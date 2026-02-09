ETV Bharat / bharat

घर में अकेली थी 7 साल की तिब्बती बच्ची, नाबालिग पड़ोसी ने किया दुष्कर्म

गजपति (ओडिशा): गजपति जिले के मोहना थाना अंतर्गत चंद्रगिरी इलाके में एक सात वर्षीय तिब्बती मूल की मासूम बच्ची के साथ एक नाबालिग ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया है. इस घटना ने स्थानीय तिब्बती शरणार्थी शिविर और आसपास के इलाकों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है.

क्या है घटना

यह शर्मनाक घटना रविवार 8 फरवरी की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची के माता-पिता एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे. सात साल की मासूम उस वक्त घर पर अकेली थी. आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग लड़के ने घर में किसी के न होने का अनुचित फायदा उठाया. घर में घुसकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

तिब्बती शरणार्थी शिविर में हड़कंप

जब बच्ची के माता-पिता घर लौटे, तो उन्हें इस भयावह घटना की जानकारी मिली. पीड़ित बच्ची तिब्बती समुदाय से ताल्लुक रखती है और इसी क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ती है. घटना की जानकारी मिलते ही शरणार्थी शिविर में रहने वाले लोग स्तब्ध रह गए. परिजनों ने तुरंत चंद्रगिरी पुलिस चौकी में मामले की शिकायत दर्ज कराई. समुदाय के लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.