी पेंटिंग से उन्हें सालाना लगभग 8 से 10 लाख रुपये की आमदनी हो जाती है.

ऐसे सीखी पेंटिंग बनाने की कला: सुजीत श्रीवास्तव बताते हैं कि बचपन से ही उनका झुकाव पेंटिंग की ओर रहा है. जब वे छोटे थे, तो उनके बड़े भाई फिल्मों के पोस्टर थिएटर के लिए बनाया करते थे. सुजीत भी उनके साथ जाते और छोटी–मोटी मदद करते थे. इसी दौरान धीरे–धीरे उन्हें पेंटिंग करना सीखने को मिला. निरंतर अभ्यास के साथ उनकी रुचि मधुबनी और मिथिला पेंटिंग में गहराती गई.

एक दृश्य बनाने में 4 घंटे: रामायण के प्रत्येक दृश्य को बनाने में उन्हें लगभग चार घंटे का समय लगता था. करीब दो महीने की अथक साधना के बाद मिथिला पेंटिंग के जरिए रामायण के विभिन्न प्रसंग जैसे राम जन्म से लेकर वनवास, सीता हरण, युद्ध और विजय तक को सजीव किया.

ऐसे मिली प्रेरणा: सुजीत बताते हैं कि जब अयोध्या में रामलला का मंदिर भव्य रूप से तैयार हुआ तो उनके मन में विचार आया कि रामायण की महाकथा को मिथिला पेंटिंग के ज़रिए दर्शाया जाए. बचपन में टीवी पर दिखाए गए रामायण सीरियल की यादें उनके मन में इतनी ताजा थीं कि हर दृश्य बिना किसी स्केच के उनकी कल्पना में उभरता गया और वे उसे रंगों के माध्यम से संवारते गए.

मिथिला पेंटिंग में रामायण: यही कारण है कि बालूघाट मोहल्ले के रहने वाले सुजीत श्रीवास्तव अपनी अनोखी कला के कारण इनदिनों सुर्खियों में हैं. अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण ने उन्हें ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने रामायण की पूरी कथा को पारंपरिक मिथिला पेंटिंग के माध्यम से उकेरने का निर्णय लिया. दो महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुई यह अद्वितीय कला कृति अब लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है.

जीवंत चित्रों से समझिए रामायण: मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है और अपनी जटिल ज्यामितीय पैटर्न और चमकीले रंगों के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से मिट्टी की दीवारों पर किया जाता था. अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद मिथिला पेंटिंग की मांग देश दुनिया में बढ़ गई है.

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर के बालूघाट इलाके के एक कलाकार ने मिथिला आर्ट (जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है) की पारंपरिक शैली में रामायण कथा को खूबसूरती से चित्रित किया है. रामजन्म, ताड़का वध, सीता स्वयंवर से लेकर राम-रावण युद्ध तक की घटनाओं को कई पेंटिंग्स के जरिए चित्रित किया है.

मिथिला शैली में रामायण कथा बनाने के ऑर्डर:आसपास के लोगों को भी सुजीत की पेंटिंग बेहद पसंद आ रही है. कई ने अपने घरों तथा मंदिरों की दीवारों पर इसी शैली में रामायण कथा चित्रित करवाने की इच्छा जताई है. सुजीत बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने सिर्फ कागज और बोर्ड पर पेंटिंग बनाई थी, लेकिन लोगों की रुचि बढ़ने पर कपड़े पर भी मिथिला शैली में रामायण कथा बनाने के ऑर्डर आने लगे.

सुजीत और उनकी पत्नी ने मिथिला पेंटिंग में उकेरी रामायण (ETV Bharat)

"इनमें से एक बड़ा ऑर्डर दिल्ली से मिला है, जिसमें 80 मीटर कपड़े पर रामायण की श्रृंखला तैयार करनी है. इसके लिए लगभग 12 हजार रुपये का अनुमानित खर्च आएगा. मेरे अब तक के सबसे विशेष और बड़े कामों में से यह एक है. इसका मैंने ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है और अब कैनवास पर रंग भरना है."- सुजीत श्रीवास्तव, कलाकार

कलाकार सुजीत श्रीवास्तव (ETV Bharat)

ऑनलाइन ऑर्डर की भरमार: साल 2014 में सुजीत की शादी श्वेता श्रीवास्तव से हुई, जो खुद भी एक कुशल मिथिला पेंटिंग कलाकार हैं. पति–पत्नी दोनों ने मिलकर इस कला को आगे बढ़ाया है. लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने कारोबार पर अधिक ध्यान दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए.

मिथिला पेंटिंग (ETV Bharat)

पत्नी भी देती हैं साथ: श्वेता बताती हैं कि हम दोनों पहले से मधुबनी और मिथिला पेंटिंग का काम करते हैं. राम मंदिर बनने के बाद मेरे पति ने रामायण कथा को इस कला के माध्यम से दिखाने का सुझाव दिया. हमने मिलकर इस पर काम शुरू किया और करीब दो महीने में पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ. जब यह बनकर सामने आया, लोगों ने इसे खूब पसंद किया और लगातार ऑर्डर मिलने लगे.

"इस कला ने न सिर्फ पहचान दिलाई है, बल्कि अच्छी-खासी आमदनी का साधन भी बन गई है. कई परिवार अपने घर की दीवारों पर राम कथा चित्रित करवाना चाहते हैं. वहीं कुछ लोग मंदिर पर भी यह पेंटिंग बनवाने का आग्रह कर रहे हैं."- श्वेता श्रीवास्तव, कलाकार

कलाकार श्वेता श्रीवास्तव (ETV Bharat)

मिथिला पेंटिंग की खासियत: इसकी खासियत यह है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, जो पेड़–पौधों, फूलों, काजल और हल्दी से तैयार किए जाते हैं. इसके चित्रों में राम–सीता विवाह, कृष्ण लीला, शिव–पार्वती जैसे पौराणिक प्रसंगों के साथ प्रकृति, जंगल, पशु-पक्षी और लोकजीवन को सूक्ष्म रेखाओं और ज्यामितीय पैटर्न के जरिए दर्शाया जाता है.

मोटी सीमा सजावट, हाथ से बनाई गई बारीक कारीगरी और कचनी भरनी जैसी पारंपरिक शैलियाँ इस कला को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि मिथिला पेंटिंग आज देश-विदेश में अपनी विशेष जगह बना चुकी है.

मिथिला पेंटिंग का इतिहास: मिथिला पेंटिंग का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है. लोककथाओं के अनुसार इस कला की शुरुआत राजा जनक के समय हुई, जब उन्होंने राम–सीता विवाह के अवसर पर पूरे मिथिला राज्य की दीवारों को सुंदर चित्रों से सजाने का आदेश दिया था. उसी दौर से यह परंपरा महिलाओं के हाथों घर की दीवारों और आंगनों पर उकेरी जाने लगी.

सदियों तक यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही चलती रही. बाद में 1960 के दशक में जब बिहार के मिथिला क्षेत्र में भूकंप आया, तो घरों की टूटी दीवारों पर बनी अनोखी पेंटिंगों ने शोधकर्ताओं और कलाकारों का ध्यान खींचा. इसके बाद पहली बार इन चित्रों को कागज और कपड़े पर स्थानांतरित कर वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई गई. आज मिथिला पेंटिंग अपनी परंपरा, सांस्कृतिक भावनाओं और सूक्ष्म कारीगरी के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बड़ी मांग रखती है.

