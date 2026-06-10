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पश्चिम बंगाल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर मामले का हुआ खुलासा

लड़की के भाई ने कहा कि, उसकी बहन को धारदार हथियार से जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया.

Minor girl got pregnant in Kalyani after repeated rape by two mid age men
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
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नादिया (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल से बेहद शर्मनाक घटना निकल कर सामने आई है. यहां नादिया जिले में एक 14 साल की लड़की को डरा धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया गया. इस दौरान वह गर्भवती हो गई. मामले में पुलिस ने उसके पैतृक चाचा समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

यह घटना नादिया के कल्याणी में सगुना ग्राम पंचायत के पुरबा माझेरपारा इलाके में हुई. आरोप है कि 14 साल की लड़की के माता-पिता दोनों गुजर चुके थे और वह इलाके में अपने अंकल के साथ रह रही थी. वह उसके गिटार वर्कशॉप में काम करती थी, जहां एक और आदमी भी काम करता था. आरोप है कि इस आदमी ने लालच और धमकी देकर नाबालिग के साथ बार-बार रेप किया.

इस मामले पर बात करते हुए, रानाघाट जिला के पुलिस अधीक्षक आशीष मैत्रा ने कहा, "हमें परिवार से एक लिखित शिकायत मिली है. आरोपी के खिलाफ एक खास केस दर्ज किया गया है. इस बीच, नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट लेने का प्रक्रिया जारी है."

यह मामला हाल ही में तब सामने आया जब नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई. स्थानीय लोगों ने गायेशपुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नाबालिग की चाची अभी भी फरार है.

इस मामले पर बात करते हुए, नाबालिग के बड़े भाई ने कहा, "जब हम छोटे थे, तब हमारे माता-पिता गुजर गए थे. इसके बाद, मेरी बहन हमारे मामा के घर रहने चली गई, जहां वह काफी समय तक रही. वहां से उसके अंकल उसे अपने घर ले गए. वह कभी-कभी उसे फैक्ट्री की देखभाल में मदद करने के लिए कल्याणी ले आते थे. उन्होंने दावा किया था कि उनकी देखरेख में उसकी अच्छी देखभाल होगी, लेकिन वह वहां रहने में असहज महसूस कर रही थी. इसलिए मैंने उसे हमारे मामा के घर लौटने का सुझाव दिया."

आखिर में, लड़की के बड़े भाई ने कहा, "जब हमने अपनी बहन से इस बारे में पूछा, तो वह पहले तो डरी हुई थी, लेकिन बाद में उसने सब कुछ बता दिया. आरोपी ने उसे तरह-तरह के लालच देकर और धारदार हथियार से जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया. इस मामले में उसकी चाची के साथ गिटार फैक्ट्री का एक कर्मचारी भी शामिल है. पीड़िता के भाई ने उन तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

इस बीच, एक पड़ोसी ने कहा, "नाबालिग लड़की इसी गिटार फैक्ट्री में रहती थी. हमें पता चला कि आरोपी कर्मचारी ने यह काम किया है. हम चाहते हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले."

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