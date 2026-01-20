ETV Bharat / bharat

हार्ट अटैक से हो रही मौतों को रोकने के लिए मिरांडा हाउस कॉलेज की बड़ी पहल, बायोलॉजिकल सेंसर किया डेवलप

मिरांडा हाउस में बायोलॉजिकल सेंसर विकसित, समय रहते खतरे को पहचान कर जान बचाने में करेंगे मदद, हार्ट अटैक की पहचान में बनेंगे मददगार

मिरांडा हाउस में बायोलॉजिकल सेंसर विकसित
मिरांडा हाउस में बायोलॉजिकल सेंसर विकसित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 20, 2026 at 1:05 PM IST

नई दिल्ली: इन दिनों अचानक आए हार्ट अटैक से मौत की खबर आम हो चुकी है. देश की सुरक्षा में तैनात सैनिक हों या रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले आम लोग हार्ट अटैक आज एक बड़ी चुनौती बन चुका है. इसका एक प्रमुख कारण है शरीर में खून का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग. इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में स्थित स्मार्ट मटेरियल एंड डिवाइसेस लैब (SMDL) में ऐसे बायोलॉजिकल सेंसर विकसित किए जा रहे हैं, जो समय रहते इस खतरे को पहचान सकेंगे और जान बचाने में मदद करेंगे

सैनिकों के लिए क्यों जरूरी हैं ये बायोलॉजिकल सेंसर:
भारतीय सैनिक देश की सीमाओं पर खासतौर पर ऊंचे और बेहद ठंडे इलाकों में तैनात रहते हैं. इन इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, जिससे शरीर पर असर पड़ता है.फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ.अंजलि शर्मा ने बताया कि "अत्यधिक ठंड में सैनिकों के शरीर में खून गाढ़ा होने लगता है और ब्लड क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. उन्होंने बताया कि SMDL में विकसित किए जा रहे बायोलॉजिकल सेंसर यह पहचानने में सक्षम होंगे कि किसी सैनिक के शरीर में ब्लड थिकनिंग का स्तर खतरनाक तो नहीं हो रहा. इससे समय रहते इलाज संभव हो सकेगा."

कैसे काम करेंगे यह सेंसर

यह बायोलॉजिकल सेंसर शरीर के अंदर होने वाले बदलावों को मापेगा. खास बायोमार्कर के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि खून जमने की प्रक्रिया सामान्य है या नहीं.अगर सेंसर यह संकेत देता है कि ब्लड क्लॉटिंग बढ़ रही है, तो तुरंत चेतावनी मिल जाएगी. इससे डॉक्टर या मेडिकल टीम समय रहते जरूरी दवाइयां और उपचार दे सकती है.

आम लोगों के लिए भी उतने ही फायदेमंद

यह तकनीक सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं है. डॉ. अंजलि शर्मा ने बताया कि "हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण आम लोगों में भी ब्लड क्लॉटिंग है. अगर यह बायोलॉजिकल सेंसर भविष्य में आम लोगों तक पहुंचेगी, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी. खासतौर पर बुजुर्गों, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह सेंसर जीवनरक्षक साबित हो सकता है."

पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस में नई उम्मीद
SMDL में विकसित बायो सेंसर्स का एक बड़ा फायदा यह है कि इन्हें पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी अस्पताल की बड़ी मशीनों पर निर्भर हुए बिना, मौके पर ही स्वास्थ्य की जांच संभव होगी.

पीएचडी कैंडिडेट जतिंदर पाल सिंह ने बताया कि इन सेंसरों के जरिए ऑन-फील्ड टेस्टिंग की जा सकती है, जिससे मरीज को तुरंत जानकारी मिल सके.

चिप से हैंडहेल्ड डिवाइस तक सफर
इस लैब में सेंसर केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं. रिसर्च स्कॉलर तान्या ने बताया कि यहां सेंसर की पूरी फैब्रिकेशन की जाती है. माइक्रो लेवल की चिप से लेकर हैंडहेल्ड डिवाइस तक के प्रोटोटाइप तैयार किए जा चुके हैं. इसका मतलब है कि भविष्य में ये सेंसर छोटे, पोर्टेबल और आसानी से इस्तेमाल किए जा सकेंगे.

रिसर्च से बाजार तक पहुंचने में लगेगा समय
डॉ. अंजलि शर्मा ने बताया कि "कोई भी रिसर्च सीधे बाजार में नहीं आ जाती. पहले R&D स्तर पर तकनीक को मजबूत किया जाता है, फिर इंडस्ट्री के साथ मिलकर उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 5 साल का समय लग सकता है.फिलहाल पेटेंट और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की प्रक्रिया चल रही है."

गैस और प्रदूषण सेंसर भी हैं शोध का हिस्सा

SMDL लैब में सिर्फ बायोलॉजिकल सेंसर ही नहीं, बल्कि गैस सेंसर, टेंपरेचर सेंसर और मैग्नेटिक फील्ड सेंसर भी विकसित किए जा रहे हैं. दिल्ली जैसे शहरों में वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं. इन गैसों को डिटेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे सेंसर प्रदूषण नियंत्रण में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

घर, सीएनजी लाइन और उद्योगों में सुरक्षा का कवच

डॉ. अंजलि शर्मा ने बताया कि ये सेंसर घरों में लगी सीएनजी और पीएनजी गैस लाइनों, सीएनजी पंप स्टेशनों और इंडस्ट्रियल साइट्स पर लगाए जा सकते हैं. अगर कहीं गैस लीकेज होती है, तो सेंसर तुरंत अलार्म बजाकर चेतावनी देगा, जिससे बड़े हादसों से बचा जा सकेगा.

भविष्य की दिशा

मिरांडा हाउस में हो रहा यह शोध आने वाले समय में स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है. सैनिकों की जान बचाने से लेकर आम लोगों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचाने तक, यह बायोलॉजिकल सेंसर एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है. अगर यह तकनीक सफलतापूर्वक आम जनता तक पहुंचती है, तो स्वास्थ्य जांच का तरीका ही बदल सकता है और कई जिंदगियों को समय रहते बचाया जा सकेगा.

हालांकि हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं

हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें
