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'4 करोड़ रुपए दो नहीं तो..' ऑनलाइन गेम के विवाद में नाबालिगों ने कर दी दोस्त की हत्या

अररिया में ऑनलाइन गेम के चक्कर में नाबालिगों ने दोस्त की हत्या कर दी. 18 मई से ही छात्र लापता था. पढ़ें खबर-

अररिया में ऑनलाइन गेम के चक्कर में हत्या
अररिया में ऑनलाइन गेम के चक्कर में हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 21, 2026 at 7:15 PM IST

5 Min Read
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अररिया : बिहार के अररिया से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने मोबाइल गेमिंग की दुनिया के खतरनाक पहलू को उजागर किया है. यहां ऑनलाइन गेम में 4 करोड़ रुपए के वॉलेट लेनदेन के विवाद में एक 10वीं के छात्र की जिंदगी छीन ली. 18 मई से लापता छात्र का शव दो दिन बाद बांसों के झुरमुट से बरामद हुआ.

गेम बना बच्चों की मानसिक दुनिया : एक समय था जब मोबाइल गेम बच्चों के लिए केवल मनोरंजन का साधन माना जाता था, लेकिन अब यह धीरे-धीरे उनकी मानसिकता, व्यवहार और रिश्तों पर असर डालने लगा है. ऑनलाइन गेमिंग में वर्चुअल करेंसी, डॉलर, कॉइन और लेवल अपग्रेड के नाम पर बच्चे आर्थिक लेनदेन तक करने लगे हैं. कई बार यह आदत लत में बदल जाती है और फिर विवाद, तनाव और अपराध जैसी घटनाओं को जन्म देती है.

4 करोड़ के लेनदेन के विवाद में दोस्त की हत्या : अररिया की घटना भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है. पुलिस के अनुसार मृतक छात्र अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलता था. इस गेम में पैसों का इस्तेमाल होता था. शख्स के ऑनलाइन ऐप के वॉलेट में 4 करोड़ रुपए थे जिसे देखकर साथ के दोस्तों ने उसे दूसरी ओर लेजाकर रुपए मांगने लगे. न देने पर उन्होंने दबिया से उसकी हत्या कर दी. दोनों आरोपी छात्र 9वीं में स्कूल में साथ पढ़ते थे.

स्कूल से लौटा फिर कभी घर नहीं पहुंचा : मृत छात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय करोड़ दिघली में 10वीं का छात्र था. उसकी मां के अनुसार 18 मई को वह स्कूल से घर लौटा था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक गायब हो गया. परिवार ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.

परिजनों से मांगी गई 2 लाख की फिरौती : इसी बीच परिवार के पास फोन आया और दो लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. परिजन बेटे के अपहरण की आशंका में डरे हुए थे और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे. लेकिन दो दिन बाद गांव में बांसों के झुरमुट से छात्र का शव बरामद हुआ. शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई.

गेमिंग विवाद बनी हत्या की वजह : पुलिस ने तकनीकी जांच, मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक के दो दोस्तों को हिरासत में लिया है. पूछताछ में मोबाइल गेमिंग और पैसों के विवाद की बात सामने आई है. हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं खेल रहा ये गेम? : यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा हो रहा एक बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चे मोबाइल गेमिंग की दुनिया में कितना डूब चुके हैं? क्या अभिभावकों को यह पता है कि उनके बच्चे कौन-से गेम खेल रहे हैं और उनमें किस तरह का लेनदेन हो रहा है?

ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता खतरा : विशेषज्ञ मानते हैं कि कई ऑनलाइन गेम बच्चों को धीरे-धीरे आर्थिक लेनदेन और हिंसात्मक प्रतिस्पर्धा की ओर धकेलते हैं. शुरुआत में छोटे-छोटे रिचार्ज और गेमिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन बाद में यही आदत बच्चों को मानसिक दबाव, गुस्सा और अपराध की तरफ ले जा सकती है.

ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की जरूरत : ग्रामीण इलाकों में भी अब स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ी है. लेकिन इसके साथ डिजिटल जागरूकता उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई. कई माता-पिता बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर नहीं रखते. यही लापरवाही कई बार गंभीर घटनाओं में बदल जाती है.

बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर रखें नजर : अररिया एसपी जितेंद्र कुमार ने भी अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को मोबाइल देने के बाद उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. कौन-सा गेम खेल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और कहीं पैसों का लेनदेन तो नहीं हो रहा, इसकी जानकारी परिवार को होनी चाहिए.

''पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक के दो दोस्तों को हिरासत में लिया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि विशाल और उसके दोस्त ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलते थे, जिसमें डॉलर के रूप में पैसे लगाए जाते थे. इसी लेनदेन और विवाद को लेकर विशाल की हत्या कर दी गई. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया है. अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को मोबाइल देने के बाद उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें.''- जितेन्द्र कुमार, एसपी, अररिया

अपने बच्चों के व्यवहार पर रखें नजर : छात्र की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मोबाइल गेम अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया है? क्या डिजिटल दुनिया बच्चों को धीरे-धीरे अपराध और हिंसा की तरफ धकेल रही है? यह घटना समाज, अभिभावकों और प्रशासन सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है.

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