ETV Bharat / bharat

पति के सामने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने जताई लूट की आशंका

कर्नाटक के नेलमंगला में बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी.

Miscreants broke into house and brutally murdered an elderly woman
शोभा, बुजुर्ग महिला (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 19, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु ग्रामीण: कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में एक बुजुर्ग महिला की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, यह घटना बुधवार शाम को जिले के नेलमंगला शहर में हुई. हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए. पुलिस को आशंका है कि, गहने लूटने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि, बदमाश शहर की मेन स्ट्रीट में बुजुर्ग पति-पत्नी के घर में घुस आए और महिला की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता 69 साल की शोभा नाम की एक बुजुर्ग महिला थी.

वह अपने पति रंगनाथ के साथ घर पर थी. रंगनाथ स्ट्रोक की वजह से व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे. उसी समय कुछ संदिग्ध लोग घर में घुस आए और शोभा के सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में शक है कि बदमाशों ने शोभा को मारा और उनके गहने लूटकर फरार हो गए. मामला सामने आते ही नेलमंगला टाउन पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की. पुलिस और डॉग स्क्वॉड ने मौके पर पहुंचकर जांच की. बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद पुलिस पड़ोसियों से जानकारी इकट्ठा कर रही है.

घटना के बारे में बेंगलुरु रूरल के एसपी चंद्रकांत ने मीडिया को बताया कि, नेलमंगला टाउन के पेटेबीडी में एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था. शोभा नाम की बुजुर्ग महिला के पति को पिछले 10-12 सालों से ब्रेन स्ट्रोक था. उनकी पत्नी शोभा उनकी देखभाल करती थी. एक डॉक्टर रोज उनके घर फिजियोथेरेपी के लिए आते थे.

पुलिस के मुताबिक, शाम 6 बजे के करीब किसी ने शोभा का मर्डर कर दिया था. पुलिस मामले की सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. जांच के बाद पुलिस घटना के बारे में कुछ बता पाएगी. पुलिस ने बताया कि, हत्यारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: पंजाब के लॉ कॉलेज में दिनदहाड़े छात्रा का मर्डर, फिर खुद को गोली मारी

TAGGED:

ELDERLY WOMAN BRUTALLY MURDERED
RURAL KARNATAKA
BENGALURU
NELAMANGALA CITY
BRUTALLY MURDERED AN ELDERLY WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.