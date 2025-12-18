ETV Bharat / bharat

गन्ने के खेत में ले जाकर छात्रा से गैंगरेप, बिना कपड़ों के गांव पहुंची पीड़िता, मचा हड़कंप

सांगली (महाराष्ट्र): सांगली जिले के ईश्वरपुर थाने क्षेत्र में 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. यह घटना 16 दिसंबर को वालवा तालुका के एक गांव में हुई. आरोप है कि 16 दिसंबर को रात करीब 8:30 बजे आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की के साथ गन्ने के खेत में दो युवकों ने गैंगरेप किया. आरोपियों ने पीड़िता को पीटा और दुष्कर्म करने के बाद उसे नग्न अवस्था में छोड़कर भाग गए. जब ​​पीड़िता पूरी तरह नग्न अवस्था में एक किलोमीटर चलकर गांव वापस लौटी तो इस घटना से सनसनी फैल गई. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान ऋतिक महापुरे और आशीष खंबे के रूप में हुई है. बताया गया है कि मानवता को शर्मसार करने वाली इस चौंकाने वाली घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है. बताया गया है कि एक आरोपी ऋतिक महापुरे पीड़िता का परिचित है. शाम को जब पीड़िता घर पर थी, तो आरोपी ऋतिक महापुरे ने उसे फोन किया और बाहर आने को कहा. परिचित होने के कारण पीड़िता उसकी बाइक पर बैठ गई. फिर, ऋतिक और उसका दोस्त आशीष लड़की को गांव के बाहर गन्ने के खेत में ले गए. आरोप है कि वहां, ऋतिक ने पीड़िता से कपड़े उतारने को कहा. जब उसने मना किया, तो ऋतिक ने अपनी बेल्ट निकालकर उसे पीटना शुरू कर दिया. लड़की चिल्लाने लगी. उसी समय, दूसरे आरोपी आशीष खंबे ने पीड़िता का मुंह बंद कर दिया, उसे जान से मारने की धमकी दी और जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवा दिए. फिर, दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद मे दोनों आरोपी पीड़िता को नग्न अवस्था में छोड़कर भाग गए. डरी-सहमी पीड़िता रात 12:00 बजे के आसपास बिना कपड़ों के एक किलोमीटर चलकर गांव पहुंची. इसके बाद गांव वालों ने ईश्वरपुर पुलिस थाने को घटना की सूचना दी.