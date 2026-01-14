ETV Bharat / bharat

रांची से लापता अंश और अंशिका सुरक्षित बरामद, 12 दिन बाद होगी घर वापसी

रांची: राजधानी रांची के धुर्वा से रहस्मय तरीके से गायब हुए दोनों मासूम बच्चे अंश और अंशिका सुरक्षित खोज लिए गए हैं. कई जिला और कई राज्यों की पुलिस टीम दोनों भाई-बहन को खोजने में जुटी थी, लेकिन सफलता रामगढ़ पुलिस को हाथ लगी है. दोनों बच्चों को रामगढ़ के चितरपुर से बरामद किया गया है. इसके बाद उन्हें सुरक्षित रामगढ़ एसपी के आवास पर लाया गया है. बच्चों के पिता सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस के द्वारा उन्हें बच्चों के सुरक्षित बरामद होने की सूचना दी गई है. मामले में एक दंपत्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है.

13 दिनों तक आखिर कहां थे बच्चे

अंश और अंशिका के सुरक्षित और सकुशल बरामद होने के बाद झारखंड पुलिस ने राहत की सांस ली है. पिछले 13 दिनों से रांची पुलिस आम से लेकर खास सबके निशाने पर आ गई थी. लेकिन बुधवार को दोनों बच्चों के सकुशल बरामद होने के बाद सबने राहत की सांस ली है. बच्चों के सकुशल वापसी को लेकर झारखंड के डीजीपी दोपहर 12.30 बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगी. इस कांफ्रेंस के दौरान पुलिस लापता बच्चों को लेकर कई खुलासा कर सकती है.