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मिरांडा हाउस कॉलेज में TB की नई वैक्सीन पर किया जा रहा शोध, भविष्य में साबित हो सकता है 'गेम चेंजर'

ट्यूबरक्लोसिस की नई वैक्सीन पर मिरांडा हाउस कॉलेज में शोध किया जा रहा है. आइए जानते हैं कैसे भविष्य में यह लाभकारी हो सकता है.

नई वैक्सीन TB को नियंत्रित करने में निभा सकती है बड़ी भूमिका
नई वैक्सीन TB को नियंत्रित करने में निभा सकती है बड़ी भूमिका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 2, 2026 at 2:45 PM IST

7 Min Read
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By- Anand Kumar Gupta

नई दिल्ली: मिरांडा हाउस कॉलेज में जूलॉजी विभाग की डीएस कोठारी सेंटर (डीएसकेसी) बायोडिस्कवरी लैबोरेटरी में ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) को लेकर शोध किया जा रहा है. प्रोफेसर साधना शर्मा और प्रोफेसर मोनिका शर्मा की टीम एक नई वैक्सीन तैयार करने के साथ-साथ ऐसी आसान जांच तकनीक विकसित कर रही है, जिससे टीबी का जल्दी और सटीक तरीके से पता लगाया जा सके. यह शोध इसलिए भी अहम है क्योंकि आज भी टीबी हर साल दुनियाभर में लाखों लोगों की मौत टीबी के चलते होती है. कई मामलों में तो दवाएं भी असर करना ऐसे में नई वैक्सीन बेहतर इलाज और आसान टेस्ट की दिशा में भविष्य में टीबी को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

हजारों साल पुरानी बीमारी, आज भी बड़ा खतरा: टीबी, जिसका कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस (एमटी) बैक्टीरिया है, आज भी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक है. आंकड़ों के अनुसार हर घंटे पूरी दुनिया में लगभग 150 लोगों की मौत टीबी से हो जाती है. यह बीमारी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है. मिरांडा हाउस के जूलॉजी विभाग की प्रोफेसर साधना शर्मा ने बताया कि टीबी का इलाज है, लेकिन इसकी लंबी अवधि और दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण कई मरीज बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं. यही कारण है कि आज मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंट (एमडीआर) और एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट (एक्सडीआर) टीबी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

इलाज मौजूद, लेकिन चुनौतियां बरकरार: प्रो. साधना शर्मा ने बताया कि टीबी के इलाज के लिए मल्टी-ड्रग थेरेपी दी जाती है, जिसमें शुरुआती दो महीने चार दवाएं और अगले चार महीने दो दवाएं दी जाती हैं. उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान मितली, उल्टी और अन्य साइड इफेक्ट्स मरीजों को परेशान करते हैं. जैसे ही मरीज को थोड़ा आराम मिलता है, वह दवा लेना बंद कर देता है. इसका परिणाम यह होता है कि बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बन जाता है, जिससे बीमारी और खतरनाक रूप ले लेती है. ऐसे मामलों में इलाज और भी कठिन और लंबा हो जाता है.

नई वैक्सीन की खोज बनी उम्मीद की किरण: उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में टीबी के लिए केवल एक ही वैक्सीन बैसिल कालमेट-ग्युरिन (बीसीजी) है, जो बच्चों में कुछ हद तक सुरक्षा देती है, लेकिन वयस्कों में इसकी प्रभावशीलता सीमित है. इसी कमी को दूर करने के लिए मिरांडा हाउस की डीएसकेसी लैब में नई पीढ़ी की वैक्सीन विकसित की जा रही है.

TB की नई वैक्सीन पर शोध जारी (ETV Bharat)

डॉर्मेंसी प्रोटीन पर आधारित है वैक्सीन: प्रो. साधना शर्मा की टीम टीबी बैक्टीरिया के उन प्रोटीन पर काम कर रही है, जो शरीर में बैक्टीरिया के छिपे रहने के दौरान सक्रिय होते हैं. इन प्रोटीन के छोटे-छोटे हिस्सों को जोड़कर एक 'सबयूनिट वैक्सीन' तैयार की जा रही है, जिनके DosR Vc1 और DosR Vc2 है. उन्होंने बताया कि शुरुआती प्रयोगों में इस वैक्सीन ने इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया है. इसे पहले चूहों पर टेस्ट किया गया, जहां यह देखा गया कि वैक्सीन लेने वाले चूहों के फेफड़े अधिक स्वस्थ थे और उनमें बैक्टीरिया की मात्रा कम थी.

प्राइम बूस्ट रणनीति से बेहतर परिणाम: उन्होंने बताया कि वैक्सीन को 'प्राइम बूस्ट स्ट्रेटजी' के तहत पहले एक डोज दी जाती है और फिर कुछ अंतराल पर बूस्टर डोज दी जाती है. इसके बाद बैक्टीरिया के संपर्क में लाकर देखा जाता है कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है. इस प्रयोग के सकारात्मक परिणामों ने आगे के क्लिनिकल ट्रायल की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया है.

प्रो. साधना शर्मा
प्रो. साधना शर्मा (ETV Bharat)

नई डायग्नोस्टिक तकनीक पर भी काम: टीबी की पहचान आज भी एक चुनौती है. पारंपरिक तरीके जैसे बलगम की सूक्ष्मदर्शी जांच और कल्चर में समय लगता है और कई मामलों में सटीक परिणाम नहीं मिलते. मिरांडा हाउस की टीम ने एक नया तरीका विकसित किया है, जिसमें यूरिन के जरिए टीबी की पहचान की जा सकती है. इस तकनीक में अच्छे परिणाम मिले हैं और अब इसे बड़े स्तर पर परीक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा, ब्लड सीरम में टीबी के एंटीजन खोजने का भी काम चल रहा है, जिससे छिपी हुई टीबी का पता लगाया जा सके.

बायोइन्फॉर्मेटिक्स से वैक्सीन डिजाइन: प्रो. मोनिका शर्मा की टीम बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का उपयोग करके बैक्टीरिया के खास प्रोटीन की पहचान कर रही है. यह प्रोटीन मानव शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं. इन प्रोटीन के 'एपिटोपस' को पहचानकर एक मल्टी-एपिटोप वैक्सीन डिजाइन की गई है, जो शरीर में मजबूत इम्यून प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है. इनके नाम PPE Vc1 और PPE Vc2 है.

लैब में उन्नत तकनीकों के माध्यम से की जा रही रिसर्च
लैब में उन्नत तकनीकों के माध्यम से की जा रही रिसर्च (ETV Bharat)

टीबी और डायबिटीज का संबंध: प्रो. मोनिका शर्मा ने बताया कि शोध में यह भी सामने आया है कि डायबिटीज और टीबी के बीच गहरा संबंध है. जिन लोगों को डायबिटीज है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे उनमें टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, कुछ मामलों में टीबी से ग्रसित मरीजों में डायबिटीज विकसित होने की संभावना भी देखी गई है.

कैसे फैलती है टीबी और बचाव के उपाय: टीबी मुख्य रूप से हवा के जरिए फैलती है. जब संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है तो हवा में बैक्टीरिया फैल जाते हैं. आसपास के लोग इन्हें सांस के जरिए अपने शरीर में ले लेते हैं.

कैसे बचें टीबी की बीमारी से
कैसे बचें टीबी की बीमारी से (ETV Bharat)

भविष्य की उम्मीद, टीबी मुक्त दुनिया की ओर: दुनिया की लगभग 25 प्रतिशत आबादी के शरीर में टीबी बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन यह निष्क्रिय अवस्था में रहता है. जैसे ही इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, यह सक्रिय होकर बीमारी का रूप ले लेता है. ऐसे में नई वैक्सीन और बेहतर डायग्नोस्टिक तकनीकें ही इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस की डीएसकेसी बायो डिस्कवरी लैबोरेटरी में हो रहा यह शोध न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आने वाले समय में लाखों लोगों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है.

एक नजर: ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) एक संक्रामक और फैलने वाली बीमारी है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस (एमटी) के कारण होती है. यह आमतौर पर जीवन भर बनी रहती है और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में ट्यूबरकल (गांठें) बनने का कारण बनती है. माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की उत्पत्ति बहुत पुरानी है. यह 70,000 से भी ज्यादा सालों से मौजूद है और इस समय दुनियाभर में लगभग 2 अरब लोग इससे संक्रमित हैं. हर साल टीबी के लगभग 10.4 मिलियन नए मामले सामने आते हैं और दुनिया की लगभग एक-तिहाई आबादी टीबी के जीवाणु की वाहक है, जिससे उन्हें सक्रिय बीमारी होने का खतरा बना रहता है.

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