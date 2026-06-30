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'अगर US और ईरान बात कर सकते हैं, तो भारत-पाकिस्तान क्यों नहीं?': हुर्रियत नेता मीरवाइज की अपील

हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संघर्षों को सैन्य बल से नहीं सुलझाया जा सकता.

Mirwaiz Umar Farooq
श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान भाषण देते हुए मीरवाइज-ए-कश्मीर मौलवी मुहम्मद उमर फारूक. यह तस्वीर 22 मई, 2026 की है. (IANS)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : June 30, 2026 at 5:40 PM IST

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श्रीनगरः मीरवाइज उमर फारूक ने मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की अपनी मांग को एक बार फिर दोहराया. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान तनाव के लंबे दौर के बाद बातचीत फिर से शुरू कर सकते हैं, तो इन दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों को भी कश्मीर सहित अपने लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत करनी चाहिए.

श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड पर एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मीरवाइज़ ने कहा कि श्रीनगर की जामा मस्जिद में उनके हालिया बयान अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुए कूटनीतिक प्रयासों के संदर्भ में थे. उन्होंने कहा, "आज, जब हम वैश्विक शांति की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को दोबारा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

मीरवाइज़ ने कहा कि उन्होंने भारत के नेतृत्व से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की थी, क्योंकि संघर्षों को सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, "युद्ध से विवाद नहीं सुलझते. बातचीत के जरिए ही मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उन्हें सुलझाया जाता है." उन्होंने लोगों से अपने बयानों के संदर्भ को समझने का आग्रह करते हुए कहा कि ये बातें उनके उस पुराने विश्वास को दर्शाती हैं कि शांति और आपसी जुड़ाव ही इस क्षेत्र में प्रगति का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करते हैं.

दक्षिण एशिया की आर्थिक क्षमता पर जोर देते हुए मीरवाइज़ ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में विशाल मानव संसाधन और आर्थिक अवसर मौजूद हैं, जिन्हें क्षेत्रीय संबंधों में सुधार होने पर पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा, "अगर उपमहाद्वीप का नेतृत्व राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाए और आपसी संबंधों को सुधारने की दिशा में काम करे, तो पूरा क्षेत्र आगे बढ़ सकता है और समृद्ध हो सकता है."

उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों से कश्मीर विवाद सहित अनसुलझे मुद्दों को हल करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती कश्मीर संघर्ष सहित लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाने का सबसे अच्छा रास्ता है. हम उम्मीद करते हैं कि भारत, पाकिस्तान और कश्मीर का नेतृत्व ऐसे प्रयासों का समर्थन करेगा ताकि शांति को मजबूती मिले और मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जा सके."

मीरवाइज ने कश्मीर में मुसलमानों के बीच अधिक एकजुटता की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा के सदस्य घाटी में विभिन्न इस्लामिक संप्रदायों (फिरकों) के बीच एकता को मजबूत करने पर एकमत हैं. उनके अनुसार, किसी भी अंतर-संप्रदाय (विभिन्न फिरकों के बीच) या संप्रदाय के भीतर की गलतफहमियों को सांप्रदायिक सद्भाव के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए बातचीत, सद्भावना और आपसी समझ के जरिए हल किया जाना चाहिए.

मीरवाइज़ ने कहा, "एकता के जरिए ही लोग अपनी पहचान और हितों की रक्षा कर सकते हैं." बता दें कि मीरवाइज़ उमर फारूक कश्मीर के एक प्रमुख अलगाववादी (हुर्रियत) राजनीतिक नेता और श्रीनगर की जामा मस्जिद के मौलवी हैं.

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