पति के सामने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने जताई लूट की आशंका

बेंगलुरु ग्रामीण: कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में एक बुजुर्ग महिला की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, यह घटना बुधवार शाम को जिले के नेलमंगला शहर में हुई. हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए. पुलिस को आशंका है कि, गहने लूटने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि, बदमाश शहर की मेन स्ट्रीट में बुजुर्ग पति-पत्नी के घर में घुस आए और महिला की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता 69 साल की शोभा नाम की एक बुजुर्ग महिला थी.

वह अपने पति रंगनाथ के साथ घर पर थी. रंगनाथ स्ट्रोक की वजह से व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे. उसी समय कुछ संदिग्ध लोग घर में घुस आए और शोभा के सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में शक है कि बदमाशों ने शोभा को मारा और उनके गहने लूटकर फरार हो गए. मामला सामने आते ही नेलमंगला टाउन पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की. पुलिस और डॉग स्क्वॉड ने मौके पर पहुंचकर जांच की. बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद पुलिस पड़ोसियों से जानकारी इकट्ठा कर रही है.