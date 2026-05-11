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दिल्ली में फिर नार्थ ईस्ट की युवतियों से बदसलूकी, असम व नगालैंड की लड़कियों से मारपीट का आरोप

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पूर्वोत्तर की लड़कियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं. यहां नॉर्थ-इस्ट की युवतियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. नेहरू प्लेस इलाके में असम और नगालैंड की युवतियों के साथ मारपीट और अभद्रता का आरोप है.

जानकारी मिली है कि कुछ युवकों ने पहले अश्लील इशारे किए और फिर सड़क पर ही युवतियों के साथ मारपीट की गई है. वहीं इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है.

मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने बताया है कि बीती रविवार शाम को वह नेहरू प्लेस अपनी एक दोस्त के साथ पहुंची थी, तभी वहां बैठे कुछ युवकों ने गंदे कमेंट्स किए फिर बदसलूकी की गई. जब युवती ने अपने फोन से वीडियो बनाने की कोशिश की तो युवकों ने उसे घेर लिया और गंदी गालियां दी गई. युवती ने बताया कि उनके कपड़े तक फाड़े गए. इसके बाद पुलिस को कॉल किया गया. तब तक सभी आरोपी युवक फरार हो गए थे. पीड़ित युवतियों के मुताबिक अब पुलिस हमारे साथ कॉर्पोरेट कर रही है. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और अब उनकी तलाश की जा रही है.

वही इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी दी और कहा कि पुलिस को मिली शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उनकी शिनाख्त हो गई है. जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी.