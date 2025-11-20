अल फलाह के स्टूडेंट ने गुजरात,राजस्थान में किया था सीरियल ब्लास्ट, मिर्जा शादाब बेग के नेटवर्क की तलाश जारी
गुजरात-राजस्थान में साल 2008 में हुए ब्लास्ट में शामिल इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी मिर्जा शादाब बेग फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था.
Published : November 20, 2025 at 8:04 PM IST
नई दिल्ली/फरीदाबाद : लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट और फरीदाबाद में पड़े छापों से बरामद 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट के बाद से ही हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को पहले ही जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है और अब एक नया खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक साल 2008 में देश को दहलाने वाले राजस्थान और गुजरात सीरियल ब्लास्ट में शामिल इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी मिर्जा शादाब बेग फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था.
मिर्जा शादाब बेग अल फलाह का स्टूडेंट था : न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लाल किले के पास हाल ही में हुए कार ब्लास्ट की जांच गहरी होने के साथ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक नई लीड मिली है जो इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़े ऑपरेटिव मिर्जा शादाब बेग की ओर इशारा करती है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का पुराना स्टूडेंट है. इस आतंकी घटना के सिलसिले में इस यूनिवर्सिटी की जांच चल रही है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे.
मिर्जा शादाब बेग के नेटवर्क की पड़ताल : न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को सेल के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मिर्जा शादाब बेग साल 2007 में अल-फलाह का स्टूडेंट था, जब ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था. उन्होंने कहा कि इसे साल 2014 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था. स्पेशल सेल के एक सूत्र ने कहा कि, "इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों ने मिर्जा शादाब बेग से जुड़े नेटवर्क के बारे में अपनी जांच-पड़ताल बढ़ा दी है."
2008 में हुए धमाकों में वॉन्टेड : अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला आतंकी मिर्जा शादाब बेग 2008 में राजस्थान और गुजरात में किए गए कई धमाकों के लिए वॉन्टेड है. स्पेशल सेल के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, उसने 2007 में अल-फलाह से B.Tech पूरा किया था, उसी साल उसने गोरखपुर ब्लास्ट को अंजाम दिया था. साल 2008 के धमाकों के बाद ही मिर्जा शादाब बेग भारत से भाग गया था. उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है और वो सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त से फिलहाल दूर है.
जांच के केंद्र में अल फलाह यूनिवर्सिटी : 10 नवंबर के ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी कई सिक्योरिटी एजेंसियों की जांच का केंद्र बिंदु बन गई है, क्योंकि "सुसाइड बॉम्बर" डॉ. उमर उन नबी वहां मेडिसिन का प्रोफेसर था. इसके अलावा, डॉ. मुजम्मिल शकील, जिसके फरीदाबाद में किराए के घरों से 2,900 kg से ज़्यादा एक्सप्लोसिव बरामद हुआ, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम किया करता था.
जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने दिल्ली ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करते हुए पहले ही दिल्ली और फरीदाबाद में 25 जगहों पर छापेमारी की है. सेंट्रल एजेंसी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार किया है. इस मामले में कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियां, जाली एक्रेडिटेशन डॉक्यूमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल फंड्स का गलत इस्तेमाल शामिल है. सिद्दीकी को 13 दिन की ED कस्टडी में भेज दिया गया है.
दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर : दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ पहले ही दो FIR दर्ज कर ली हैं. एक धोखाधड़ी के लिए और दूसरी जालसाजी से जुड़े अपराधों के लिए. एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) ने अल-फलाह की मेंबरशिप भी पहले ही सस्पेंड कर दी है.
