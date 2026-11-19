बेंगलुरु: बदमाशों ने एक शख्स को बांधकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, बुरी तरह झुलसा, जांच जारी
पुलिस ने बताया कि पीड़ित 70 फीसदी तक झुलस गया है और उसे विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Published : November 19, 2026 at 9:20 AM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु के गिरिनगर पुलिस स्टेशन एरिया के तहत कुल्लन्ना गुड्डा के पास बुधवार को बदमाशों के एक ग्रुप ने 45 साल के एक आदमी को कथित तौर पर आग लगा दी. बदमाशों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए, चेहरा कपड़े से ढक दिया, शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.
पुलिस ने बताया कि पीड़ित 60 से 70 फीसदी तक जल गया और उसे विक्टोरिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. अपराधियों ने पहाड़ी के नीचे एक सुनसान इलाके में यह काम किया और मौके से भाग गए.
जैसे ही उसके शरीर में आग लगी, पीड़ित ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया. वह पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से नीचे सड़क की ओर भाग गया, जहाँ वह आखिरकार गिर गया. स्थानीय लोगों ने घटना को देखकर तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन पर पुलिस को बताया. सूचना मिलने पर गिरिनगर स्टेशन से 'होयसला' पुलिस टीम मौके पर पहुँची और गंभीर रूप से घायल आदमी को एम्बुलेंस से विक्टोरिया अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया. उसका अभी अस्पताल के बर्न यूनिट में इलाज चल रहा है.
शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि सैयद हाजी पदारायणपुरा का रहने वाला है. बताया गया है कि वह पिछले 10 सालों से आस-पास के इलाकों में कबाड़ (कचरा) इकट्ठा करके गुज़ारा कर रहा था. हालांकि, उसके परिवार के बारे में अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है.
डॉक्टरों की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक घायल व्यक्ति का शरीर लगभग 60 से 70 फीसदी जल गया और उसकी हालत बहुत गंभीर है. बेंगलुरु साउथ डिवीजन के डीसीपी के. वंशी कृष्णा ने बताया कि आग की चपेट में आने से उसके हाथ और पैर पकड़ झुलस गए थे. जैसे ही वह आग में जलते हुए पहाड़ी से नीचे भागा, आग की लपटें उसकी छाती तक फैल गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई.
यह घटना कुल्लन्ना गुड्डा में हुई जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का इलाका है और यहाँ झाड़ियाँ और झाड़ियाँ उगी हुई हैं. जानकारी मिली है कि कुछ युवा इस जगह पर अक्सर आते हैं, खासकर रात और सुबह के समय, शराब और नशीले पदार्थ पीने जैसी एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए. गिरिनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है, और पुलिस अभी घटनास्थल और आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.