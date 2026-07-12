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'शव मेरे बेटे का नहीं है': लापता भारतीय छात्र के पिता ने फिनलैंड पुलिस की जांच पर उठाए सवाल

हैदराबाद के मणिदीप रेड्डी 5 मई को फिनलैंड में लापता हो गए थे. लैपीनरांता में LUT यूनिवर्सिटी में B. Tech फर्स्ट ईयर के छात्र थे.

Missing Hyderabad student father refuses to accept Finnish police version about finding his body
मणिदीप रेड्डी (File/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 5:29 PM IST

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हैदराबाद: शहर के वनस्थलीपुरम के मणिदीप रेड्डी फिनलैंड में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन मई में लापता हो गए थे. हाल ही में फिनलैंड पुलिस ने उनके माता-पिता को एक ईमेल के जरिये बताया कि उनकी बॉडी समुद्र तट पर मिली है. ईमेल में बॉडी के साथ मिले कई कार्ड की तस्वीरें भी भेजी गई हैं. पुलिस ने दावा किया कि छात्र के बायोमेट्रिक डेटा से मणिदीप की पहचान की पुष्टि हो गई थी.

लेकिन, मणिदीप के पिता मुथ्यम रेड्डी ने फिनलैंड पुलिस का दावा मानने से मना कर दिया और कहा कि शव उनके बेटे का नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि 5 मई को लापता हुए छात्र का शव 65 दिन बाद समुद्र किनारे कैसे मिल सकता है. उन्होंने कहा, "फिनलैंड की पुलिस एक अज्ञात शव को मणिदीप की बता रही है."

उन्होंने कहा, "क्योंकि फिनलैंड के नियमों के मुताबिक केस तीन हफ्ते में खत्म होना चाहिए, इसलिए वहां के अधिकारी एक अज्ञात शव को मणिदीप का बताने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि हमने मणिदीप को ढूंढने के लिए फिनलैंड जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन देश ने हमें वीजा देने से मना कर दिया."

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि फिनलैंड में एक खास व्यक्ति के बारे में पुलिस को शक होने के बारे में बताने के बावजूद, अब तक कोई जांच नहीं की गई है, और उन्होंने केंद्र सरकार से उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है.

लैपीनरांता (Lappeenranta) में LUT यूनिवर्सिटी में B.Tech फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मणिदीप अपने परिवार से संपर्क टूटने के बाद लापता हो गए थे. फिनलैंड में उनके रिश्तेदारों और परिचितों ने उनके रहने की जगह और यूनिवर्सिटी में तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला. इसके बाद स्थानीय अधिकारियों के पास गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया.

उनके माता-पिता ने कहा कि उन्होंने मामले में हस्तक्षेप के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बंडारू दत्तात्रेय से भी संपर्क किया था. हालांकि, उन्हें फिनलैंड के अधिकारियों या केंद्र सरकार से कोई पक्की जानकारी नहीं मिली.

मुथ्यम की याचिका पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, फिनलैंड में भारतीय दूतावास, तेलंगाना पुलिस और दूसरे प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था, और उनसे मणिदीप के गायब होने की शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में बताने को कहा था.

केंद्र सरकार ने 3 जुलाई को हाई कोर्ट को बताया कि केस फिनलैंड के नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (NBA) को सौंप दिया गया है और जांच में हुई प्रगति के बारे में कोर्ट को बताने के लिए समय मांगा. यह बात माता-पिता की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी के सामने कही गई.

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