नीलगाय और जंगली जानवरों की अब खैर नहीं! बिहार के छात्रों ने बनाया AI 'स्मार्ट क्रॉप प्रोटेक्शन सिस्टम'
नीलगाय और जंगली जानवरों से फसलों को तबाह होने से बचाने के लिए मुजफ्फरपुर के छात्रों ने जादुई AI डिवाइस बनाया. क्या है खास रिपोर्ट-विवेक
Published : August 20, 2026 at 2:49 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर MIT के छात्रों ने किसानों की एक बड़ी समस्या का तकनीकी समाधान तैयार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. नीलगाय, जंगली जानवर और पक्षियों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए छात्रों ने AI आधारित 'स्मार्ट क्रॉप प्रोटेक्शन सिस्टम' तैयार किया है. खास बात ये है कि इस इनोवेशन को IIT पटना के प्री-इन्क्यूबेशन प्रोग्राम और PM-RKVY के तहत कुल 6 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए चयनित किया गया है.
गांव की समस्या से निकाला आइडिया : इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र रोनित ने अपने गांव की समस्या को देखकर की. समस्तीपुर स्थित अपने गांव में उन्होंने किसानों की फसल को नीलगाय और दूसरे जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को करीब से देखा.
रोनित ने बनाया किसान फ्रेंडली डिवाइस : रोनित ने खेतों में जानवरों को रोकने के लिए पुतले और दूसरे पारंपरिक उपाय किए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद जानवर और पक्षी इन तरीकों के अभ्यस्त हो जाते थे. इसी अनुभव ने टीम को ऐसा सिस्टम विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो खतरे को पहचानकर उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे सके.
कैमरा देखेगा खेत और AI पहचानेगा खतरा : टीम ने कैमरा, सेंसर और AI तकनीक को जोड़कर स्मार्ट निगरानी सिस्टम विकसित करने पर काम शुरू किया. प्रस्तावित डिवाइस खेत में लगातार निगरानी रखेगा. टीम के अनुसार, एक डिवाइस करीब 30 से 50 मीटर तक के क्षेत्र को कवर कर सकेगा. कैमरे के सामने फसल को नुकसान पहुंचाने वाला जानवर या पक्षी आते ही AI सिस्टम उसकी पहचान करने का प्रयास करेगा.
जानवर दिखते ही मोबाइल पर अलर्ट : इस तकनीक की सबसे अहम खासियत रियल टाइम अलर्ट सिस्टम है. किसी संभावित खतरे की पहचान होने पर किसान के मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजने की व्यवस्था की जा रही है. इसमें घटना की लोकेशन भी शामिल होगी, ताकि किसान को खेत में मौजूद खतरे की तत्काल जानकारी मिल सके. यानी किसान के खेत पर हर समय मौजूद रहने की जरूरत कम होगी और निगरानी तकनीक के जरिए की जा सकेगी.
नीलगाय के लिए शिकारी की आवाज : सिर्फ पहचान तक सीमित रहने के बजाय डिवाइस में अलग-अलग डिटरेंट सिस्टम जोड़ने की योजना है. टीम के अनुसार, अल्ट्रासोनिक साउंड, ग्रीन लेजर और स्पीकर जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है. नीलगाय जैसे जानवरों को भगाने के लिए स्पीकर से शिकारी जानवर की आवाज चलाने की योजना है. भविष्य में जरूरत के मुताबिक दूसरे डिटरेंट सिस्टम भी इसमें जोड़े जाएंगे, ताकि जानवर किसी एक तरीके के अभ्यस्त न हो जाएं.
"पुतला बनाकर खेत में रखने से ज्यादा कारगर हमारा नया इनोवेशन AI क्रॉप प्रोटेक्शन डिवाइस है. इसकी मदद से खेतों में आने वाले नीलगाय जैसे एनमिल्स और बर्ड्स को हम लोग AI की मदद से डिटेक्ट करके उसका अलर्ट किसान के मोबाइल में लोकेशन के साथ सिस्टम भेजता है. AI कैमरा 360 डिग्री मॉनीटर करता है. सिस्टम अल्ट्रासोनिक साउंड निकालेगा या फिर ग्रीन लेजर का इस्तेमाल कर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले एलीमेंट को बाहर निकालेगा."- रोनित कुमार, छात्र, एमआईटी, मुजफ्फरपुर
खेत में आग लगी तो भी मिलेगा अलर्ट : प्रोजेक्ट का दायरा सिर्फ जंगली जानवरों से फसल बचाने तक सीमित नहीं रखा गया है. टीम खेत में आग की पहचान करने वाला फीचर भी विकसित कर रही है. आग का पता चलते ही किसान के मोबाइल पर लाइव नोटिफिकेशन और लोकेशन भेजने की योजना है. यदि खेत में वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम उपलब्ध हो, तो भविष्य में डिवाइस को उससे जोड़कर आग की स्थिति में स्वत: पानी डालने की व्यवस्था विकसित करने पर भी काम किया जा रहा है.
'कृषि दृष्टि' से स्मार्ट खेती की ओर बढ़ रहा प्रोजेक्ट : टीम के अनुसार, परियोजना को 'कृषि दृष्टि' के व्यापक कॉन्सेप्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसमें AI और सेंसर तकनीक के माध्यम से फसल की निगरानी, जंगली जानवरों की पहचान, आग का अलर्ट, स्मार्ट सिंचाई और फसल कटाई के समय का अनुमान जैसी सुविधाओं को शामिल करने की दिशा में काम चल रहा है. इसका उद्देश्य खेत की निगरानी को अधिक डेटा आधारित और स्वचालित बनाना है.
कमरे की बिजली भी AI से होगी नियंत्रित : इसी इनोवेटिव आइडिया से जुड़े AI पावर्ड एनेर्जी ऑप्टीमाइजेशन कॉन्सेप्ट पर भी काम किया जा रहा है. इसमें AI कैमरा और सेंसर की मदद से कमरे को अलग-अलग जोन में बांटकर जरूरत के अनुसार लाइट और पंखे संचालित करने की तकनीक विकसित की गई है. टीम के मुताबिक, पायलट परीक्षण में 25 से 35 प्रतिशत तक ऊर्जा बचत के परिणाम सामने आए हैं. यानी छात्रों का तकनीकी प्रयोग खेती के साथ ऊर्जा प्रबंधन तक विस्तार ले रहा है.
IIT पटना के प्री-इन्क्यूबेशन से मिलेगा मौका : परियोजना को IIT पटना के 12 माह के प्री-इन्क्यूबेशन प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया है. टीम के अनुसार, इसके तहत ₹2 लाख के प्रोटोटाइप ग्रांट का प्रावधान है. प्री-इन्क्यूबेशन का उद्देश्य शुरुआती तकनीकी विचार को प्रोटोटाइप, परीक्षण और आगे के व्यावसायिक मॉडल की दिशा में ले जाना है. IIT पटना से जुड़े प्री-इन्क्यूबेशन कार्यक्रमों में ₹2 लाख के प्रोटोटाइप ग्रांट का प्रावधान अन्य चयनित नवाचारों के मामलों में भी सार्वजनिक रूप से सामने आया है.
PM-RKVY से आर्थिक मदद : कृषि क्षेत्र से जुड़े इस प्रोजेक्ट को PM-RKVY के SOP-III के तहत ₹4 लाख Grant-in-Aid के लिए भी चयनित किए जाने की जानकारी दी गई है. PM-RKVY के अंतर्गत स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में छात्र नवाचारों के लिए ₹4 लाख तक के ग्रांट की व्यवस्था उपलब्ध है. इस तरह IIT पटना के ₹2 लाख प्रोटोटाइप ग्रांट और PM-RKVY के ₹4 लाख ग्रांट को मिलाकर परियोजना के लिए कुल ₹6 लाख की वित्तीय सहायता का प्रावधान बनता है.
अब डिप्लॉयमेंट और प्रयोग के चरण में डिवाइस : टीम पिछले करीब दो साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. फिलहाल सिस्टम को डिप्लॉयमेंट और एक्सपेरिमेंटल फेज में बताया जा रहा है. छात्रों का लक्ष्य अगले छह से सात महीनों में इसे बाजार तक पहुंचाने का है. हालांकि प्रयोगशाला के प्रोटोटाइप से खेत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल तक पहुंचने के लिए सिस्टम की विश्वसनीयता, मौसम के असर, गलत पहचान और अलग-अलग फसलों एवं जानवरों के व्यवहार पर परीक्षण महत्वपूर्ण होंगे.
डिवाइस की अनुमानित कीमत : किसानों की पहुंच में रखने के लिए डिवाइस की अनुमानित कीमत ₹6,000 से ₹7,000 के बीच रखने की तैयारी है. टीम लागत को और कम करने पर भी काम कर रही है. डिवाइस को सोलर पावर से चलाने की योजना है, जिससे बिजली की उपलब्धता पर निर्भरता घटाई जा सके और दूर-दराज के खेतों में भी इसका इस्तेमाल संभव हो. एक यूनिट का अनुमानित वजन करीब 1 से 2 किलोग्राम बताया गया है.
बड़े किसानों तक सीमित नहीं रखना चाहते तकनीक : छात्रों का कहना है कि इस इनोवेटिव आइडिया का उद्देश्य सिर्फ बड़े और व्यावसायिक किसानों के लिए महंगी तकनीक तैयार करना नहीं है. कोशिश है कि सीमित संसाधनों वाले छोटे किसान भी इसका इस्तेमाल कर सकें. कम कीमत, सोलर संचालन और मोबाइल अलर्ट जैसी सुविधाओं को इसी उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
MIT में इनोवेशन के लिए मौजूद है स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम : MIT मुजफ्फरपुर की वेबसाइट पर संस्थान के स्टार्टप सेल को छात्रों और फैकल्टी के इनोवेशन को प्रोटोटाइप से आगे ले जाने के लिए प्री-इन्क्यूबेशन सपोर्ट सिस्टम के रूप में बताया गया है. इसमें प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए लैब, अकादमिक मेंटरिंग और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग जैसी सुविधाओं का उल्लेख है. संस्थान और IIT पटना के इन्क्यूबेशन सेंटर के बीच क्षेत्रीय इनक्यूबेशन एक्सटेंशन सेंटर को लेकर MoU भी दर्ज है.
तकनीकी टीम कर रही काम : प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ फैकल्टी का सहयोग है. टीम में रोनित और सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा जिशु कुमारी सिन्हा शामिल हैं. प्रोजेक्ट मेंटर के रूप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर फैज अहमद और प्रोफेसर अंकित कुमार सिंह के मार्गदर्शन की जानकारी दी गई है. MIT की आधिकारिक वेबसाइट भी फैज अहमद और अंकित कुमार सिंह को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के फैकल्टी के रूप में सूचीबद्ध करती है.
"इन छात्रों ने ग्राउंड लेवल की समस्या पर अपना इनोवेटिव आइडिया के साथ प्रोजेक्ट बनाया है. अभी भी काम चल रहा है. इनका प्रोजेक्ट किसानों के लिए राहत लेकर आएगा. खेत में घुसे जानवरों को इनका AI डिवाइस तुरंत पहचान कर उसे भगाने के उपाय पर काम करना शुरू कर देगा. साथ ही किसान को भी इसका मैसेज भेजेगा. मैं अपने छात्रों के इस आइडिया को बधाई देता हूं."- फैज अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग, MIT
'तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता में उपलब्धि': MIT के प्राचार्य डॉ. एम.के. झा ने छात्रों और परियोजना से जुड़े मेंटर्स को बधाई देते हुए इसे तकनीकी शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. संस्थान के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्र अपने आसपास की वास्तविक समस्या को पहचानकर उसे तकनीकी समाधान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं.
असली परीक्षा खेत में होगी : AI आधारित यह डिवाइस फिलहाल प्रोटोटाइप से प्रयोग और डिप्लॉयमेंट की ओर बढ़ रहा है. इसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि खेतों में अलग-अलग मौसम, रोशनी और परिस्थितियों के बीच AI कितनी सटीकता से जानवरों और पक्षियों की पहचान करता है और डिटरेंट सिस्टम कितनी देर तक प्रभावी रहते हैं. यदि तकनीक अपेक्षित परिणाम देती है और कीमत भी किसानों की पहुंच में रहती है, तो MIT के छात्रों का यह प्रयोग खेतों की पारंपरिक निगरानी को स्मार्ट तकनीक में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.
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