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लुधियाना में नाबालिग से रेप, शिकायत पर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, पुणे जाकर दर्ज कराई जीरो FIR

लुधियाना में नाबालिग से रेप, शिकायत पर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, पुणे जाकर दर्ज कराई जीरो FIR ( ETV Bharat )

लुधियाना (पंजाब): लुधियाना जिले में हाल ही में 13 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया. पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. PAU पुलिस स्टेशन में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. इससे पहले लुधियाना पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता के परिवार ने महाराष्ट्र के पुणे जाकर जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी.

घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, 13 साल की लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है. लड़की की कुछ सहेलियां गलत संगत में थीं, उन्होंने उसे भी नशे की लत लगाना शुरू कर दिया. पीड़िता की मां काम पर जाती थी. इस वजह से बेटी अक्सर घर पर अकेली रहती थी और उसे नशे की लत लग गई थी.

पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी कुछ सहेलियां उसे लुधियाना के ऋषि नगर मार्केट में बुलाकर नशा करवाती थीं. जिसके बाद नशे की हालत में उसके साथ यह अपराध किया जाता था. उसके साथ यह घिनौना काम एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया, जिसके बाद पूछने पर उसकी बेटी ने पूरी बात बताई.