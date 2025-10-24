नाबालिगों की संपत्ति पर माता-पिता नहीं ले सकते फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
कोर्ट ने कहा कि नाबालिग जब व्यस्क हो जाएगा तो बिना केस दर्ज कराए वह सौदे को कैंसिल कर सकता है.
Published : October 24, 2025 at 10:36 AM IST
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने नाबालिगों से संबंधित संपत्ति के लेन-देन पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अगर माता-पिता या अभिभावक कोर्ट की परमीशन के बिना किसी नाबालिग की संपत्ति बेच देते हैं तो बालिग होने के बाद वह उस सौदे को कैंसिल कर सकता है. वहीं, कोर्ट ने आगे कहा कि इसके लिए किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज करने की जरुरत नहीं होगी. अदालत ने कहा कि व्यवहार से अस्वीकृति भी कानूनी रूप से वैध मानी जाएगी.
बता दें, कोर्ट ने 7 अक्टूबर को एक केस का फैसला देते हुए यह कहा कि कोई नाबालिग व्यस्क हो जाता है, तो वह अपने माता-पिता या अभिभावक के संपत्ति के स्वयं बेचना या किसी अन्य को देने वाले फैसले को अस्वीकार कर सकता है. यह फैसला जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने केएस शिवप्पा बनाम श्रीमती के नीलाम्मा मामले में सुनाया. न्यायमूर्ति मिथल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाबालिग के अभिभावक द्वारा निष्पादित शून्यकरणीय लेनदेन को नाबालिग द्वारा वयस्क होने पर समय के भीतर अस्वीकार और नजरअंदाज किया जा सकता है, या तो शून्यकरणीय लेनदेन को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करके या अपने स्पष्ट आचरण से उसे अस्वीकार करके.
फैसले में कहा गया कि विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या नाबालिगों के लिए यह आवश्यक है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर वयस्क होने पर अपने प्राकृतिक अभिभावक द्वारा निष्पादित पूर्व विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए वाद दायर करें. इसमें कहा गया कि प्रश्न यह है कि क्या वयस्क होने के तीन वर्ष के भीतर उनके आचरण के माध्यम से इस तरह के विक्रय विलेख को अस्वीकृत किया जा सकता है.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, पीठ ने हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 7 और 8 का हवाला दिया और कहा कि प्रावधानों को सरलता से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक को बिना अदालत की पूर्व अनुमति के नाबालिग की अचल संपत्ति के किसी भी हिस्से को बंधक रखने, बेचने, उपहार देने या अन्यथा हस्तांतरित करने या यहां तक कि ऐसी संपत्ति के किसी भी हिस्से को पांच साल से अधिक अवधि के लिए या नाबालिग के वयस्क होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. इसलिए, अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत दिए गए किसी भी तरीके से नाबालिग की संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए नाबालिग के अभिभावक के लिए अदालत की पूर्व अनुमति अनिवार्य है.
यह विवाद कर्नाटक के दावणगेरे के शामनूर गांव में दो समीपवर्ती भूखंडों - संख्या 56 और 57 - से संबंधित था, जिसे मूल रूप से 1971 में रुद्रप्पा नामक व्यक्ति ने अपने तीन नाबालिग बेटों - महारुद्रप्पा, बसवराज और मुंगेशप्पा के नाम पर खरीदा था. जिला न्यायालय से पूर्व अनुमति लिए बिना, रुद्रप्पा ने ये प्लॉट किसी तीसरे पक्ष को बेच दिए. प्लॉट संख्या 56 एस आई बिदारी को बेचा गया और बाद में 1983 में बी टी जयदेवम्मा ने इसे खरीद लिया. नाबालिगों के वयस्क होने के बाद, उन्होंने और उनकी मां ने 1989 में वही प्लॉट के.एस. शिवप्पा को बेच दिया.
जयदेवम्मा की ओर से स्वामित्व का दावा करते हुए केस किया गया सिविल मुकदमा अंततः कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसने नाबालिगों को अपने स्वयं के बिक्री विलेख के माध्यम से अपने पिता की बिक्री को अस्वीकार करने के अधिकार को बरकरार रखा.
ठीक इसी तरह का लेनदेन प्लॉट संख्या 57 के साथ भी हुआ, जिसे रुद्रप्पा ने अदालत की अनुमति के बिना कृष्णोजी राव को बेच दिया, जिन्होंने इसे 1993 में के. नीलाम्मा को बेच दिया. जीवित बचे नाबालिगों ने वयस्क होने पर उसी प्लॉट को केएस शिवप्पा को बेच दिया, जिन्होंने बाद में दोनों प्लॉटों को मिलाकर एक घर बना लिया. इसके बाद नीलाम्मा ने दावणगेरे में अतिरिक्त सिविल जज के समक्ष मामला दायर किया और स्वामित्व का दावा किया. ट्रायल कोर्ट ने उसके मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रुद्रप्पा द्वारा की गई बिक्री अमान्य थी और नाबालिगों द्वारा बाद में की गई बिक्री से वैध रूप से अस्वीकृत हो गई.
हालांकि, 2005 में प्रथम अपीलीय न्यायालय और 2013 में उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को पलट दिया, और कहा कि चूंकि नाबालिगों ने अपने पिता के विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए कोई औपचारिक मुकदमा दायर नहीं किया था, इसलिए लेनदेन की पुष्टि हो गई. इसके बाद शिवप्पा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि कोई भी प्राकृतिक अभिभावक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना नाबालिग की अचल संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है और ऐसा कोई भी लेनदेन नाबालिग के कहने पर शून्यकरणीय है.
हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि ऐसे शून्यकरणीय लेनदेन को किस प्रकार अस्वीकृत किया जाना चाहिए. न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि एक नाबालिग, वयस्क होने पर, इस तरह के लेन-देन से बच सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है, या तो बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करके या फिर स्पष्ट और असंदिग्ध आचरण द्वारा, जैसे कि उसी संपत्ति की नई बिक्री को अंजाम देना.
