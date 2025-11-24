ETV Bharat / bharat

पंजाब: पुलिस एनकाउंटर में मारा गया अपराधी, हत्या मामले में था फरार

पंजाब के अमतृसर में पुलिस ने एनकाउंटर में एक अपराधी को मार गिराया, जो रंगदारी और हत्या के मामले में फरार था.

पंजाब: पुलिस एनकाउंटर में मारा गया अपराधी, हत्या मामले में था फरार (ETV Bharat)
Published : November 24, 2025 at 4:14 PM IST

अमृतसर: पंजाब पुलिस ने सोमवार को रंगदारी और हत्या के मामले में फरार एक अपराधी को मार गिराया और उसके एक साथ को गिरफ्तार कर लिया. यह एनकाउंटर अमृतसर के बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्र के रईया गांव में हुआ. अधिकारियों के मुताबिक, सुबह पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस की फायरिंग अपराधी घायल हो गया. बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

डीआईजी (बॉर्डर रेंज) संदीप गोयल ने बताया कि "हाल ही में गांव धुलका में 50 लाख रुपये की रंगदारी न देने पर एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस गंभीर मामले के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी और नाकाबंदी कर रही थी. जिसके बाद आरोपियों के बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने टीमें बनाईं."

उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपियों ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगी. एक आरोपी की हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत अमृतसर अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मरने वाले अपराधी की पहचान तरनतारन के रहने वाले राजा बिल्ला के तौर पर हुई है. दूसरे युवक को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, जो अमृतसर के कृष्णा नगर का रहने वाला है."

पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन रंगदारी और मर्डर केस की जांच में एक बड़ी कामयाबी है. DIG (बॉर्डर रेंज) संदीप गोयल ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और गैंग के बाकी सदस्यों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- लुधियाना में ISI का खतरनाक प्लान फेल, सलमान खान फायरिंग कांड से भी जुड़े हैं तार!

