बांग्लादेश नेवी के हमले के बाद लापता दो भारतीय मछुआरों के शव बरामद, तीन की तलाश जारी

नामखाना (पश्चिम बंगाल): बांग्लादेश की नौसेना ने सोमवार की सुबह भारतीय जलक्षेत्र में घुसकर मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर (बड़ी नाव) पर हमला किया था. जिससे ट्रॉलर डूब गया था और पांच मछुआरे भी लापता हो गए थे. सर्च ऑपरेशन में दो मछुआरों के शव बरामद हुए हैं. लापता अन्य मछुआरों की तलाश बंगाल की खाड़ी में चल रही है.

हमले के समय नाव पर 16 मछुआरे सवार थे. कैप्टन समेत 11 लोगों को बचा लिया गया था. बचाए गए मछुआरों ने दावा किया है कि बांग्लादेशी नौसेना ने जहाज से ट्रॉलर को टक्कर मारने से पहले एक मछुआरे को 'भाले जैसे हथियार' से मारा था.

भारतीय मुछआरों ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश नेवी ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करते हुए भारतीय जलक्षेत्र में घुसी और अंधेरे में अपने जहाज की लाइट बंद कर रखा था. आरोप है कि बांग्लादेश नेवी ने जानबूझकर एक भारतीय मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर पर हमला किया. जिसकी वजह से काकद्वीप का एफबी परमिता-10 नाम का ट्रॉलर बीच समुद्र में डूब गया. ट्रॉलर पर 16 मछुआरे थे. दूसरे ट्रॉलरों की मदद से 11 मछुआरों को बचाया गया, जबकि पांच लापता हो गए. दो दिन बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान टूटे हुए ट्रॉलर से दो मछुआरों की लाशें बरामद की गईं.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जिन मछुआरों के शव बरामद हुए हैं उनमें से एक की पहचान संजीव दास के रूप में हुई है, जो काकद्वीप क्षेत्र के पश्चिम गंगाधरपुर इलाके के रहने वाले थे. दूसरे मछुआरे की पहचान रंजन दास के रूप में की गई, जो पूर्व बर्धमान जिले के रहने वाले थे.

जहाज की टक्कर से टूट गए ट्रॉलर को मंगलवार देर रात दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना पोर्ट पर लाया गया. ट्रॉलर के एक मछुआरे शेख सैफुद्दीन ने कहा, "सोमवार सुबह, हम दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे थे. उसी समय, एक बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड का जहाज अचानक आया. बिना कुछ कहे, उन्होंने ट्रॉलर चला रहे मछुआरे पर भाला फेंका. भाला मछुआरे राजदुल अली शेख के शरीर में घुस गया. फिर वह नदी में गिर गया. उसके बाद, उन्होंने हमारे ट्रॉलर को टक्कर मारी जिससे वह डूब गया. फिर उन्होंने अपना जहाज मोड़ लिया और चले गए."