महाराष्ट्र: वर्धा में नाबालिग लड़की की हत्या, यौन उत्पीड़न की आशंका, तीन गिरफ्तारी
महाराष्ट्र वर्धा में बहुत ही निंदनीय घटना सामने आई है. एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई.
Published : July 16, 2026 at 2:40 PM IST
वर्धा: महाराष्ट्र के वर्धा में नाबालिग लड़की की हत्या करने का मामला सामने आया है. उसका शव बिना कपड़ों के मिला है. इससे यौन उत्पीड़न की आशंका जताई जा रही है. गृह राज्य मंत्री ने इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.
वर्धा जिले के सवांगी पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 साल की एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पत्थर से कुचलकर मार डाला गया. चूंकि उसकी बिना कपड़ों की बॉडी एक फार्महाउस में मिली, इसलिए सेक्सुअल असॉल्ट का भी शक है.
इस घटना से इलाके में गुस्सा फैल गया है और गांव में तनाव का माहौल है. इस बीच, गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा, 'इस घटना के बारे में केस दर्ज कर तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है.' उन्होंने बच्ची की हत्या से पहले उसके सेक्सुअल असॉल्ट होने की आशंका जाहिर की.
नाबालिग लड़की की बॉडी बुधवार शाम करीब 6 बजे गांव के पास एक फार्महाउस में मिली. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए. गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा, 'यह सच में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. लड़की के साथ दरिंदो के यौन शोषण करने की भी आशंका है. पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और मामला दर्ज किया. तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है. डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आगे की जांच कर रहे हैं.'
आरोपियों की तलाश जारी है
घटना को गंभीरता से लेते हुए, वर्धा जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) सौरभकुमार अग्रवाल और एडिशनल SP सदाशिव वाघमारे समेत सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने क्राइम सीन इंस्पेक्शन किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उन्होंने कहा कि अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है.
पीड़िता का परिवार अपनी रोजी-रोटी के लिए खेती-बाड़ी पर निर्भर है. लड़की की हत्या से परिवार दुख से टूट गया. देर रात तक परिवार वालों के बयान दर्ज करने का काम चलता रहा. घटना के बाद गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई है और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई. आरोपियों को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें लगाई गई है.