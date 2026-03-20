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जब खामोश हो गई थी चहचहाहट… बिहार से उठी एक आवाज़ ने गौरैया को फिर से दी जिंदगी

8 चिड़ियों से शुरू हुआ सफर, आज 2000 पार है. तेतरावां का ‘मिशन गौरैया’ बनी दुनिया के लिए उम्मीद

SPARROW CONSERVATION SUCCESS STORY FROM NALANDA BIHAR
नालंदा में 8 चिड़ियों से शुरू हुआ मिशन गौरेया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 20, 2026 at 10:03 AM IST

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नालंदा: कभी हर आंगन की पहचान रही गौरैया जब अचानक गायब होने लगी, तो मानो प्रकृति की धड़कन ही थमने लगी थी. शहरों की कंक्रीट, मोबाइल टावरों का अदृश्य जाल और खेतों में जहर घोलते कीटनाशकों ने इस नन्हीं चिड़िया को खामोशी की कगार पर ला खड़ा किया. दुनिया भर में इनकी आबादी 60 से 80 प्रतिशत तक घट गई. धीरे-धीरे यह खतरा बिहार के गांवों तक भी पहुंच गया.

इसी अंधेरे के बीच नालंदा के तेतरावां गांव से एक उम्मीद की लौ जली, एक ऐसी पहल, जिसने न सिर्फ गौरैया को वापस बुलाया, बल्कि पूरी दुनिया को एक रास्ता भी दिखा दिया.

देखिए रिपोर्ट (ETV Bharat)

कैसे शुरु हुआ संरक्षण का काम : पर्यावरणविद राजीव रंजन पांडेय ने इस खामोशी को चुनौती दी. साल 2010 में जब उनके घर के आसपास केवल 8-10 गौरैया बची थी, तब यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि आने वाले विनाश का संकेत दे रही थी. राजीव रंजन ने ठान लिया कि यह चहचहाहट वापस लानी ही होगी. शुरुआत छोटी थी, लेकिन इरादे बड़े. घर के बाहर दाना-पानी रखना, कृत्रिम घोंसले बनाना और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना.

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मिशन गौरेया की चर्चा दूर देशों में भी हो रही (ETV Bharat)

10 साल में बढ़ी चिड़ियों की संख्या : यह कोई एक दिन की कहानी नहीं थी. यह एक दशक लंबा संघर्ष था-धैर्य, समर्पण और प्रकृति के प्रति प्रेम का संगम. और फिर वह दिन आया जब सूने आंगनों में फिर से चहचहाहट गूंजने लगी. साल 2020 तक उनके घर के आसपास गौरैया की संख्या 400 के पार पहुंच गई, जबकि पूरे गांव में यह आंकड़ा 2000 से अधिक हो गया. आज तेतरावां की सुबहें फिर से जीवंत हैं. हर छत, हर आंगन, हर पेड़ पर जीवन की हलचल है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

''इंसान और गौरैया का रिश्ता हजारों साल पुराना है, लेकिन हमने अपनी ही दुनिया को इस कदर बदल दिया कि इनका घर, इनका भोजन और इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया.'' - राजीव रंजन, पक्षी संरक्षक

अभियान की चर्चा दूर देशों में भी हो रही : तेतरावां की यह कहानी अब सीमाओं को पार कर चुकी है. नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान से लेकर इंडोनेशिया तक इस मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है. हाल ही में इंडोनेशिया से आई एक टीम ने इस गांव में पहुंचकर इस अनोखे प्रयोग को समझा, यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि एक छोटा सा गांव भी दुनिया को दिशा दे सकता है.

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मिसन गौैरेया की वजह से 10 साल में बढ़ी चिड़ियों की संख्या (ETV Bharat)

अभियान के तहत दूसरे पक्षियों को भी बचाया जा रहा : आज ‘मिशन गौरैया’ सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है. भारत के 21 राज्यों के लोग इससे जुड़ चुके हैं और हजारों हाथ अब प्रकृति को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ गौरैया तक सीमित नहीं रही. मैना, सनबर्ड, कोयल, किंगफिशर, उल्लू और कई दुर्लभ पक्षियों की वापसी ने साबित कर दिया है कि अगर इरादा हो, तो प्रकृति खुद को फिर से संवार लेती है.

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नालंदा में शुरू हुआ गौरेया के संरक्षण का काम (ETV Bharat)

आखिर क्यों हो रही हैं गौरैया की मौतें?: पक्षी वैज्ञानिक अर्जुन सिंह की माने तो घोंसला बनाने की जगह में कमी आने के साथ-साथ भोजन के लिए कीड़े और दानों की भी कमी आई है और साथ ही रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग भी उनकी जान ले रहा है. बढ़ते शहरीकरण के अलावा मोबाइल टावर्स और मोबाइल फोन से निकलवने वाले रेडिएशन से भी उनकी प्रजजन क्रिया प्रभावित हो रही है.

चिड़िया की घटती आबादी चिंता की बात : हालांकि पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे घरों के आसपास चहचहाने वाली नन्हीं चिड़िया की घटती आबादी को लेकर सभी को जागरुक होने की जरुरत है, ताकि घर आंगन और गली मोहल्लों में गौरेया फुदकती रहें. गौरेया के संरक्षण के लिए हमारे देश में 20 मार्च की दिन इन्हीं नन्ही चिड़ियाओं के नाम किया गया है. ताकि लोगों को इन्हें संरक्षित करने के लिए जागरुक किया जा सके.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

नालंदा की मिट्टी से निकली यह कहानी सिर्फ एक चिड़िया की वापसी की नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ने की कहानी है. ‘मिशन गौरैया’ आज एक संदेश है-अगर हम चाहें, तो खोती हुई हर चहचहाहट को वापस ला सकते हैं.

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नालंदा में फिर लौटी गौरेया (ETV Bharat)

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