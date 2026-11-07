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16 साल की लड़की ने नर्सिंग होम के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया, फिर नवजात को खिड़की से फेंका

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

हुगली (पश्चिम बंगाल): एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने कथित तौर पर एक नर्सिंग होम के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया और फिर नवजात को खिड़की से बाहर फेंक दिया. यह हैरान करने वाली घटना शनिवार को हुगली जिले के उत्तरपाड़ा नगर पालिका के वार्ड 15 में मौजूद एक नर्सिंग होम में हुई.

लड़की की मां का कहना है, "मैंने अपनी बेटी को शुक्रवार रात नर्सिंग होम में भर्ती कराया क्योंकि उसे पेट में दर्द हो रहा था. हमें पता नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है. आज सुबह, हॉस्पिटल ने हमें फोन करके बताया कि उसने बच्चे को जन्म दिया है. हम वहां पहुंचे तो यह स्थिति देखी."

नर्सिंग होम के मुताबिक, नाबालिग लड़की को उसके परिवार ने पेट दर्द की शिकायत के बाद शुक्रवार देर रात भर्ती कराया था. आरोप है कि अगली सुबह, वह टॉयलेट गई, बच्चे को जन्म दिया और फिर नवजात को खिड़की से बाहर फेंक दिया. बगल के घर में रहने वाले एक व्यक्ति ने नवजात को देखा और पुलिस और नर्सिंग होम को बताया. बाद में नर्सिंग होम के एक स्टाफ ने बच्चे को निकाला. मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे की मौत हो गई. नवजात को फेंके जाने की खबर मिलने पर उत्तरपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 16 साल की नाबालिग मां ने ऐसा कदम क्यों उठाया? नर्सिंग होम की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं. चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के एक अधिकारी ने कहा, "जन्म के तुरंत बाद नवजात को फेंकने की घटना के संबंध में POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा, बच्चे के साथ गलत व्यवहार के लिए नाबालिग मां के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अगर नर्सिंग होम के खिलाफ कोई आरोप हैं, तो उनकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी." इस बीच, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नर्सिंग होम के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं. स्थानीय निवासी सौविक दास ने कहा, "मैं अपने घर के अंदर काम कर रहा था, तभी मुझे अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी—जैसे ऊपर से कुछ गिरा हो. मैं बाहर गया और देखा कि वहां एक नवजात बच्चा पड़ा है. मैंने पुलिस को फोन करके बताया. फिर, जब मैंने नर्सिंग होम को बताया, तो एक नर्स बाहर आई और बच्चे को अंदर ले गई."