ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर मामले का हुआ खुलासा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नादिया (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल से बेहद शर्मनाक घटना निकल कर सामने आई है. यहां नादिया जिले में एक 14 साल की लड़की को डरा धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया गया. इस दौरान वह गर्भवती हो गई. मामले में पुलिस ने उसके पैतृक चाचा समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. यह घटना नादिया के कल्याणी में सगुना ग्राम पंचायत के पुरबा माझेरपारा इलाके में हुई. आरोप है कि 14 साल की लड़की के माता-पिता दोनों गुजर चुके थे और वह इलाके में अपने अंकल के साथ रह रही थी. वह उसके गिटार वर्कशॉप में काम करती थी, जहां एक और आदमी भी काम करता था. आरोप है कि इस आदमी ने लालच और धमकी देकर नाबालिग के साथ बार-बार रेप किया. इस मामले पर बात करते हुए, रानाघाट जिला के पुलिस अधीक्षक आशीष मैत्रा ने कहा, "हमें परिवार से एक लिखित शिकायत मिली है. आरोपी के खिलाफ एक खास केस दर्ज किया गया है. इस बीच, नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट लेने का प्रक्रिया जारी है." यह मामला हाल ही में तब सामने आया जब नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई. स्थानीय लोगों ने गायेशपुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नाबालिग की चाची अभी भी फरार है.