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1995 से लापता साधु शर्मा 31 साल बाद घर लौटा, पत्नी की हुई दूसरी शादी..परिजन मान बैठे थे मृत

गया में 1995 से लापता एक शख्स 31 साल बाद घर वापस लौटा है. जिसे घरवाले मृत मान चुके थे, उसे देखकर सन्न रह गये.

Gaya Sadhu Sharma returns home
गया का साधु शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 12:30 PM IST

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गया: बिहार के गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के केनार चट्टी गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. 1995 में 18-19 वर्ष की उम्र में घर से निकले साधु शर्मा 31 साल बाद 26 जुलाई को अचानक अपने घर लौट आए. घर की देहरी पर कदम रखते ही परिवार वाले उनकी शक्ल देखकर स्तब्ध रह गए. लंबे समय तक लापता रहने के कारण परिवार ने उन्हें मृत मान लिया था, लेकिन उनकी अचानक वापसी ने पूरे परिवार और ग्रामीणों को हैरान कर दिया.

साधु को देखकर गले से लिपट गईं भाभी: जैसे ही साधु शर्मा घर पहुंचे, उनकी बड़ी भाभी देवंती देवी भावुक होकर उनके गले से लिपट गई और रो पड़ी. परिवार के अन्य सदस्यों की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए. 31 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद इस पुनर्मिलन का क्षण किसी चमत्कार से कम नहीं था. भाभी देवंती देवी ने कहा कि उनकी आंखें इंतजार में पथरा गई थीं, लेकिन भगवान ने चमत्कार कर दिया.

मां-बाप चल बसे, उम्मीदें टूट गई थीं: साधु शर्मा के लापता होने के दुख में पहले उनके पिता गनौरी ठाकुर का देहांत हो गया. कुछ साल पहले उनकी मां कलसिया देवी भी बेटे की याद में इस दुनिया से चली गईं. साल दर साल बीतने के साथ परिवार और गांव वालों ने उनकी जीवित वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी. हर तरफ खोजबीन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिलने से उन्हें मृत ही मान लिया गया था.

1995 में निकला था कमाने, फिर कोई खबर नहीं: साधु शर्मा अप्रैल 1995 में शादी के महज दो महीने बाद कमाने के लिए घर से निकले थे. शुरुआत में 2-3 चिट्ठियां आईं, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता-पता नहीं चला. परिवार ने रिश्तेदारों, परिचितों के जरिए खोजबीन की और दूसरे राज्यों तक पहुंचा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. समय के साथ उम्मीदें धुंधली पड़ती गईं.

दिल्ली में अलग-अलग काम के जरिए गुजारा: साधु शर्मा ने बताया कि वे इन 31 सालों में दिल्ली में रहे. वहां एक भैया के साथ रहते हुए कभी वायरिंग का काम और कभी अन्य छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा चलाते रहे. उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है.

"मैं दिल्ली में किसी अपने एक भैया के साथ रहता था. कभी वहां वायरिंग का काम करता था तो कभी कोई और अन्य काम. मैं 31 साल बाद घर लौटा हूं. मुझे वहां किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी."-साधु शर्मा, वापस लौटा शख्स

पत्नी की हो गई शादी: घर छोड़ने के समय साधु शर्मा 18-19 साल के थे. अब उनकी उम्र करीब 48-49 साल हो चुकी है. उनके घर न लौटने के दो साल बाद ही उनकी पत्नी का विवाह दूसरी जगह कर दिया गया. परिवार अब धीरे-धीरे उनसे 31 साल की अनुपस्थिति का पूरा ब्योरा लेने की कोशिश कर रहा है.

गांव के लोग मान रहे चमत्कार: केनार चट्टी गांव के राजकुमार समेत अन्य ग्रामीण साधु शर्मा की वापसी को चमत्कार मान रहे हैं. गांव वाले बड़ी संख्या में उनके घर पहुंच रहे हैं और इस घटना पर आश्चर्य जता रहे हैं. कई लोग इसे भगवान की कृपा बता रहे हैं.

"साधु शर्मा 31 साल बाद घर को लौटे हैं. इतने समय बाद उनका घर वापस लौटना काफी आश्चर्यचकित करने वाला है. यह चमत्कार से कम नहीं है. वह परिवार वालों को बता रहे हैं, कि वह दिल्ली में रहते थे. वहीं कुछ काम करते थे."-राजकुमार, ग्रामीण

परिवार अब जानना चाहता है पूरी कहानी: परिवार और गांव वाले फिलहाल साधु शर्मा पर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वे अभी कल ही लौटे हैं लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वे किसी मजबूरी में फंसे थे या अपनी मर्जी से दिल्ली में रह रहे थे. पूरा परिवार इस खुशी के मौके पर भावुक है और भविष्य में साधु शर्मा के साथ नए सिरे से जीवन शुरू करने की उम्मीद कर रहा है.

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