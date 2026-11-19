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बेंगलुरु: बदमाशों ने एक शख्स को बांधकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, बुरी तरह झुलसा, जांच जारी

बेंगलुरु में घटनास्थल का फोटो ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: बेंगलुरु के गिरिनगर पुलिस स्टेशन एरिया के तहत कुल्लन्ना गुड्डा के पास बुधवार को बदमाशों के एक ग्रुप ने 45 साल के एक आदमी को कथित तौर पर आग लगा दी. बदमाशों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए, चेहरा कपड़े से ढक दिया, शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित 60 से 70 फीसदी तक जल गया और उसे विक्टोरिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. अपराधियों ने पहाड़ी के नीचे एक सुनसान इलाके में यह काम किया और मौके से भाग गए.

जैसे ही उसके शरीर में आग लगी, पीड़ित ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया. वह पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से नीचे सड़क की ओर भाग गया, जहाँ वह आखिरकार गिर गया. स्थानीय लोगों ने घटना को देखकर तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन पर पुलिस को बताया. सूचना मिलने पर गिरिनगर स्टेशन से 'होयसला' पुलिस टीम मौके पर पहुँची और गंभीर रूप से घायल आदमी को एम्बुलेंस से विक्टोरिया अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया. उसका अभी अस्पताल के बर्न यूनिट में इलाज चल रहा है.