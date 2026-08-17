ETV Bharat / bharat

जयपुर में 20 देशों की सुंदरियों के बीच होगा 'ताज' के लिए मुकाबला, 23 अगस्त को होगा Miss Ocean World ग्रैंड फिनाले

जयपुर की विरासत से रूबरू होंगी 20 देशों की मॉडल ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )