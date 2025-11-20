ETV Bharat / bharat

अल फलाह के स्टूडेंट ने गुजरात,राजस्थान में किया था सीरियल ब्लास्ट, मिर्जा शादाब बेग के नेटवर्क की तलाश जारी

नई दिल्ली/फरीदाबाद : लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट और फरीदाबाद में पड़े छापों से बरामद 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट के बाद से ही हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को पहले ही जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है और अब एक नया खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक साल 2008 में देश को दहलाने वाले राजस्थान और गुजरात सीरियल ब्लास्ट में शामिल इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी मिर्जा शादाब बेग फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था.

मिर्जा शादाब बेग अल फलाह का स्टूडेंट था : न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लाल किले के पास हाल ही में हुए कार ब्लास्ट की जांच गहरी होने के साथ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक नई लीड मिली है जो इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़े ऑपरेटिव मिर्जा शादाब बेग की ओर इशारा करती है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का पुराना स्टूडेंट है. इस आतंकी घटना के सिलसिले में इस यूनिवर्सिटी की जांच चल रही है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे.

मिर्जा शादाब बेग (Etv Bharat)

मिर्जा शादाब बेग के नेटवर्क की पड़ताल : न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को सेल के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मिर्जा शादाब बेग साल 2007 में अल-फलाह का स्टूडेंट था, जब ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था. उन्होंने कहा कि इसे साल 2014 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था. स्पेशल सेल के एक सूत्र ने कहा कि, "इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों ने मिर्जा शादाब बेग से जुड़े नेटवर्क के बारे में अपनी जांच-पड़ताल बढ़ा दी है."

2008 में हुए धमाकों में वॉन्टेड : अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला आतंकी मिर्जा शादाब बेग 2008 में राजस्थान और गुजरात में किए गए कई धमाकों के लिए वॉन्टेड है. स्पेशल सेल के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, उसने 2007 में अल-फलाह से B.Tech पूरा किया था, उसी साल उसने गोरखपुर ब्लास्ट को अंजाम दिया था. साल 2008 के धमाकों के बाद ही मिर्जा शादाब बेग भारत से भाग गया था. उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है और वो सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त से फिलहाल दूर है.