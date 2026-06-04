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कोचिंग का भ्रमजाल, फीस विवाद और छात्रों का तनाव, किस पर करें भरोसा ?

सपने और सफलता की कहानियां बेचना - कोचिंग उद्योग की विपणन पद्धतियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.सीसीपीए की जांच में पाया गया कि कई संस्थान "100 प्रतिशत सफलता दर" का विज्ञापन करते हैं या केवल अल्पकालिक परीक्षा श्रृंखला, परामर्श सत्र या मॉक इंटरव्यू में भाग लेने वाले छात्रों की गिनती करके चयन के असाधारण रूप से उच्च आंकड़े पेश करते हैं.यूपीएससी से संबंधित एक प्रमुख मामले में, कोचिंग संस्थानों ने सामूहिक रूप से एक वर्ष में 3,500 से अधिक सफल उम्मीदवारों का दावा किया, जबकि वास्तव में देशभर में केवल 933 उम्मीदवारों ने ही परीक्षा उत्तीर्ण की थी. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी पद्धतियां छात्रों और अभिभावकों की आकांक्षाओं का शोषण करती हैं.

बत्तीस संस्थानों पर सामूहिक रूप से 1.39 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले में स्थित मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और करियर लाइन कोचिंग पर जुर्माना लगाया गया है. नियामकों ने पाया कि संस्थानों ने विज्ञापनों में IIT-JEE और NEET के टॉपर्स की तस्वीरें इस्तेमाल कीं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या वास्तव में उन छात्रों ने नियमित कक्षा कार्यक्रमों में दाखिला लिया था.

शुक्ला का अनुभव भारत के फलते-फूलते कोचिंग उद्योग के आसपास बढ़ती चिंता को उजागर करता है, जो बढ़ती शिकायतों, नियामक कार्रवाई और छात्र कल्याण संबंधी चिंताओं के बावजूद लगातार विस्तार कर रहा है.उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 60 से अधिक कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं.

शुक्ला कहते हैं कि उनमें से कुछ छात्र अभी भी अपनी तैयारी जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनके अनुसार आज भी, अगर आप उस इलाके में जाएं, तो आपको छात्र कई सालों से एक ही कपड़े पहने हुए अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश करते हुए मिलेंगे. यह एक बहुत बड़ा विश्वासघात था. अगर हम एकजुट नहीं होते, तो मुझे नहीं पता कि हमारा क्या होता.

छात्रों ने संगठित होकर अभिभावकों के साथ बैठकें कीं और धन वापसी की मांग की. लंबे विवादों के बाद, कुछ छात्रों को चेक के माध्यम से धन वापसी मिली, जबकि अन्य अपने पैसे वापस पाने के लिए संघर्ष करते रहे.इस कोचिंग के बंद होने से कई छात्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गए. उन्होंने कहा, "अचानक पीजी बंद हो गया. छात्रों के पास भोजन, बर्तन या आवास की कोई व्यवस्था नहीं थी. कुछ ने अंशकालिक नौकरियां कर लीं. कई छात्र दिल्ली छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके माता-पिता का पूरी प्रक्रिया पर से भरोसा उठ गया था."

तीन महीने से भी कम समय में, कोचिंग कार्यक्रम कथित तौर पर ठप हो गया. जिन छात्रों ने अपने घर छोड़कर अपनी बचत का निवेश किया था, वे अचानक दिल्ली में बेसहारा हो गए. उन्होंने कहा, “हममें कुछ लड़कियां भी थीं, जिनके माता-पिता ने बहुत हिचकिचाहट और भरोसे के बाद उन्हें भेजा था. जब कोचिंग बंद करने का फैसला हुआ, तो किसी को नहीं पता था कि वे कहां जाएंगी या अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेंगी.”

विभिन्न राज्यों के लगभग 30 से 35 छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दिल्ली आ गए. हालांकि, शुक्ला के अनुसार, कुछ ही महीनों में समस्याएं सामने आने लगीं. शिक्षक नियमित रूप से कक्षाओं में नहीं आ रहे थे, जिन शिक्षकों को भेजने का वादा किया गया था वे कभी नहीं आए, और कई विषय अधूरे रह गए.जैसे ही छात्रों ने प्रबंधन पर सवाल उठाना शुरू किया, तनाव बढ़ गया. शुक्ला ने कहा, “पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं हो सकता था. अगर अन्य सुविधाओं में कोई समस्या होती, तो हम एडजस्ट कर लेते, लेकिन शिक्षा के साथ नहीं.”

यह ऑफर असाधारण लग रहा था. यूपीएससी कोचिंग, आवास, भोजन, वाईफाई और अन्य सुविधाएं पूरे एक साल के लिए सिर्फ ₹30,000 में.छोटे शहरों और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए, यह एक सपने जैसा था. उन्होंने कहा, "हमें लगा कि इससे बेहतर अवसर हो ही नहीं सकता. हमारे परिवारों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि खर्च कम था और वादे बड़े-बड़े थे."

नई दिल्ली : जब अभिषेक शुक्ला 2023 में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली आए, तो उन्हें लगा कि एक ऐसा अवसर मिल गया है जो उनकी जिंदगी बदल सकता है.आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के दर्जनों अन्य उम्मीदवारों की तरह, शुक्ला भी एक कोचिंग कार्यक्रम की ओर आकर्षित हुए, जिसका प्रचार यूट्यूब पर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जिसने दावा किया था कि वह एक आईएएस अकादमी शुरू कर रहा है और वह उन प्रतिभाशाली छात्रों की मदद करेंगा जो महंगे कोचिंग खर्च वहन नहीं कर सकते.

लाल बहादुर शास्त्री कौशल विकास केंद्र के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी ने कहा, "कोचिंग केंद्रों या शैक्षणिक संस्थानों के लिए उन छात्रों की सफलता का श्रेय लेना पूरी तरह से अनैतिक है, जिन्होंने अपने प्रयासों से या कहीं और पढ़ाई करते हुए सफलता प्राप्त की है. शिक्षा विश्वास पर आधारित होती है, और जब संस्थान अवास्तविक वादे करते हैं या छात्रों की उपलब्धियों का झूठा विज्ञापन करते हैं, तो वे अभिभावकों और छात्रों दोनों को गुमराह करते हैं."उन्होंने कहा कि शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण ने शिक्षा को एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में बदल दिया है, जहां विपणन अक्सर शैक्षणिक परिणामों पर हावी हो जाता है.

फीस वापसी संबंधी विवादों में वृद्धि - वित्तीय विवाद एक और बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़ों के अनुसार, कोचिंग संस्थानों के खिलाफ शिकायतें 2021-22 में 4,815 से बढ़कर 2022-23 में 5,351 हो गईं और फिर 2023-24 में रिकॉर्ड 16,276 तक पहुंच गईं. कई शिकायतें फीस वापसी, भ्रामक वादों और उन सेवाओं को लेकर विवादों से संबंधित हैं जो कभी प्रदान नहीं की गईं. इस समस्या के समाधान के लिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक मिशन-मोड पहल शुरू की, जिससे प्रभावित छात्रों के लिए 1.15 करोड़ रुपये से अधिक की फीस वापसी सुनिश्चित करने में मदद मिली.

गाजियाबाद स्थित सेंट थॉमस स्कूल के मुख्य शैक्षणिक सलाहकार कुरियाकोस वीके (ETV Bharat)

गाजियाबाद स्थित सेंट थॉमस स्कूल के मुख्य शैक्षणिक सलाहकार कुरियाकोस वीके ने अभिभावकों को सलाह दी कि वे अपने बच्चों का दाखिला कराने से पहले संस्थानों के दावों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करें. उन्होंने कहा, "अभिभावकों को आधिकारिक परीक्षा रिकॉर्ड के माध्यम से रैंक धारकों का सत्यापन करना चाहिए, वर्तमान छात्रों और अभिभावकों से बात करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विज्ञापित शिक्षक वास्तव में पढ़ा रहे हों. फीस का भुगतान करने से पहले फीस वापसी नीति की भी सावधानीपूर्वक जांच और दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए."

सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं - कोचिंग केंद्रों के तेजी से विस्तार ने सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं. शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कोचिंग केंद्रों के लिए न्यूनतम स्थान और सुरक्षा मानकों का उल्लेख है. हालांकि, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और प्रयागराज जैसे कोचिंग केंद्रों से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि कई संस्थान भीड़भाड़ वाली इमारतों, तहखानों और उचित अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों के अभाव वाले परिसरों से ही संचालित हो रहे हैं.

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं.एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों में औसतन प्रतिवर्ष 25 से अधिक छात्र आत्महत्या करते हैं. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार प्रतिस्पर्धा, रैंक-आधारित दबाव और अवास्तविक अपेक्षाएं छात्रों में बढ़ती चिंता का कारण बन रही हैं.

कोटा की एक NEET परीक्षा की तैयारी कर रही अदिति शर्मा ने कहा, “दबाव पहले से ही बहुत अधिक है. छात्र लगातार परीक्षाओं, रैंकिंग और प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित रहते हैं. जब कोचिंग संस्थान बड़े-बड़े वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते, तो इससे छात्रों के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है.”

प्रयागराज के एक कोचिंग छात्र हर्ष यादव ने कहा, “मेरे माता-पिता ने कोचिंग पर बहुत पैसा खर्च किया, क्योंकि हमें विश्वास था कि इससे मेरी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी. जब भ्रामक दावों और अनियमितताओं की खबरें सामने आती हैं, तो इससे अनिश्चितता पैदा होती है और छात्र सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने सही चुनाव किया था.”

कड़े नियमन की मांग - शिक्षाविद और उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता इस क्षेत्र के लिए कड़े नियमन की मांग कर रहे हैं. केआईआईटी वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल संगीता भाटिया ने कहा, "कोई भी संस्थान जो सीखने के प्रदर्शन से ज़्यादा परिणामों का ज़ोर-शोर से वादा करता है, उसकी सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए. अभिभावकों को विज्ञापनों से परे देखना चाहिए और पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए."सीएम श्री स्कूल के प्रिंसिपल अवधेश कुमार झा ने कहा कि अभिभावकों को बढ़ा-चढ़ाकर किए गए वादों और आक्रामक प्रवेश अभियानों से सावधान रहना चाहिए. उन्होंने कहा, "शिक्षा एक दीर्घकालिक निवेश है, और निर्णय विज्ञापनों के बजाय वास्तविक परिणामों के आधार पर लिया जाना चाहिए."

अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर बेजोन कुमार मिश्रा (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर बेजोन कुमार मिश्रा का मानना ​​है कि सरकार का कड़ा हस्तक्षेप आवश्यक है. उन्होंने कहा, “कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि शिक्षण संस्थान अपनी भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं, जिससे शिक्षा लगातार महंगी और पहुंच से बाहर होती जा रही है. सरकार को सभी कोचिंग संस्थानों को विनियमित करना चाहिए, प्रदर्शन-आधारित रेटिंग स्थापित करनी चाहिए और घटिया संचालन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.”अभिषेक शुक्ला जैसे छात्रों के लिए यह सबक कड़वा और महंगा साबित हुआ है. उन्होंने कहा, “ऐसे वादों पर आंख बंद करके भरोसा न करें. कई छात्र दूर-दराज के इलाकों से सपने और सीमित संसाधनों के साथ आते हैं. अगर कुछ गलत होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ता है.”

अनुभवी शिक्षाविद पी.बी. प्रिंस गजेंद्र बाबू ने बढ़ते कोचिंग उद्योग की आलोचना करते हुए कोचिंग केंद्रों को लाभ-प्रेरित व्यवसाय बताया, जिन्हें छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने तर्क दिया कि IIT-JEE, NEET और CUET जैसी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं ने व्यवसायीकरण वाले कोचिंग बाज़ार को बढ़ावा दिया है, जिससे छात्रों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है. उनके अनुसार, कई छात्र चुपचाप तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं, और कुछ को गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.बाबू ने कहा कि मुख्य रूप से व्यवसाय पर केंद्रित इस व्यवस्था में "अच्छे" और "बुरे" कोचिंग केंद्र के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों को एक मजबूत सहायता प्रणाली की आवश्यकता है जो उन्हें शैक्षणिक दबाव से निपटने, आत्मविश्वास बढ़ाने और तनाव का प्रबंधन करने में मदद कर सके. अभिभावकों को उन्होंने सलाह दी कि वे यह जांच लें कि कोचिंग केंद्र पंजीकृत है, सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करता है और उसकी स्थानीय स्तर पर अच्छी प्रतिष्ठा है या नहीं. उन्होंने प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त करने और बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश देने की भी मांग की.

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