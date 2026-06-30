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'अगर US और ईरान बात कर सकते हैं, तो भारत-पाकिस्तान क्यों नहीं?': हुर्रियत नेता मीरवाइज की अपील

श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान भाषण देते हुए मीरवाइज-ए-कश्मीर मौलवी मुहम्मद उमर फारूक. यह तस्वीर 22 मई, 2026 की है. ( IANS )

श्रीनगरः मीरवाइज उमर फारूक ने मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की अपनी मांग को एक बार फिर दोहराया. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान तनाव के लंबे दौर के बाद बातचीत फिर से शुरू कर सकते हैं, तो इन दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों को भी कश्मीर सहित अपने लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत करनी चाहिए.

श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड पर एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मीरवाइज़ ने कहा कि श्रीनगर की जामा मस्जिद में उनके हालिया बयान अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुए कूटनीतिक प्रयासों के संदर्भ में थे. उन्होंने कहा, "आज, जब हम वैश्विक शांति की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को दोबारा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

मीरवाइज़ ने कहा कि उन्होंने भारत के नेतृत्व से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की थी, क्योंकि संघर्षों को सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, "युद्ध से विवाद नहीं सुलझते. बातचीत के जरिए ही मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उन्हें सुलझाया जाता है." उन्होंने लोगों से अपने बयानों के संदर्भ को समझने का आग्रह करते हुए कहा कि ये बातें उनके उस पुराने विश्वास को दर्शाती हैं कि शांति और आपसी जुड़ाव ही इस क्षेत्र में प्रगति का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करते हैं.

दक्षिण एशिया की आर्थिक क्षमता पर जोर देते हुए मीरवाइज़ ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में विशाल मानव संसाधन और आर्थिक अवसर मौजूद हैं, जिन्हें क्षेत्रीय संबंधों में सुधार होने पर पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा, "अगर उपमहाद्वीप का नेतृत्व राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाए और आपसी संबंधों को सुधारने की दिशा में काम करे, तो पूरा क्षेत्र आगे बढ़ सकता है और समृद्ध हो सकता है."