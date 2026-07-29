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संगठन की मजबूती में किशन के कंधे से कंधा मिलाया था मिसिर बेसरा ने, धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल से की थी MA की पढ़ाई

झारखंड-बिहार में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की रीढ़ अब लगभग पूरी तरह टूट चुकी है. अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट.

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मिसिर बेसरा की तस्वीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 2:50 PM IST

4 Min Read
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गिरिडीह: पहले हार्डकोर आतंक का दूसरा नाम टाइगर का पकड़ाना, फिर टाइगर की पत्नी बबीता का सरेंडर उसके बाद संतोष समेत 16 नक्सलियों का आत्मसमर्पण और उसी शाम भाकपा माओवादी संगठन के लगभग पतन की अंतिम पटकथा लिख दी गई. झारखंड पुलिस ने वर्तमान में संगठन के सबसे बड़े और मजबूत नेता मिसिर बेसरा को धनबाद से गिरफ्तार कर लिया है. उसके साथ पांच और नक्सली भी पकड़े गए हैं. महज 10 दिनों में नक्सलियों का सबसे बड़ा संगठन लगभग धराशायी हो गया. अब हम बताते हैं कि मिसिर आखिर सुर्निमल, भाष्कर फिर सागर कैसे बना.

MA की पढ़ाई के बाद नक्सलवाद का रास्ता

दरअसल, मिसिर बेसरा गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड के मदनाडीह निवासी दर्पण बेसरा और रसोमति देवी का पुत्र है. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, धनबाद की सीमा से सटे गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती गांव का रहने वाले मिसिर ने पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद से MA की पढ़ाई पूरी की. हालांकि उसने डिग्री प्राप्त नहीं की.

मिसिर बेसरा के भाई से बातचीत (ETV BHARAT)

इससे पहले कतरास कॉलेज से वर्ष 1986 में मिसिर ने स्नातक की पढ़ाई की. वहीं, प्रारंभिक शिक्षा हरलाडीह स्कूल में तथा मैट्रिक और इंटर वर्ष 1980 में राजगंज हाईस्कूल, धनबाद से किया. पढ़ा-लिखा मिसिर तत्कालीन संगठन एमसीसी के नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा से काफी प्रभावित था. यही कारण है कि एमसीसी की अग्र संगठन की बैठकों में उसने भाग लेना शुरू कर दिया था. वर्ष 1985 में धनबाद जिला के सिंदरी में ऑल इंडिया लीग फॉर रिवोल्यूशनरी कल्चर के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन में वालंटियर के रूप में भी कार्य किया.

1986 में ली संगठन की सदस्यता

किसान क्रांतिकारी कमेटी के नेता सोवन मरांडी ने मिसिर को संगठन की प्राथमिक सदस्यता दिलवायी थी. 1986 में संगठन का सदस्य बनने के बाद 1990 में मिसिर का पद जब सबजोनल का था तो किशन दा ने इसे प्रेस का काम सौंपा और कोलकाता (उस वक्त कलकत्ता) भेजा. 1992 में कलकत्ता से मिसिर वापस आया और रांची के साथ आस-पास के जिलों में संगठन का प्रचार-प्रसार में जुट गया.

झारखंड रीजनल कमिटी के गठन में अहम भूमिका

पांच साल बाद 1997 में मिसिर ने संगठन का विस्तार करते हुए दक्षिणी छोटानागपुर कमिटी का गठन किया और वर्ष 2000 में झारखंड रीजनल कमेटी के गठन में किशन दा का साथ दिया. इसी वर्ष रांची के के बुंडू क्षेत्र में मितन नामक क्रियावादी के नेतृत्व में पहला सशस्त्र दस्ता का गठन किया. इसके बाद वर्ष 2003 में केंद्रीय कमेटी सदस्य बना. सितंबर 2004 में जब पीपुल्स वार ग्रुप और एमसीसी का विलय हुआ तो मिसिर सीएमसी (केन्द्रीय मिलिट्री कमीशन) सदस्य तथा ईआरबी (ईर्स्टन रीजनल ब्यूरो) मिलिट्री कमांड का प्रमुख बना. हालांकि वर्तमान में पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर के पकड़े जाने से यह तो साफ है कि संगठन अब पूरी तरह से हाशिये पर आ गया है. निश्चित तौर यह सफलता झारखंड पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है.

मिसिर बेसरा के क्लासमेट से बातचीत (ETV BHARAT)

गांव में स्थिति सामान्य, भाई ने कहा- हम भी थे परेशान

इधर, गिरफ्तारी के बाद ईटीवी भारत की टीम मिसिर के गांव पहुंची. यहां मिसिर के भाई देवीलाल बेसरा से बातचीत की गई. देवीलाल पारा शिक्षक हैं. देवीलाल ने बताया कि उनके भाई ने चार दशक पहले गांव छोड़ दिया था. मिसिर का एक बेटा है जो बाहर काम करता है. मिसिर की एक बेटी थी, जिसका देहांत हो चुका है.

देवीलाल का कहना है कि कई वर्षों से मिसिर को उसने देखा नहीं है. हालांकि यह जरूर बताया कि मिसिर की गिरफ्तारी की जानकारी उन्हें मिली है. आगे बातचीत में देवीलाल ने बताया कि मिसिर की वजह से हम सब परेशान थे. आए दिन पुलिस घर पर आती थी और इस्तिहार चिपका कर चली जाती. देवीलाल बताते हैं कि उन्होंने कई दफा मिसिर को सरेंडर करवाने की भी अपील की. इधर, मिसिर के साथ कक्षा सात तक पढ़े हरलाडीह निवासी दशरथ बताते हैं कि मिसिर पढ़ने में ठीक था.

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