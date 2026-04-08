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iPhone के लिए नाबालिग ने चुराए मां के गहने, दोस्त और उसकी बहन संग मिलकर गिरवी रख लिया लोन

हमीरपुर: आईफोन पाने की चाहत ऐसी की उसके लिए एक नाबालिग ने अपनी मां के गहने चुराए और उस पर लोन लेकर आईफोन खरीदा. ये हैरान करने वाला मामला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की है. इस खबर को जानने के बाद से सभी पैरेंट्स सकते में हैं.

दरअसल, ये मामला हमीरपुर जिला के उपमंडल नादौन के गगाल क्षेत्र का है. जहां एक नाबालिग बेटे ने महंगा आईफोन खरीदने की चाहत में अपनी ही मां के सोने के गहने चुरा लिए. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और परिवार के साथ-साथ समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, 3 अप्रैल को एक घर से सोने के गहनों की चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी. शुरुआत में यह मामला बाहरी चोरी का प्रतीत हो रहा था, लेकिन पुलिस की गहन जांच में जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया. जांच में खुलासा हुआ कि चोरी घर के ही नाबालिग बेटे ने की थी.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नाबालिग ने चोरी किए गए गहनों को अपने दोस्त और उसकी बहन को सौंप दिया. इसके बाद दोनों ने मिलकर इन गहनों को नादौन की एक निजी फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख दिया और करीब तीन लाख रुपये का लोन हासिल कर लिया. इस रकम का इस्तेमाल आईफोन खरीदने के लिए किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की.