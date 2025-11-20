ETV Bharat / bharat

पंजाब में एनकाउंटर: अमृतसर में गोली लगने से हिस्ट्रीशीटर हरजिंदर सिंह हैरी मारा गया

अमृतसर (पंजाब): पंजाब के अमृतसर के कोट खालसा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर के दौरान गोलियां चलीं. इस सीधी मुठभेड़ में बदमाश हरजिंदर सिंह उर्फ ​​हैरी की गोली लगने से मौत हो गई. अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के मुताबिक, 'मृतक हरजिंदर सिंह हैरी पर पहले भी कई केस दर्ज थे और वह (हैरी) 7 नवंबर को बेल पर जेल से बाहर आया था. उसके पास से 9mm और 30 बोर की पिस्टल बरामद हुई है. ये हथियार आरोपियों ने किसी और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मंगवाए थे.'

पुलिस सड़क पर नाकाबंदी करके 6 गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान अमृतसर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली, जब उन्होंने मोटरसाइकिल चलाने वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे मोटरसाइकिल को मौके से भगाने की कोशिश करने लगे. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को रुकने के लिए कहा, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी. इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक आरोपी घायल हो गया और दूसरे आरोपी हरजिंदर सिंह उर्फ ​​हैरी की गोली लगने से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

पुलिस कमिश्नर अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने आगे कहा कि, 'आरोपी हरजिंदर सिंह हैरी एक हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ पहले पांच क्रिमिनल केस दर्ज थे. जब भी यह आरोपी जेल से बाहर आता था, तो वह सीधे पुराने गैंग मेंबर्स और क्रिमिनल कॉन्टैक्ट्स से कॉन्टैक्ट करता था. जांच के दौरान, उसकी पिछली सभी लोकेशन डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड और मीटिंग पॉइंट्स की डिटेल्ड वेरिफिकेशन की जा रही है.' आज के "फास्ट मूविंग क्राइम मोड" में, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है. जैसे ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से बॉर्डर पार ड्रग्स और हथियार स्मगल किए जाते हैं, वैसे ही यह आरोपी भी अपने नेटवर्क के जरिए देश विरोधी एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा था. वर्चुअल नंबर, फेक प्रोफाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, ये आरोपी चुपके से प्लानिंग कर रहे हैं और उन्हें अंजाम दे रहे हैं.