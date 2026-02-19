ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ से 5 करोड़ का सोना लूटकर दिल्ली जा रहे थे बदमाश; मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़, 4 गिरफ्तार

मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर : छत्तीसगढ़ से करीब 5 करोड़ का सोना लूटकर कार से दिल्ली भाग रहे बदमाशों की मिर्जापुर में पुलिस से मुठभेड़ हो गई. इसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि कुल चार बदमाश पकड़े गए हैं. लूट की यह वारदात 17 फरवरी को हुई थी. बदमाशों ने 3.678 किलो सोना और व्यापारी की कार लूट ली थी. इसी कार से वे दिल्ली जा रहे थे. पुलिस ने लूट का सोना बरामद कर लिया है. गिरफ्तार बदमाशों में दो मध्य प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले हैं. मिर्जापुर में छत्तीगढ़ से लूटा गया सोना बरामद. (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 17 फरवरी की रात कट्टे की नोक पर वसंत विहार स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक संतोष तिवारी को रास्ते में चार बदमाशों ने रोक लिया. उनकी कार के सामने बदमाशों ने गाड़ी लगा दी. संतोष तिवारी ने विरोध किया तो उनके सिर पर हथौड़े और पिस्टल से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इसके बाद बदमाश संतोष तिवारी की गाड़ी और उसमें रखा सोना लेकर फरार हो गए थे. बदमाश मिर्जापुर की रास्ते दिल्ली जा रहे थे. गुरुवार तड़के अहरौरा इलाके में पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई.