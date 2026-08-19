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जयपुरः मिस ओशन वर्ल्ड और मिस फ्यूजन इंडिया का गाउन राउंड, रैंप पर दिखा ग्लैमर

जयपुर में गाउन राउंड में दिखा ग्लैमर ( Photo : Miss Ocean World 2026 Organizing Committee )

जयपुर: मिस ओशन वर्ल्ड 2026 के फिनाले वीक के तहत जयपुर के अनंत महल में गाउन राउंड किया गया. इस दौरान 20 देशों से आईं सुंदरियों ने आकर्षक गाउन में रैंप वॉक कर अपनी खूबसूरती, कॉन्फ्रेंस और स्टाइल का प्रेजेंटेशन दिया. इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स की मौजूदगी से आयोजन में ग्लैमर और फैशन का रंग देखने को मिला. मिस ओशन वर्ल्ड 2026 के फिनाले वीक के दौरान मिस फ्यूजन इंडिया के विभिन्न राउंड किए जा रहे हैं. इसे भारत के प्रमुख ब्यूटी पेजेंट्स में शामिल किया जाता है. प्रतियोगिता के विजेताओं को द मिस ग्लोब इंडिया, मिस प्लैनेट इंडिया और मिस ओशन इंडिया के रूप में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा. आयोजक योगेश मिश्रा ने बताया कि जयपुर में इंटरनेशनल लेवल के आयोजन का उद्देश्य भारत की संस्कृति, पर्यटन और प्रतिभा को वैश्विक मंच पर पेश करना है. प्रतियोगिता के जरिए जयपुर की कला, संस्कृति और विरासत को भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचाया जा रहा है. पढ़ें: Miss Ocean World 2023 : मुंबई की अवंती बनीं 'मिस ओशन वर्ल्ड' में उपविजेता