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पुणे में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, खेत में मिला शव, आरोपी गिरफ्तार

पुणे में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, खेत में मिला शव, आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

पुणे (महाराष्ट्र): पुणे जिले में नौ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से सनसनी फैल गई. पुलिस ने बुधवार को बताया कि पड़ोसी ने कथित तौर पर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार दोपहर को जुन्नार तहसील के पिंपलवंडी गांव में हुई. उन्होंने बताया कि 25 वर्षीय आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जो दिहाड़ी मजदूर है.

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस घटना को "बेहद चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और पुलिस को पूरी जांच करने और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पवार ने कहा कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में करवाने की अपील करेंगी.

पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) संदीप सिंह गिल ने कहा कि आरोपी और पीड़ित एक-दूसरे को जानते थे. उन्होंने कहा, "आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही समुदाय के थे."

उन्होंने कहा कि मंगलवार को दोपहर बाद करीब 3:30 बजे, जब लड़की टीवी देख रही थी, तो आरोपी उसके घर गया और उसे अमरूद देने के बहाने फुसलाकर ले गया. गिल ने कहा कि आरोपी लड़की को पास के एक खेत में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसे मार डाला. जब शाम को लड़की नहीं मिली, तो उसके परिवार ने उसे ढूंढा और बाद में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

अधिकारी ने कहा, "इलाके के CCTV फुटेज की जांच में पता चला कि लड़की आरोपी के साथ थी. इसके बाद, आरोपी को हिरासत में लिया गया. पूछताछ के दौरान, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हमें गन्ने के खेत में (अपराध की) जगह दिखाई."