प्रेमानंद महाराज से मिलकर एक बेटी ने बताई परेशानी, फिर 11 महीने से लापता मां से भिलाई में हुआ मिलन
प्रेमानंद महाराज पर भरोसा, 11 महीने बाद भिलाई आश्रम में मिली लापता मां बेटी से भावुक मिलन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 5:18 PM IST
दुर्ग: भिलाई में 11 महीने से लापता मां का बेटी से भावुक मिलन हुआ. भागलपुर की रहने वाली पूजा की मां पिछले साल जून में अचानक गायब हो गई थीं. बेटी ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित 'फील परमार्थम' आश्रम की मदद से दोनों फिर से एक साथ आ सकीं.
अचानक घर से लापता हुईं मां
भागलपुर की रहने वाली बबीता देवी 3 जून 2025 को अपने मायके जाने के लिए घर से निकली थीं. उन्होंने अपनी बेटी पूजा से कहा था कि वह 10 दिनों में वापस आ जाएंगी. जब वह तय समय पर नहीं लौटीं, तो परिवार परेशान हो गया. काफी तलाश करने के बाद भी उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया था.
बेटी ने छान मारी हर जगह
मां के अचानक गायब होने से बेटी पूजा पूरी तरह टूट गई थीं. उन्होंने मां को खोजने के लिए दिन-रात एक कर दिया. पूजा ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, अस्पताल और वृद्धाश्रमों के चक्कर काटे. शहर भर में मां की तस्वीर वाले पोस्टर लगवाए और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही.
वृंदावन में प्रेमानंद आश्रम में मिली अध्यात्म की राह
जब हर तरफ से उम्मीदें खत्म होने लगीं, तो पूजा अपनी मां की सलामती की प्रार्थना करने वृंदावन पहुंचीं. वहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में अपनी परेशानी बताई. आश्रम में उन्हें एक विशेष पाठ करने की सलाह दी गई, जिसे पूजा ने रोज घंटों पूरी श्रद्धा के साथ किया.
भिलाई के आश्रम से आया फोन
कुछ समय बाद अचानक बिहार के बांका थाने से पूजा के पास फोन आया कि उनकी मां छत्तीसगढ़ के भिलाई में सुरक्षित हैं. बबीता देवी भिलाई के कचांदुर मोड़ के पास भटकती हुई मिली थीं, जिसके बाद उन्हें 'फील परमार्थम' आश्रम लाया गया था. बबीता देवी को अपना पूरा पता याद नहीं था, लेकिन वे बार-बार 'जगतपुर बांका' बोल रही थीं, जिससे पुलिस को सुराग मिला.
मां-बेटी का भावुक मिलन
खबर मिलते ही पूजा बिना समय गंवाए ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर भिलाई पहुंच गईं. 11 महीने बाद जब मां-बेटी आश्रम में आमने-सामने आईं, तो दोनों एक-दूसरे से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगीं. पूजा के पिता का अपहरण उनके जन्म से पहले ही हो गया था, इसलिए मां ही उनकी पूरी दुनिया थीं. पूजा ने आश्रम के लोगों का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया.