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लुधियाना में नाबालिग से रेप, शिकायत पर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, पुणे जाकर दर्ज कराई जीरो FIR

नाबालिग पीड़िता की शिकायत के बाद भी लुधियाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. बाद में परिवार ने पुणे जाकर जीरो एफआईआर दर्ज कराई.

Minor Girl Rape Ludhiana Police registered case following transfer of Zero FIR filed in Pune
लुधियाना में नाबालिग से रेप, शिकायत पर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, पुणे जाकर दर्ज कराई जीरो FIR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 7:09 PM IST

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लुधियाना (पंजाब): लुधियाना जिले में हाल ही में 13 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया. पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. PAU पुलिस स्टेशन में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. इससे पहले लुधियाना पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता के परिवार ने महाराष्ट्र के पुणे जाकर जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी.

घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, 13 साल की लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है. लड़की की कुछ सहेलियां गलत संगत में थीं, उन्होंने उसे भी नशे की लत लगाना शुरू कर दिया. पीड़िता की मां काम पर जाती थी. इस वजह से बेटी अक्सर घर पर अकेली रहती थी और उसे नशे की लत लग गई थी.

पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी कुछ सहेलियां उसे लुधियाना के ऋषि नगर मार्केट में बुलाकर नशा करवाती थीं. जिसके बाद नशे की हालत में उसके साथ यह अपराध किया जाता था. उसके साथ यह घिनौना काम एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया, जिसके बाद पूछने पर उसकी बेटी ने पूरी बात बताई.

पुणे में जीरो FIR दर्ज हुई
पीड़िता की मां ने बताया कि पहले उन्होंने लुधियाना के PAU पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. फिर महाराष्ट्र के पुणे जाकर उन्होंने जीरो FIR दर्ज कराई. इसके बाद जीरो FIR के ट्रांसफर के बाद लुधियाना में FIR दर्ज की गई.

ACP जतिंदर पाल सिंह ने बताया कि POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे.

उन्होंने कहा कि लड़की का बयान कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा और जल्द ही चालान पेश किया जाएगा.

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