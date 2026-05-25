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केदारनाथ यात्रा रियलिटी चेक: दर्शन दिव्य लेकिन सफर संघर्षमय, जाम-धक्कों और डर के बीच आस्था की परीक्षा

केदारनाथ यात्रा के रियलिटी चेक में सामने आई अव्यवस्थाएं ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है. 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा इस समय आस्था के विराट महासागर में बदल चुकी है. हालांकि, यात्रा मार्ग पर बदइंतजामी यात्रियों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहा है. केदारनाथ धाम में 8 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. केदारघाटी 'हर-हर महादेव' और 'जय बाबा केदार' के जयघोषों से गूंज रही है. लेकिन इस आस्था के पीछे कई सच भी सामने आ रहे हैं, जो यात्रा व्यवस्थाओं के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं. ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों पर परखा: यात्रा व्यवस्थाओं को देखने देर रात ईटीवी भारत संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे तो सामने दिखा कई किलोमीटर लंबा जाम, अंधेरे में ठंड से कांपते श्रद्धालु, धक्कों के बीच गिरते-पड़ते यात्री, बेलगाम दौड़ते घोड़े-खच्चर और VIP व्यवस्थाओं के बीच पिसता आम श्रद्धालु. आस्था का यह सफर कई जगह बदइंतजामी, लापरवाही और अव्यवस्था का भयावह चेहरा बन चुका है. चारधाम यात्रा इस समय पूरे शबाब पर है, लेकिन बदइंतजामी यात्रियों पर भारी पड़ रही है (VIDEO-ETV Bharat) सड़क पर बीत रही श्रद्धालुओं की रात: रात बढ़ने के साथ यात्रा मार्गों पर हालात और भयावह होते गए. फाटा, रामपुर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड क्षेत्रों में वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं. हजारों श्रद्धालु घंटों तक सड़क पर फंसे रहे. छोटे बच्चों को गोद में उठाए महिलाएं, ठंड में कांपते बुजुर्ग और थकान से टूट चुके यात्री सड़क किनारे बैठने को मजबूर दिखाई दिए. वाहनों की रफ्तार इतनी धीमी थी कि कई श्रद्धालुओं की पूरी रात जाम में ही कट गई. यात्रियों का कहना था कि यात्रा व्यवस्थाओं के बड़े-बड़े दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रहे हैं. केदारनाथ यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ (Photo-ETV Bharat) घोड़े-खच्चरों की बेलगाम रफ्तार बनी जान का खतरा: सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीर पैदल यात्रा मार्ग पर दिखाई दी. यात्री पवन जायसवाल, मंजू, विश्वास ने आरोप लगाया कि कई घोड़े-खच्चर संचालक नियमों को खुलेआम ताक पर रख रहे हैं. संकरे रास्तों पर तेज रफ्तार में दौड़ते घोड़े-खच्चरों के कारण कई महिलाएं और बुजुर्ग चोटिल हुए हैं. कई स्थानों पर यात्रियों और संचालकों के बीच तीखी बहस, धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी जैसे हालात भी देखने को मिले. हालांकि, प्रशासन ने पैदल यात्रियों और घोड़े-खच्चरों के लिए अलग मार्ग बनाए हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के आगे पूरी व्यवस्था बिखरती नजर आई. रात के अंधेरे में श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ते दिखाई दिए.