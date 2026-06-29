मीरवाइज उमर फारूक हाउस अरेस्ट, मोहर्रम की सभा में शामिल होने से रोका गया
कश्मीर के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है.
Published : June 29, 2026 at 2:59 PM IST
श्रीनगर: अलगाववादी नेता और जामिया मस्जिद श्रीनगर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. मीरवाइज ने कहा कि, श्रीनगर के बेमिना में इमाम बाड़ा में होने वाली मोहर्रम की सभा में शामिल होने से उन्हें रोका गया है.
मीरवाइज ने आगे कहा कि, यह कार्यक्रम शिया-सुन्नी एकता और हज़रत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों के प्रति साझा सम्मान का एक इशारा था. उन्हें शिया मौलवी आगा सैयद हादी ने उनके अमर बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए समारोह में बुलाया था.
मीरवाइज ने कहा कि कश्मीर हमेशा आपसी सम्मान, भाईचारे और धार्मिक सद्भाव की एक मिसाल रहा है. उन्होंने कहा कि अहल-ए-बैत के लिए प्यार और पैगंबर मुहम्मद के धन्य साथियों के प्रति सम्मान हमारे विश्वास और साझा आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है.
एक बयान में, मीरवाइज ने कहा कि ऐसे समय में जब समाज कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, एकता, संयम, आपसी सम्मान और साथ खड़े रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी बांटने वाली ताकत को सदियों पुराने सांप्रदायिक सद्भाव और साथ रहने के बंधन को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, जिसने लंबे समय से कश्मीर के लोगों को पहचाना है.
समाज के सभी वर्गों के लोगों से अपील करते हुए, मीरवाइज ने सभी से सम्मान, सब्र और आपसी सम्मान बनाए रखने और सच्चाई, दया, न्याय और एकता पर अडिग रहकर कर्बला के हमेशा रहने वाले संदेश का सम्मान करने का आग्रह किया.
ये भी पढ़ें: मीरवाइज उमर फारूक हाउस अरेस्ट, जुमे की नमाज से रोका गया