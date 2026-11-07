16 साल की लड़की ने नर्सिंग होम के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया, फिर नवजात को खिड़की से फेंका
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुई घटना से हर कोई हैरान है. नाबालिग को पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था.
Published : November 7, 2026 at 8:14 PM IST
हुगली (पश्चिम बंगाल): एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने कथित तौर पर एक नर्सिंग होम के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया और फिर नवजात को खिड़की से बाहर फेंक दिया. यह हैरान करने वाली घटना शनिवार को हुगली जिले के उत्तरपाड़ा नगर पालिका के वार्ड 15 में मौजूद एक नर्सिंग होम में हुई.
लड़की की मां का कहना है, "मैंने अपनी बेटी को शुक्रवार रात नर्सिंग होम में भर्ती कराया क्योंकि उसे पेट में दर्द हो रहा था. हमें पता नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है. आज सुबह, हॉस्पिटल ने हमें फोन करके बताया कि उसने बच्चे को जन्म दिया है. हम वहां पहुंचे तो यह स्थिति देखी."
नर्सिंग होम के मुताबिक, नाबालिग लड़की को उसके परिवार ने पेट दर्द की शिकायत के बाद शुक्रवार देर रात भर्ती कराया था. आरोप है कि अगली सुबह, वह टॉयलेट गई, बच्चे को जन्म दिया और फिर नवजात को खिड़की से बाहर फेंक दिया. बगल के घर में रहने वाले एक व्यक्ति ने नवजात को देखा और पुलिस और नर्सिंग होम को बताया. बाद में नर्सिंग होम के एक स्टाफ ने बच्चे को निकाला. मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे की मौत हो गई.
नवजात को फेंके जाने की खबर मिलने पर उत्तरपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 16 साल की नाबालिग मां ने ऐसा कदम क्यों उठाया? नर्सिंग होम की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं.
चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के एक अधिकारी ने कहा, "जन्म के तुरंत बाद नवजात को फेंकने की घटना के संबंध में POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा, बच्चे के साथ गलत व्यवहार के लिए नाबालिग मां के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अगर नर्सिंग होम के खिलाफ कोई आरोप हैं, तो उनकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी."
इस बीच, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नर्सिंग होम के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं. स्थानीय निवासी सौविक दास ने कहा, "मैं अपने घर के अंदर काम कर रहा था, तभी मुझे अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी—जैसे ऊपर से कुछ गिरा हो. मैं बाहर गया और देखा कि वहां एक नवजात बच्चा पड़ा है. मैंने पुलिस को फोन करके बताया. फिर, जब मैंने नर्सिंग होम को बताया, तो एक नर्स बाहर आई और बच्चे को अंदर ले गई."
वहीं, नर्सिंग होम की मालिक डॉ. सुचेता मुखर्जी ने नर्सिंग होम पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है. मुखर्जी ने कहा, "नाबालिग को शुक्रवार देर रात करीब 1:00 बजे पेट दर्द की शिकायत के साथ हमारे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था. सुबह ब्लड टेस्ट किए गए. जब उसका पेट दर्द बढ़ गया, तो वह खुद ही बाथरूम चली गई. वहां, उसने जबरदस्ती बच्चे को जन्म दिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया - जाहिर तौर पर यह 'साबित' करने की कोशिश में कि वह सामान्य है और प्रेग्नेंट नहीं थी. उसके परिवार को भी प्रेग्नेंसी के बारे में पता नहीं था; हमने भर्ती के समय उनसे बार-बार इसके बारे में पूछा था."
हुगली जिला स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "मामले की जांच की जा रही है. इसके अलावा, अगर नर्सिंग होम के खिलाफ कोई लिखित शिकायत आती है, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी."
उत्तरपाड़ा से बीजेपी विधायक दीपांजन चक्रवर्ती ने भरोसा दिलाया है कि इस घटना के सिलसिले में नर्सिंग होम के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने कहा, "यह बहुत दुख देने वाली घटना है. मैं खुद पुलिस स्टेशन गया था. मैं सुनिश्चित करूंगा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले. कई प्राइवेट नर्सिंग होम नियमों को खुलेआम ताक पर रखकर काम करते हैं; उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. जिस लड़की को भर्ती कराया गया है, वह नाबालिग है—उसे आधार कार्ड या उम्र के सत्यापन के किसी और तरीके के बिना कैसे भर्ती किया जा सकता था?"
उन्होंने आगे कहा, "नर्सिंग होम को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. मैं सुनिश्चित करूंगा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो. हम ऐसी प्रैक्टिस को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं, हालांकि यह तुरंत 100 प्रतिशत नहीं हो सकता. हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं; मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस मामले में सबसे सख्त एक्शन लिया जाएगा."
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