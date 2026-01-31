हैदराबाद में हथियारबंद बदमाशों ने फैलाई दहशत! SBI एटीएम पर दिनदहाड़े गोलीबारी, 6 लाख लूटकर हुए फरार
एसबीआई कोटी में फायरिंग और 6 लाख रुपये की डकैती के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
Published : January 31, 2026 at 1:15 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना में हैदराबाद के पास कोटी में शनिवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर कुछ हथियारबंद लुटेरों ने एक व्यापारी को गोली मारकर उनसे छह लाख रुपये लूट लिए. इस घटना से बैंक कर्मचारियों और इलाके में दहशत का माहौल है.
इस बारे में जानकारी देते हुए खैरताबाद जोन की डीसीपी शिल्पवल्ली ने कहा कि, घटना आज सुबह 6 बजकर 50 मिनट से 7 बजे के बीच हुई. उन्होंने बताया कि, नामपल्ली के एक कपड़ा व्यापारी रशीद एसबीआई के रीजनल हेड ऑफिस में स्थित एटीएम में कैश जमा करना आए थे.
डीसीपी शिल्पवल्ली ने बताया कि, जब व्यापारी बैंक परिसर में थे, उसी वक्त दो अंजान शख्स स्कूटर पर सवार होकर आए और उनसे अचानक उस बैग को छीन लिया जिसमें उन्होंने कैश रखा था.
डीएसपी ने आगे बताया कि, इस घटना के दौरान हमलावरों ने कथित तौर पर हथियार से फायरिंग की, जिससे वहां मौजूद बैंक कर्मचारियों में दहशत फैल गई. गोली लगने से घायल रशीद नाम का शख्स वही गिर पड़ा. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि, हमलावरों ने रशीद से छह लाख रुपये भी छीन लिए और उसकी बाइक लेकर भाग गए.
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया कि, आरोपियों का पता लगाने और उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पीड़ित के पैर में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया.
मौके पर जांच के दौरान पुलिस को दो बुलेट शेल बरामद हुए हैं. डीसीपी ने कहा कि, इस घटना की जांच के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं. पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है. इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच जारी है.
