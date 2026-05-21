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'4 करोड़ रुपए दो नहीं तो..' ऑनलाइन गेम के विवाद में नाबालिगों ने कर दी दोस्त की हत्या

अररिया : बिहार के अररिया से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने मोबाइल गेमिंग की दुनिया के खतरनाक पहलू को उजागर किया है. यहां ऑनलाइन गेम में 4 करोड़ रुपए के वॉलेट लेनदेन के विवाद में एक 10वीं के छात्र की जिंदगी छीन ली. 18 मई से लापता छात्र का शव दो दिन बाद बांसों के झुरमुट से बरामद हुआ.

गेम बना बच्चों की मानसिक दुनिया : एक समय था जब मोबाइल गेम बच्चों के लिए केवल मनोरंजन का साधन माना जाता था, लेकिन अब यह धीरे-धीरे उनकी मानसिकता, व्यवहार और रिश्तों पर असर डालने लगा है. ऑनलाइन गेमिंग में वर्चुअल करेंसी, डॉलर, कॉइन और लेवल अपग्रेड के नाम पर बच्चे आर्थिक लेनदेन तक करने लगे हैं. कई बार यह आदत लत में बदल जाती है और फिर विवाद, तनाव और अपराध जैसी घटनाओं को जन्म देती है.

4 करोड़ के लेनदेन के विवाद में दोस्त की हत्या : अररिया की घटना भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है. पुलिस के अनुसार मृतक छात्र अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलता था. इस गेम में पैसों का इस्तेमाल होता था. शख्स के ऑनलाइन ऐप के वॉलेट में 4 करोड़ रुपए थे जिसे देखकर साथ के दोस्तों ने उसे दूसरी ओर लेजाकर रुपए मांगने लगे. न देने पर उन्होंने दबिया से उसकी हत्या कर दी. दोनों आरोपी छात्र 9वीं में स्कूल में साथ पढ़ते थे.

स्कूल से लौटा फिर कभी घर नहीं पहुंचा : मृत छात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय करोड़ दिघली में 10वीं का छात्र था. उसकी मां के अनुसार 18 मई को वह स्कूल से घर लौटा था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक गायब हो गया. परिवार ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.

परिजनों से मांगी गई 2 लाख की फिरौती : इसी बीच परिवार के पास फोन आया और दो लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. परिजन बेटे के अपहरण की आशंका में डरे हुए थे और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे. लेकिन दो दिन बाद गांव में बांसों के झुरमुट से छात्र का शव बरामद हुआ. शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई.

गेमिंग विवाद बनी हत्या की वजह : पुलिस ने तकनीकी जांच, मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक के दो दोस्तों को हिरासत में लिया है. पूछताछ में मोबाइल गेमिंग और पैसों के विवाद की बात सामने आई है. हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं खेल रहा ये गेम? : यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा हो रहा एक बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चे मोबाइल गेमिंग की दुनिया में कितना डूब चुके हैं? क्या अभिभावकों को यह पता है कि उनके बच्चे कौन-से गेम खेल रहे हैं और उनमें किस तरह का लेनदेन हो रहा है?