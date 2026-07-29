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संगठन की मजबूती में किशन के कंधे से कंधा मिलाया था मिसिर बेसरा ने, धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल से की थी MA की पढ़ाई

मिसिर बेसरा की तस्वीर ( ETV BHARAT )