केदारनाथ यात्रा रियलिटी चेक: दर्शन दिव्य लेकिन सफर संघर्षमय, जाम-धक्कों और डर के बीच आस्था की परीक्षा
चारधाम यात्रा इस समय पूरे शबाब पर है, लेकिन बदइंतजामी यात्रियों पर भारी पड़ रही है. रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की ग्राउंड रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 25, 2026 at 5:23 PM IST
रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है. 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा इस समय आस्था के विराट महासागर में बदल चुकी है. हालांकि, यात्रा मार्ग पर बदइंतजामी यात्रियों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहा है. केदारनाथ धाम में 8 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. केदारघाटी 'हर-हर महादेव' और 'जय बाबा केदार' के जयघोषों से गूंज रही है. लेकिन इस आस्था के पीछे कई सच भी सामने आ रहे हैं, जो यात्रा व्यवस्थाओं के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों पर परखा: यात्रा व्यवस्थाओं को देखने देर रात ईटीवी भारत संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे तो सामने दिखा कई किलोमीटर लंबा जाम, अंधेरे में ठंड से कांपते श्रद्धालु, धक्कों के बीच गिरते-पड़ते यात्री, बेलगाम दौड़ते घोड़े-खच्चर और VIP व्यवस्थाओं के बीच पिसता आम श्रद्धालु. आस्था का यह सफर कई जगह बदइंतजामी, लापरवाही और अव्यवस्था का भयावह चेहरा बन चुका है.
सड़क पर बीत रही श्रद्धालुओं की रात: रात बढ़ने के साथ यात्रा मार्गों पर हालात और भयावह होते गए. फाटा, रामपुर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड क्षेत्रों में वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं. हजारों श्रद्धालु घंटों तक सड़क पर फंसे रहे. छोटे बच्चों को गोद में उठाए महिलाएं, ठंड में कांपते बुजुर्ग और थकान से टूट चुके यात्री सड़क किनारे बैठने को मजबूर दिखाई दिए. वाहनों की रफ्तार इतनी धीमी थी कि कई श्रद्धालुओं की पूरी रात जाम में ही कट गई. यात्रियों का कहना था कि यात्रा व्यवस्थाओं के बड़े-बड़े दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रहे हैं.
घोड़े-खच्चरों की बेलगाम रफ्तार बनी जान का खतरा: सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीर पैदल यात्रा मार्ग पर दिखाई दी. यात्री पवन जायसवाल, मंजू, विश्वास ने आरोप लगाया कि कई घोड़े-खच्चर संचालक नियमों को खुलेआम ताक पर रख रहे हैं. संकरे रास्तों पर तेज रफ्तार में दौड़ते घोड़े-खच्चरों के कारण कई महिलाएं और बुजुर्ग चोटिल हुए हैं. कई स्थानों पर यात्रियों और संचालकों के बीच तीखी बहस, धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी जैसे हालात भी देखने को मिले. हालांकि, प्रशासन ने पैदल यात्रियों और घोड़े-खच्चरों के लिए अलग मार्ग बनाए हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के आगे पूरी व्यवस्था बिखरती नजर आई. रात के अंधेरे में श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ते दिखाई दिए.
अंधेरे में डूबा यात्रा मार्ग, सुरक्षा इंतजामों की खुली पोल: बिहार से आए श्रद्धालु विश्वास, अमरावती से ओम डोलस, हैदराबाद से नितेश अग्रवाल, अयोध्या से संदीप सिंह इन सभी ने ईटीवी भारत से बात की. यात्रियों ने बताया कि यात्रा मार्ग के कई हिस्सों में पर्याप्त रोशनी तक उपलब्ध नहीं थी. फिसलन भरे और संकरे रास्तों पर भारी भीड़ के बीच आगे बढ़ना किसी खौफनाक चुनौती से कम नहीं लग रहा था. कई लोग गिरते-पड़ते नजर आए, जबकि सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के दावे कई जगह पूरी तरह खोखले साबित होते दिखाई दिए.
VIP दर्शन पर फूटा श्रद्धालुओं का गुस्सा: दर्शन व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी देखने को मिली. घंटों लंबी कतारों में खड़े यात्रियों ने आरोप लगाया कि VIP और विशेष शुल्क वाली व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि आम श्रद्धालु घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं. श्रद्धालुओं ने कहा कि अब बाबा केदार के दर्शन भी पैसे वालों के लिए आसान और आम भक्तों के लिए संघर्ष बनते जा रहे हैं.
यात्रियों से वसूले जा रहे मनमाने दाम: श्रद्धालुओं ने कहा कि आस्था के इस पवित्र सफर में अब आर्थिक बोझ, भीड़ और अव्यवस्था हावी होती जा रही है. यात्रा मार्ग पर खाने-पीने की वस्तुओं, होटल, टेंट, घोड़े-खच्चर सेवा और अन्य जरूरी सुविधाओं के नाम पर भी मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायतें सामने आईं है. मजबूरी में श्रद्धालुओं को ऊंचे दामों पर सामान खरीदना पड़ रहा है. यात्रियों ने प्रशासन से सख्त मूल्य नियंत्रण और निगरानी की मांग की है.
सफाई के प्रयास जारी, लेकिन भीड़ के आगे सिस्टम बेबस: हालांकि यात्रा मार्ग पर सफाई कर्मी लगातार काम करते दिखाई दिए और प्रशासनिक टीमें भी सक्रिय नजर आईं, लेकिन रिकॉर्ड भीड़ के दबाव में व्यवस्थाएं लड़खड़ाती दिखाई दी. कई स्थानों पर गंदगी, दुर्गंध और अव्यवस्था की शिकायतें भी सामने आईं.
ये सवाल खड़े कर रही केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाएं--
- आस्था के इस महासैलाब को संभालने में नाकाम हो रहा सिस्टम?
- क्या करोड़ों की व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं?
- क्या आम श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा VIP संस्कृति के नीचे दबती जा रही है?
- क्या प्रशासन समय रहते इन अव्यवस्थाओं पर नियंत्रण कर पाएगा?
व्यवस्था को लेकर नाराजगी: फिलहाल बाबा केदार के दर्शन की आस में लाखों श्रद्धालु लगातार कठिन रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर भक्ति के साथ-साथ थकान, डर, गुस्सा और व्यवस्था के प्रति गहरी नाराजगी भी साफ दिखाई देने लगी है.
दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़: केदारनाथ धाम में 24 मई को 30,776 के करीब श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. जबकि आज 25 मई सोमवार सुबह 20 हजार से अधिक श्रद्धालु केदार धाम के लिए रवाना हुए. बाबा केदार का आंकड़ा अब तक साढ़े 8 लाख पार हो चुका है.
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