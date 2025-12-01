क्या SIR ने 35 साल से लापता युवक को घर लौटने पर किया मजबूर? परिजनों ने तो मान लिया था मृत
कई सालों तक खोजने के बाद, परिवार के सदस्यों ने मान लिया था कि अब वह जीवित नहीं है. इस्लामी रीति-रिवाजों से दफना दिया था.
Published : December 1, 2025 at 8:58 PM IST
मालदा (प. बंगाल): मालदा जिले के कालियाचक थानांतर्गत नवादा जादुपुर गांव का एक 13 साल का लड़का घर से निकला था कमाने के लिए और फिर 35 साल तक कोई सुराग नहीं. परिवार ने मान लिया कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, अंतिम संस्कार तक कर दिए. लेकिन शनिवार देर रात वही बेटा अचानक घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया. उसके साथ पत्नी और बच्चे थे. उसके लौटने की खबर मिलते ही गांव में रात से ही भीड़ उमड़ पड़ी.
कैसे हुआ लापताः
उस शख्स का नाम जाहिद शेख है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, परिवार में आर्थिक तंगी थी. इसलिए, जाहिद शेख घर चलाने के लिए केवल 13 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था. वह मजदूर के तौर पर काम करने के लिए पंजाब गया था. लेकिन एक दिन वहां काम करते समय वह सबसे बिछड़ गया. बहुत ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिला.
एक समय पर, माता-पिता ने भी उम्मीद छोड़ दी थी. कई सालों तक खोजने के बाद, परिवार के सदस्यों ने मान लिया था कि अब वह किशोर जीवित नहीं है. इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था.
कहां था वोः
घर लौटने के बाद उसने बताया कि पंजाब में काम करते समय एक दिन उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था. स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. वह लगभग एक साल तक अस्पताल में बेहोश रहा. डेढ़ साल बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली. लेकिन वह घर लौटने की स्थिति में नहीं था. उस समय, एक दयालु व्यक्ति ने उसे अपने यहां आसरा दिया.
धीरे-धीरे ठीक होने के बाद, उसने उस व्यक्ति के लिए काम करना शुरू किया. कई साल बाद, वह वहां से दिल्ली के गाजियाबाद चला गया. उसने वहीं काम करना शुरू कर दिया. गाजियाबाद में उसकी नई जिंदगी बसायी. उसने वहीं एक युवती से शादी की और गाजियाबाद में अपना परिवार बसा लिया. उनके सात बच्चे हुए. उसने दो बच्चों की शादी भी कर दी है.
क्यों लौटा घरः
जाहिद कहते हैं "बच्चे मेरा घर देखने की जिद करते थे. वे घर में सभी से मिलना चाहते थे. इसलिए मैं उनके साथ घर लौट आया हूं. कई लोग कहते हैं कि मैं एसआईआर (SIR) कराने के लिए यहां आया हूं. लेकिन एसआईआर का मेरे घर लौटने से कोई लेना-देना नहीं है. मैं हापुड़ निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हूं. मेरे पिता का नाम भी वोटर कार्ड में है. मैं इतने लंबे समय से वहीं वोट डाल रहा हूं. मैं यहां सबसे मिलने आया हूं. अब से, मैं हर साल घर आऊंगा."
क्या कहते हैं ग्रामीणः
जाहिद के बड़े भाई मोहम्मद सुल्तान शेख कहते हैं "मेरे भाई ने 35 साल घर के बाहर बिताए. हमने उसे बहुत ढूंढा. हम उसे खोजने बाहर भी गए. वह हमें कहीं नहीं मिला. आखिरकार, वह लौट आया. हम बहुत खुश हैं. उसने हमें पहले नहीं बताया था कि वह घर आ रहा है. जब वह आया, तो हमें शक हुआ कि यह जाहिद है या नहीं. लेकिन उसके शरीर पर मौजूद खास निशानों को देखकर हम समझ गए कि यह जाहिद ही है."
नवादा जदुपुर गांव के निवासी उमर फारूक कहते हैं, "35-36 साल पहले जाहिद काम के लिए यहां से गया था. अब तक उसका कोई पता नहीं चला था. अचानक, वह लड़का घर लौट आया है. बहुत खोजने के बावजूद परिवार वालों ने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी. उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था."
