ETV Bharat / bharat

रांची से लापता अंश और अंशिका सुरक्षित बरामद, 12 दिन बाद होगी घर वापसी

रांची से लापता हुए अंश और अंशिका को रामगढ़ पुलिस ने ढूंढ निकाला है. दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है.

missing-ansh-and-anshika-from-ranchi-safely-recovered-from-chitarpur-in-ramgarh
मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 14, 2026 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची के धुर्वा से रहस्मय तरीके से गायब हुए दोनों मासूम बच्चे अंश और अंशिका सुरक्षित खोज लिए गए हैं. कई जिला और कई राज्यों की पुलिस टीम दोनों भाई-बहन को खोजने में जुटी थी, लेकिन सफलता रामगढ़ पुलिस को हाथ लगी है. दोनों बच्चों को रामगढ़ के चितरपुर से बरामद किया गया है. इसके बाद उन्हें सुरक्षित रामगढ़ एसपी के आवास पर लाया गया है. बच्चों के पिता सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस के द्वारा उन्हें बच्चों के सुरक्षित बरामद होने की सूचना दी गई है. मामले में एक दंपत्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है.

जानकारी देते स्थानीय, एएसआई और एसपी (ETV BHARAT)

13 दिनों तक आखिर कहां थे बच्चे

अंश और अंशिका के सुरक्षित और सकुशल बरामद होने के बाद झारखंड पुलिस ने राहत की सांस ली है. पिछले 13 दिनों से रांची पुलिस आम से लेकर खास सबके निशाने पर आ गई थी. लेकिन बुधवार को दोनों बच्चों के सकुशल बरामद होने के बाद सबने राहत की सांस ली है. बच्चों के सकुशल वापसी को लेकर झारखंड के डीजीपी दोपहर 12.30 बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगी. इस कांफ्रेंस के दौरान पुलिस लापता बच्चों को लेकर कई खुलासा कर सकती है.

पति-पत्नी ले गए थे बच्चों को

पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों बच्चों का अपहरण ही किया गया था. अपहरण का मकसद क्या था फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है. इस पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है. इस मामले में औरंगाबाद के रहने वाले एक पति-पत्नी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है. दोनों पति-पत्नी ही बच्चों को लेकर 2 जनवरी को शालीमार बाजार से लेकर निकले थे.

ये भी पढ़ें: अंश-अंशिका लापताः आम से लेकर खास तक के निशाने पर रांची पुलिस

मासूम अंश और अंशिका की तलाश में कुख्यात भी जुटे, रांची पुलिस को अपराधी दिखा रहे नाकामी का आईना!

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अंश-अंशिका मामले में लिया स्वतः संज्ञान, डीजीपी को लिखा पत्र

TAGGED:

अंश और अंशिका बरामद
रांची से लापता अंश और अंशिका
RANCHI POLICE
लापता अंश और अंशिका
MISSING ANSH AND ANSHIKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.