पंजाब: पुलिस एनकाउंटर में मारा गया अपराधी, हत्या मामले में था फरार

अमृतसर: पंजाब पुलिस ने सोमवार को रंगदारी और हत्या के मामले में फरार एक अपराधी को मार गिराया और उसके एक साथ को गिरफ्तार कर लिया. यह एनकाउंटर अमृतसर के बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्र के रईया गांव में हुआ. अधिकारियों के मुताबिक, सुबह पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस की फायरिंग अपराधी घायल हो गया. बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

डीआईजी (बॉर्डर रेंज) संदीप गोयल ने बताया कि "हाल ही में गांव धुलका में 50 लाख रुपये की रंगदारी न देने पर एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस गंभीर मामले के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी और नाकाबंदी कर रही थी. जिसके बाद आरोपियों के बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने टीमें बनाईं."

उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपियों ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगी. एक आरोपी की हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत अमृतसर अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मरने वाले अपराधी की पहचान तरनतारन के रहने वाले राजा बिल्ला के तौर पर हुई है. दूसरे युवक को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, जो अमृतसर के कृष्णा नगर का रहने वाला है."