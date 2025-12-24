ETV Bharat / bharat

ओडिशा शर्मसार: मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या, शराब दुकान के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा

जंगल में जहां शव मिला, वहां घटना की जांच करती पुलिस. ( ETV Bharat )