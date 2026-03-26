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दिल्ली का मिरांडा हाउस: नेतृत्व और नारी सशक्तिकरण की मिसाल, 77 सालों से कायम है परंपरा

‘द टेम्पेस्ट’ की मिरांडा जो साहस, जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच की प्रतीक थी उनसे प्रेरित होकर पड़ा संस्थान का नाम, 77 सालों से निभाता कर्तव्य.

दिल्ली का मिरांडा हाउस , 77 सालों से कायम है परंपरा
दिल्ली का मिरांडा हाउस , 77 सालों से कायम है परंपरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 26, 2026 at 6:38 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित महिला कॉलेज अपने 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर इतिहास, परंपरा और आधुनिकता के अनूठे संगम का जश्न मना रहा है. 1948 में करीब 100 छात्राओं के साथ शुरू हुआ यह संस्थान आज हजारों छात्राओं के सपनों को आकार देने वाला राष्ट्रीय स्तर का अग्रणी केंद्र बन चुका है. “मिरांडा” नाम के पीछे छिपी कहानी न केवल साहित्यिक प्रेरणा से जुड़ी है, बल्कि महिलाओं को साहसी, आत्मनिर्भर और नेतृत्वकारी बनाने की सोच को भी दर्शाती है.

नाम में छिपी सोच, क्यों रखा गया ‘मिरांडा हाउस’:
कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर विजयालक्ष्मी नंदा ने बताया कि मिरांडा हाउस का नाम अपने आप में एक विचारधारा को समेटे हुए है. इस कॉलेज की स्थापना मौरिस ग्वाएर ने की थी, जो उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर थे. उन्होंने इस संस्थान का नाम “मिरांडा” तीन विशेष कारणों से चुना था. पहला कारण था द टेम्पेस्ट की नायिका ‘मिरांडा’, जो साहस, जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच का प्रतीक है. वह चाहते थे कि इस कॉलेज की छात्राएं भी उसी तरह निडर और आत्मविश्वासी बनें. दूसरा कारण उनकी अपनी बेटी का नाम ‘मिरांडा’ होना था, और तीसरा कारण उनकी पसंदीदा अभिनेत्री कारमेन मिरांडा थीं. और हाउस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह पहले आवासीय हॉस्टल रहा. इन तीनों के जरिए उन्होंने एक ऐसा नाम चुना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके.

दिल्ली का मिरांडा हाउस: नेतृत्व और नारी सशक्तिकरण की मिसाल (ETV Bharat)
1948 जब रखी गई एक नई सोच की नींव:मिरांडा हाउस की आधारशिला 7 मार्च 1948 को रखी गई थी. इस ऐतिहासिक अवसर पर एडविन माउंटबैटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया. प्रो. विजयालक्ष्मी नंदा ने बताया कि उस समय यह एक रेजिडेंशियल कॉलेज के रूप में शुरू हुआ, जो महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम था. उस दौर में उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं के लिए सुरक्षित और समर्पित आवासीय संस्थान बहुत कम थे. मिरांडा हाउस ने इस कमी को पूरा करते हुए नई दिशा दी.
मिरांडा हाउस मुख्य विशेषताएं
मिरांडा हाउस मुख्य विशेषताएं (ETV Bharat)
100 छात्राओं से 5600 तक विकास की कहानीप्रो. विजयालक्ष्मी नंदा ने बताया कि शुरुआत में करीब 100 छात्राओं और सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ यह कॉलेज आज 5600 से अधिक छात्राओं का शैक्षणिक केंद्र बन चुका है. समय के साथ 1960 और 1970 के दशक में नए भवनों का निर्माण हुआ, 1980 के दशक में विस्तार हुआ और 2000 के बाद आधुनिक सुविधाओं से लैस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया. उन्होंने बताया कि आज यह कॉलेज आर्ट्स और साइंस दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है और देश के शीर्ष महिला कॉलेजों में गिना जाता है.
100 छात्राओं से 5600 तक विकास की कहानी
100 छात्राओं से 5600 तक विकास की कहानी (ETV Bharat)
1948 में करीब 100 छात्राओं के साथ शुरू हुआ यह संस्थान
1948 में करीब 100 छात्राओं के साथ शुरू हुआ यह संस्थान (ETV Bharat)
हर क्षेत्र में ‘मिरांडियन्स’ का परचम:मिरांडा हाउस की सबसे बड़ी पहचान उसकी छात्राएं ‘मिरांडियन्स’ हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. इस संस्थान से अब तक हजारों छात्राएं निकल चुकी हैं, जिनमें से कई ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है. प्रो. विजयालक्ष्मी नंदा ने बताया कि 12 से अधिक पद्म पुरस्कार विजेता, सिनेमा, साहित्य, कला और विज्ञान में योगदान दिया है. प्रशासनिक सेवाओं में शीर्ष स्थान हैं. इनमें फिल्म निर्देशक मीरा नायर, लेखिका अनिता देसाई, चित्रकार अंजोली एला मेनन, राजनीति शीला दीक्षित, अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल, टीवी पर्सनालिटी मधुर जाफरी, नीति मोहन हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्राएं प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होकर देश की सेवा कर रही हैं. हाल के वर्षों में भी कई छात्राओं ने यूपीएससी में शीर्ष रैंक हासिल किए हैं.
7 मार्च 1975 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्थापना दिवस में की थी शिरकत
7 मार्च 1975 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्थापना दिवस में की थी शिरकत (ETV Bharat)
7 मार्च 1953 जब केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने की थी शिरकत
7 मार्च 1953 जब केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने की थी शिरकत (ETV Bharat)
मिरांडा हाउस के पहले स्थापना दिवस के कार्यक्रम का दृश्य
मिरांडा हाउस के पहले स्थापना दिवस के कार्यक्रम का दृश्य (ETV Bharat)
77वां स्थापना दिवस छात्राओं का संगम:77वें फाउंडर्स डे के अवसर पर कॉलेज में पूर्व छात्राएं शामिल हुईं. इनमें भारतीय डाक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी वंदिता कौल और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्मिता शरण प्रमुख रहीं. यह आयोजन न केवल पुरानी यादों को ताजा करने का अवसर बना, बल्कि वर्तमान छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी साबित हुआ.
1948 जब रखी गई एक नई सोच की नींव
1948 जब रखी गई एक नई सोच की नींव (ETV Bharat)
गर्व और उत्साह का क्षण है:मिरांडा हाउस छात्रसंघ की अध्यक्ष प्रियंका रानी ने बताया कि “मैं सबसे पहले इस कॉलेज की छात्रा हूं, उसके बाद छात्रसंघ अध्यक्ष हूं. यह मेरा ड्रीम कॉलेज रहा है. यहां की फैकल्टी, लाइब्रेरी और सुविधाएं इसे देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल करती हैं. 77वां फाउंडर्स डे हमारे लिए गर्व और उत्साह का क्षण है.”
7 मार्च 1948 को मिरांडा हाउस की आधारशिला रखी गई
7 मार्च 1948 को मिरांडा हाउस की आधारशिला रखी गई (ETV Bharat)
12 से अधिक पद्म पुरस्कार विजेता यहां की रही हैं छात्रा
12 से अधिक पद्म पुरस्कार विजेता यहां की रही हैं छात्रा (ETV Bharat)
1952 में छात्रसंघ चुनाव के लिए वोटिंग करती छात्राएं
1952 में छात्रसंघ चुनाव के लिए वोटिंग करती छात्राएं (ETV Bharat)
केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, सीखने वाला संस्थान है:छात्रसंघ सचिव अंशिका सिंह ने बताया कि “मैंने इस कॉलेज का सपना दूर से देखा था. यहां आकर समझ आया कि यह केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाने वाला संस्थान है. यहां सस्टैनबिलिटी पर काम होता है. हम खुद कागज बनाते हैं, खाद तैयार करते हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर दिया जाता है. यह हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है.”
दिल्ली का मिरांडा हाउस 77 सालों से कर्तव्य की राह पर
दिल्ली का मिरांडा हाउस 77 सालों से कर्तव्य की राह पर (ETV Bharat)
1960 और 1970 के दशक में नए भवनों का निर्माण हुआ
1960 और 1970 के दशक में नए भवनों का निर्माण हुआ (ETV Bharat)
सिर्फ शिक्षा नहीं, एक सोच है मिरांडा हाउस:मिरांडा हाउस केवल एक कॉलेज नहीं, बल्कि एक विचार है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और नेतृत्व के लिए तैयार करता है. यहां शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण और व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाता है. कॉलेज का आर्काइविंग प्रोजेक्ट भी इसकी ऐतिहासिक विरासत को संजोने का प्रयास है, जिसके जरिए नई पीढ़ी अपने अतीत को समझ पाती है.
नारी सशक्तिकरण की मिसाल, 77 सालों से कायम है परंपरा
नारी सशक्तिकरण की मिसाल, 77 सालों से कायम है परंपरा (ETV Bharat)
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