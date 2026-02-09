घर में अकेली थी 7 साल की तिब्बती बच्ची, नाबालिग पड़ोसी ने किया दुष्कर्म
गजपति के पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को 'प्रोटेक्टिव कस्टडी' में लिया है.
Published : February 9, 2026 at 5:37 PM IST
गजपति (ओडिशा): गजपति जिले के मोहना थाना अंतर्गत चंद्रगिरी इलाके में एक सात वर्षीय तिब्बती मूल की मासूम बच्ची के साथ एक नाबालिग ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया है. इस घटना ने स्थानीय तिब्बती शरणार्थी शिविर और आसपास के इलाकों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है.
क्या है घटना
यह शर्मनाक घटना रविवार 8 फरवरी की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची के माता-पिता एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे. सात साल की मासूम उस वक्त घर पर अकेली थी. आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग लड़के ने घर में किसी के न होने का अनुचित फायदा उठाया. घर में घुसकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
तिब्बती शरणार्थी शिविर में हड़कंप
जब बच्ची के माता-पिता घर लौटे, तो उन्हें इस भयावह घटना की जानकारी मिली. पीड़ित बच्ची तिब्बती समुदाय से ताल्लुक रखती है और इसी क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ती है. घटना की जानकारी मिलते ही शरणार्थी शिविर में रहने वाले लोग स्तब्ध रह गए. परिजनों ने तुरंत चंद्रगिरी पुलिस चौकी में मामले की शिकायत दर्ज कराई. समुदाय के लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस की कार्रवाई
गजपति के पुलिस अधीक्षक (SP) जतिंद्र कुमार पांडा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को 'प्रोटेक्टिव कस्टडी' में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
जांच और सुरक्षा के कड़े इंतजाम
पुलिस प्रशासन ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है. एसपी पांडा ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे.
इसे भी पढ़ेंः