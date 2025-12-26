मीरवाइज उमर फारूक हाउस अरेस्ट, जुमे की नमाज से रोका गया
मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल से हुर्रियत अध्यक्ष पदनाम हटा दिया है.
Published : December 26, 2025 at 3:31 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर घाटी में प्रमुख धार्मिक नेता, उदारवादी अलगाववादी चेहरा और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद किया गया है. वह शुक्रवार को यहां जामिया मस्जिद में जमात से नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, उनके कार्यालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है.
धार्मिक-राजनीतिक नेता के ऑफिस मीरवाइज मंजिल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि, अधिकारियों ने आज एक बार फिर मीरवाइज उमर फारूक को हाउस अरेस्ट कर लिया है, जिससे वह श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में जाकर खुतबा देने और जुमे की नमाज पढ़ने नहीं जा पाएंगे.
एक्स पोस्ट में कहा गया कि मीरवाइज उमर फारूक सालाना मीरवाइज फाउंडेशन कैलेंडर भी लॉन्च करने वाले थे. उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मकसद हमारी साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है, फिर भी इसे भी ज़बरदस्ती मना कर दिया गया." इसमें आगे कहा गया, "शांतिपूर्ण धार्मिक या कम्युनिटी एक्टिविटी को रोकना बहुत दुखद और गलत है."
मीरवाइज उमर फारूक ने 'एक्स' पर अपनी प्रोफाइल से 'हुर्रियत अध्यक्ष' पदनाम हटाया
कश्मीर घाटी में प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक ने 'एक्स' पर अपने सत्यापित अकाउंट के प्रोफाइल से अपना पदनाम ‘चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस’ हटा दिया. इसे "हॉब्सन की मर्जी" बताते हुए मीरवाइज ने कहा कि उन्हें यह बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत हुर्रियत के लोगों पर बैन के कारण उनका अकाउंट हटा दिया जाएगा.
For some time now, I was being pressed by the authorities to make changes to my X (formerly Twitter) handle as Hurriyat chairman, as all constituents of Hurriyat Conference, including the Awami Action Committee that I head have been banned under the UAPA, making Hurriyat a banned…— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) December 26, 2025
बृहस्पतिवार शाम को मीरवाइज के ‘एक्स’ हैंडल में संपादित ‘बायो’ में केवल उसके नाम और मूल स्थान का विवरण है. मीरवाइज के दो लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं. मीरवाइज ‘एक्स’ पर लिखा, "कुछ समय से अधिकारी मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि मैं हुर्रियत अध्यक्ष के रूप में अपने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल में बदलाव करूं क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सभी घटक, जिनमें मेरे नेतृत्व वाली अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल है, यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर दिए गए हैं जिससे हुर्रियत एक प्रतिबंधित संगठन बन गया है और ऐसा नहीं करने पर वे मेरा हैंडल हटा देंगे."
मीरवाइज ने 'एक्स’ पर कहा, "ऐसे समय में जब सार्वजनिक स्थान और संचार के साधन बहुत सीमित हैं, यह मंच मेरे लिए अपने लोगों तक पहुंचने और हमसे जुड़े मुद्दों पर अपने विचार उनसे एवं बाहरी दुनिया से साझा करने के लिए उपलब्ध कुछ गिने-चुने साधनों में से एक है. ऐसी परिस्थितियों में यह एक मजबूरी में चुना गया विकल्प था..... जिसे मुझे चुनना पड़ा."
मीरवाइज के संगठन 'अवामी एक्शन कमेटी' को केंद्र सरकार ने कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित कर दिया है. संगठन टिप्पणी के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं था. वर्ष 1993 में गठित 'ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस' (एपीएचसी) जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों का एक समूह है, जो बड़े पैमाने पर बंद और राजनीतिक गोलबंदी के समन्वय के लिए पर्याप्त प्रभाव रखता था.
हालांकि, संगठन की पकड़ पिछले दशक में कई कारणों से कमजोर हुई, जिसमें आंतरिक कलह और बाद में केंद्र द्वारा अलगाववादी समूहों पर कड़ा रुख अपनाना शामिल है. वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र ने एपीएचसी के अधिकतर घटक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया. इसके बाद इसके कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सख्त कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया या उन्होंने सार्वजनिक गतिविधियों से पूरी तरह दूरी बना ली.
